Гривня идет на поправку? Что происходит с курсом: прогноз до 17 апреля

Гривня на межбанке укрепляется вторую неделю подряд: курс вплотную приближается к 27 грн/$. Таким дешевым доллар не был с середины марта -самого начала карантина.

Что будет дальше зависит от парламента. Главная интрига та же – чем закончится противостояние в Верховной Раде вокруг так называемого "антиколомойского закона": дефолтом и "печатным станком" или новой программой с МВФ? От этого прямо будут зависеть и настроения на валютном рынке.

Пока ситуация складывается в пользу гривни, хотя и НБУ в некоторые моменты приходилось снова продавать валюту для поддержания курса.

Что сейчас влияет на валютный рынок и сколько доллар будет стоить через неделю? Об этом – в обзоре LIGA.net.

"Доллар по 27" все ближе

Уже в понедельник, 6 апреля, гривня показала, что укрепление с пиковых 28,22 грн/$ 26 марта до 27,46, которые были взяты в прошлую пятницу, – далеко не предел. За день доллар подешевел сразу на 30 копеек – до 27,15 грн/$.

Затем был краткосрочный откат до 27,38 грн/$, но неделю межбанк закончил с позитивным результатом для гривни: 27,09/27,13 грн/$ по итогам торгов пятницы, 10 апреля.

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Наличный рынок пока превышает межбанк на 20-50 копеек. В пятницу в кассах большинства банков доллары можно было купить по 27,4-27,6 грн/$, евро – по 29,8 – 30,1 грн/€.

Что влияет на курс

Пока общая ситуация на валютном рынке повторяет картину прошлой недели: предложение валюты в целом превышает спрос, хотя и бывают локальные исключения.

На ходящей неделе на курс влияли несколько событий.

Госсектор снабжает рынок валютой, импортеры ждут конца карантина

Общий успех гривни последних недель опрошенные LIGA.net банкиры объясняли среди прочего влиянием карантина на бизнес-активность в стране: из-за локдауна многие импортеры, которые раньше генерировали основной спрос на валюту, прекратили или ограничили работу. Покупателей на рынке стало гораздо меньше.

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Вместе с тем, доллары активно продают агро- и металлоэкспортеры, которые продолжают получать валютную выручку. Гривня им нужна для выплаты зарплат и налоговых платежей.

Сейчас фактор налогов также сыграл свою роль, причем ключевую роль играли госкомпании: госсектор активно продавал валюту под расчеты с госбюджетом, особенно это было заметно в начале недели, говорят банкиры.

Благодаря большому предложению, НБУ смог купить в резервы $327 млн. Это одна из самых позитивных для ЗВР недель в этом году: больше было только в начале февраля.

Нерезиденты взяли у НБУ $44 млн

Нацбанк не только покупал, но и продавал валюту на этой неделе. В среду доллар резко подорожал, поднявшись в район 27,4 грн/$. Причиной роста спроса на валюту стали иностранные держатели гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Во вторник нерезиденты получили около 2 млрд грн погашений по бумагам старых выпусков (2018-2019 годы). Почти всю сумму они попытались конвертировать в валюту: банкиры рассказывают, что спрос в среду вырос почти на $70 млн. Нацбанку пришлось компенсировать этот перепад продажей $44,5 млн, после чего рынок успокоился и вернулся к уровню начала недели.

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В этом месяце подобная ситуация скорее всего не повторится. Пик апрельских выплат по ОВГЗ уже пройден: по состоянию на 10 апреля было выплачено 8,1 млрд грн из запланированных 10,9 млрд грн.

В мае будет сложнее: за месяц Минфину нужно выдать держателям гособлигаций 17,7 млрд грн (погашение плюс проценты). Май для выплат по гривневым ОВГЗ – второй по интенсивности месяц в 2020 году после января.

Политические интриги: бюджет и "антиколомойский" закон

Попадут ли эти деньги на валютный рынок – будет во многом зависеть от политической ситуации в Украине. Все будет решаться в ближайшие дни в Верховной Раде.

Сейчас парламент готовится к финальному рассмотрению двух ключевых законов для получения кредита МВФ: об изменениях в бюджет и "о банках" – так называемый "антиколомойский".

Оба законопроекта имеют непростую историю прохождения через парламент. Первую версию изменений в бюджет ВР провалила (несмотря на то, что бюджетный комитет рекомендовал ее к принятию). Кабмин ее доработал – голосование намечено на понедельник (бюджет комитет снова дал положительный вердикт).

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Банковский или "антиколомойский" законопроект (его суть – невозможность возврата банков-банкротов прежним владельцам) – куда более сложная история. Проект закона был принят в первом чтении 30 марта. Когда будет второе – неизвестно. Точно – не в понедельник, В Раде законопроект столкнулся с беспрецедентным даже по украинским меркам сопротивлением.

16 000 поправок, уголовные дела против руководства комитета, открытые призывы к дефолту – очевидно, что группа депутатов, "болеющих" в этой войне за Игоря Коломойского, будет сбивать крайне невыгодный для него закон до последнего.

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Что будет с курсом через неделю. Прогноз

Банкиры, опрошенные LIGA.net, не ожидают глобальных изменений курса в ближайшее время.

Прогнозный диапазон курса на следующую неделю: 27,05 – 27,6 грн/$.

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В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Ефремов (Аккордбанк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики Альфа-Банка Украина и инвесткомпании ICU.