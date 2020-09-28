Доллар продолжает дорожать, несмотря на интервенции Нацбанка. Дальше – период курсовых антирекордов

Курсовой антирекорд 2020 года состоялся. Доллар на межбанке подорожал до 28,3 грн/$ – на 10 копеек выше, чем во времена мартовской паники из-за коронавируса.

Даже продажи валюты со стороны Нацбанка пока не мешают доллару укрепляться: девальвация гривни продолжится и на рубеже сентября и октября, ожидают опрошенные LIGA.net банкиры. Консенсус-прогноз финансистов на конец года – 29 грн/$. Это значит, что этой осенью гривню, вероятно, ждет курсовой антирекорд последних пяти лет.

Что сейчас влияет на курс и сколько доллар будет стоить в первые дни октября? Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Доллар не останавливается. Что происходит с курсом

В начале прошлой недели курс доллара на межбанке впервые за полгода превысил отметку в 28 грн/$. После этого девальвация заметно ускорилась: Нацбанку даже пришлось продавать валюту, чего не было два месяца, чтобы сдержать ажиотажный спрос на доллар.

На этой неделе ситуация не изменилась: по сравнению с пятницей, 18 сентября, гривня потеряла в цене 12 копеек. Не помогло и то, что НБУ удвоил объемы интервенций.

Итогом происходящего стал курсовой антирекорд с начала года – 28,29/28,32 грн/$. До сих пор пиковым значением 2020-го были мартовские 28,22 грн/$ во время паники из-за карантина.

Следующие знаковые отметки – двухлетний минимум 28,45 грн/$ сентября 2018-го и пятилетний – 28,91 грн/$ (январь 2018). Выше – только аномальные рекорды февраля 2015-го, когда доллар на межбанке в отдельные дни поднимался до значений 29,7-33,5 грн/$.

Утром 28 сентября в банках можно было купить доллар по 28,3-28,45 грн/$, евро – по 32,95-33,3 грн/€.

Рынок ждет "доллар по 29". Почему?

Продавцы и покупатели валюты настроились на рост курса к бюджетным показателям 2020 и 2021 годов – около 29 грн/$, говорят опрошенные LIGA.net финансисты. Этому есть несколько объяснений.

Деловая активность выросла

Спрос на доллар со стороны клиентов-импортеров по сравнению с маем-августом существенно увеличился, отмечают собеседники в двух крупных банках, а также в руководстве валютного блока НБУ.

На фоне стабильного притока валюты от экспорта (почти не пострадал от карантина, тогда как импорт обвалился на четверть) резкое увеличение покупки валюты тут же отобразилось на курсе.

Потенциал к еще большему расширению спроса у импорта есть: докризисные показатели пока не достигнуты. Если ситуация с COVID-19 не ухудшится, бизнес продолжит наращивать покупки валюты.

Позитивный фактор, который может компенсировать рост спроса – период продаж нового урожая (подсолнечник, кукуруза, пшеница, зерно), который начнется в октябре-ноябре. При прочих равных гривня после этого даже может немного укрепиться, говорят финансисты.

Валютная политика обновленного НБУ проясняется

После того, как Нацбанк покинули глава Яков Смолий и куратор валютного направления Олег Чурий (их заменили экс-глава Укргазбанка Кирилл Шевченко и выходец из Минфина Юрий Гелетий), участники рынка опасались, что регулятор станет более "лояльным" к девальвации.

До сих пор прямых подтверждений этому не было, а сам Нацбанк много раз говорил, что не собирается менять валютную политику. Вместе с тем, сразу семь собеседников LIGA.net на финансовом рынке отметили, что НБУ, похоже, не возражает против плавной девальвации.

"Плавной" – ключевое слово. Даже если учитывать, что НБУ выступает "за" рост курса, судя по поведению регулятора, во второй половине сентября доллар дорожает слишком быстро. На прошлой неделе НБУ продал на рынке $71 млн для поддержки гривни, на этой – в два раза больше, $140 млн.

Бюджет настраивает на девальвацию

"Мы согласовали курс бюджета-2021 с Нацбанком", – сказал министр финансов Сергей Марченко на презентации проекта госбюджета на следующий год, который построен на среднегодовой стоимости доллара 29,1 грн/$.

Собеседники LIGA.net в руководстве валютного блока НБУ говорят, что процедуры согласования курса, как таковой не существует, таргетов по курсу – тоже. Но слова Марченко, как и вся концепция бюджета, не могли не повлиять на девальвационные ожидания, которые и так были в разогретом состоянии после заявлений политиков о "долларе по 30" и пользе девальвации.

Двухлетний антирекорд рядом. Прогноз до 2 октября

Первые дни октября Украина может встретить с максимальным курсом доллара за последние два года, не исключают опрошенные финансисты.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 28,15-28,45 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики инвесткомпании Concorde Capital.

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