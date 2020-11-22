Доллар на межбанке быстро отыгрывается. Курс гривни вернулся к значениям октября. Разбор, чего ждать дальше

Ноябрськое укрепление гривни закончилось: курс так и не смог преодолеть отметку в 28,1 грн/$ и вернулся к привычным показателям этой осени – 28,3-28,5 грн/$.

За три дня с 18 по 20 ноября доллар отыграл половину позиций, потерянных с начала месяца. В оставшиеся недели 2020 года рынок будет тестировать новый курсовой диапазон – ближе к 29 грн/$, предполагают опрошенные LIGA.net банкиры.

Причины – не только в самом рынке. Главное – на фоне вероятных повторного локдауна и бюджетного кризиса гривне очень не хватает позитивных новостей.

Что это значит для курса и сколько доллар будет стоить через неделю? Детали – в еженедельном обзоре LIGA.net.

Девальвация вернулась. Что происходило на валютном рынке

Курсовой прогноз банкиров, опрошенных LIGA.net на прошлой неделе, оказался очень точным: финансисты ожидали возвращения девальвации и даже указывали конкретные даты: 19-20 ноября.

Если в понедельник-среду курс почти не менялся (18 ноября гривня потеряла в цене пять копеек), то уже в четверг доллар подорожал сразу на 16 копеек – это сильнейше однодневное проседание курса с начала осени. Итог недели – падение гривни на 20 копеек до 28,31/28,33 грн/$.

Вечером пятницы, 20 ноября, доллар в банках можно было купить по 28,4-28,7 грн/$, евро – по 33,6-34 грн/€.

Гривня лишилась последней поддержки. Что влияет на курс

Налоги больше не помогают

Подготовка украинского бизнеса к уплате квартальных налогов – главная причина укрепления гривни первых недель ноября. Во многом благодаря этому курс за половину месяца укрепился почти на 50 копеек, хотя 2 ноября на межбанке был установлен двухлетний антирекорд – 28,62 грн/$).

Опрашиваемые LIGA.net финансисты сразу предупреждали: 19 ноября – крайний срок расчетов бизнеса с бюджетом. Предполагаемое возобновление девальвации после этой даты объяснялось тем, что большое предложение валюты (компании продавали доллар, поскольку квартал был достаточно прибыльным и под выплату налогов нужны большие объемы гривни) должно закончиться.

Так и произошло. Негатива гривне добавило неудачное стечение обстоятельств: на следующей неделе начнется период возмещений НДС, а уже с понедельника Минфин будет погашать обязательства по старым облигациям госзайма (порядка 14,5 млрд грн или около $500 млн в период 23-25 ноября).

Это значит, что у держателей валюты уже нет никакой мотивации для крупных продаж. Предложение валюты при прежнем спросе серьезно сократится.

Бюджетный кризис – угроза для курса

Ноябрьское погашение госдолга – большое испытание для украинского госбюджета.

В распоряжении властей сейчас не так много денег (порядка $1,5 млрд на счетах Минфина и местных бюджетов): защищенные статьи расходов, скорее всего, все же будут выполнены, но с финансированием остального до конца года точно возникнут проблемы.

Нужны крупные заимствования – не менее 10 млрд грн в неделю. Для этого правительству однозначно придется занимать дороже. На последнем аукционе Минфин привлек всего 2,5 млрд грн. Львиная доля из них – $75 млн – от валютных ОВГЗ.

Похоже, правительство делает акцент именно на заимствованиях в валюте. На следующей неделе Минфин планирует одалживать в евро. Это – не лучшие новости для курса гривни: участники рынка говорят, что негривневые заимствования добавляют спроса на валюту со стороны крупных банков.

Гривне не хватает хороших новостей

Проблемы с госбюджетом – один из важных факторов, которые формируют негативные ожидания финансистов по поводу курса. Рынок ориентируется на девальвацию до 29 грн/$ до конца года. Если это произойдет, курс обновит пятилетний минимум. Пока это – 28,92 грн/$.

Причин думать иначе не так много. Пауза с МВФ, потенциальный кризис в госфинансах, слабое влияние карантина выходного дня на показатели заболеваемости COVID-19 (это значит риск полноценного локдауна в декабре) – все это заставляет участников рынка чаще воздерживаться от продажи свободной валюты и, по возможности, закрывать внешние контракты чем раньше – пока доллар стоит относительно дешево.

Украинцы снова покупают доллар

Тренд пессимистичных ожиданий подхватило и население: в ноябре через банковские кассы украинцы купили примерно на $180 млн больше валюты, чем продали, в онлайн-приложениях банков разница составляет примерно $50 млн.

В декабре эта тенденция может усилиться. Возможный ажиотаж на розничном рынке будет негативно влиять и на межбанк, говорят финансисты.

НБУ не препятствовал девальвации

НБУ уже вторую неделю подряд никак не вмешивается в происходящее на межбанке.

Опрошенные банкиры полагают, что регулятор не будет препятствовать плавной девальвации, но и не станет допускать девальвации выше 29 грн/$.

Что дальше. Прогноз курса до 27 ноября

Уже в последнюю неделя ноября межбанк может вплотную приблизиться к новому курсовому антирекорду за два года.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 28,35-28,55 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Сергей Колодий (Райффайзен Банк Аваль), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр).

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