Гривня идет на рекорд. Доллар – дешевле 27,6 и это не предел. Прогноз курса до 21 мая

Доллар на межбанке дешевеет. Причины: экспорт, налоги и позитив для ОВГЗ

На валютном рынке – лучший курс с августа 2020 года: 27,55 грн/$.

Это событие не стало сенсацией. Опрашиваемые LIGA.net банкиры и финансисты не исключают, что в летние месяцы курс может приблизиться и даже впервые за год опуститься ниже уровня 27 грн/$.

Что поможет такому укреплению гривни и когда девальвация гривни вернется на украинский рынок? Спойлер – все-таки вернется.

Подробности – в еженедельном валютном обзоре LIGA.net.

Межбанк приближается к рекорду за год. Что происходит

Уровень 27,6 грн/$ долгое время пор был непреодолимой отметкой для гривни. В 2021 году курс несколько раз вплотную приближался к этому уровню (шансы пересечь его были еще в феврале), но это произошло лишь в мае.

Причины, которые мешали укреплению гривни раньше, – новая волна пандемии коронавируса и карантины в Украине и Европе, а также военная эскалация со стороны России – все еще влияют на валютный рынок, но решающего влияния на курс уже не оказывают.

Теперь ключевая роль – за экономикой. Новые ориентиры для курса – диапазон 27-27,5 грн/$. В последний раз доллар в Украине стоил дешевле 27 грн/$ в начале июля 2020 года.

Утром понедельника, 17 мая, доллар в банках можно было купить по 27,6-27,8 грн/$, евро – по 33,4-22,75 грн/€.

Распродажа от населения, подарок от МВФ и молчание НБУ. Что влияет на курс

Высокие цены на экспорт и сезон налогов укрепляют гривню

Ключевая причина, которая способна обеспечить укрепление гривни в весенне-летние месяцы – рекордно высокие цены на товары украинского экспорта (масло, зерно, металлы).

Это обеспечивает стабильно крупные потоки валютной выручки. Тренд усиливает посевная кампания во многих секторах агропромышленного комплекса (аграрии продают больше валюты, чем обычно).

Еще один "помощник" – период уплаты квартальных налогов (дедлайн по налогу на прибыль за первый квартал – 20 мая), что уже на прошлой неделе стало источником дополнительных продаж валюты на межбанке.

ОВГЗ снова станет главной валютной силой

Важный психологический сигнал, который играет на руку гривне – нерезиденты перестали воспринимать украинские активы, как источник риска.

Такой период был в апреле, когда на фоне высокой вероятности российского вторжения в Украину иностранные инвесторы стали активно избавляться от своего ключевого актива здесь – гривневых облигаций госзайма (ОВГЗ).

Ситуация пока не развернулась полностью, но на прошлой неделе портфель ОВГЗ у нерезидентов не сократился и даже вырос. Возможности забрать свои деньги у инвесторов была (Минфин выплатил около 13,5 млрд грн в рамках погашения старых бумаг), но этого в большинстве своем не произошло.

Опрошенные финансисты ожидают, что в ближайшие недели нерезиденты возобновят покупки гривневых ОВГЗ. Для курса это хорошая новость – чтобы вложиться в госдолг иностранцам нужно продать в Украине валюту.

Украинцы продали рекордное количество валюты

В апреле население продало $2,2 млрд – один из наивысших показателей нескольких последних лет (купили при этом – 1,7 млрд, разница в 500 млн – четырехлетний рекорд).

Розничный рынок – важный ориентир и для межбанка. Тенденция населения к продаже валютных сбережений, вместо панической покупки – важный признак того, что пока фундаментальных угроз для курса не видят даже спекулянты, которые пытаются раскачать валюту, используя для этого любой повод.

Как долго будет укрепляться гривня?

Пока предпосылок к скорому возобновлению девальвации нет. Опрошенные банкиры не исключают, что в июле рынок будет тестировать уровень 27 грн/$ (выход ниже возможен, но ненадолго), а в целом позитивный для гривни период может продержаться до августа включительно.

Дальше – осенью 2021 – доллар начнет дорожать. Как сильно – не в последнюю очередь зависит от МВФ, деньги которого нужны Украине для спокойного прохождения пиковых выплат по внешнему долгу в сентябре.

Плановые транши по действующей программе с МВФ сейчас находятся под большим вопросом, но Фонд все же может распределить между участниками более $600 млрд. Украина может получить от этого "жеста доброй воли" несколько миллиардов долларов. Это стало бы серьезным облегчением для правительства.

НБУ – главный игрок валютного рынка

Опрошенные финансисты видят два фактора, способных притормозить укрепление гривни в конце мая-начале июня.

Во-первых, дочки иностранных компаний в этот период будут покупать валюту под выплату дивидендов материнским структурам.

Во-вторых, банкиры, по-прежнему говорят о ключевой роли НБУ в ситуации на валютном рынке – регулятор может возобновить покупки валюты в резервы и сдержать ревальвацию или даже укрепить доллар (компании-экспортеры будут рады такому решению).

Пока Нацбанк демонстрирует, что его все устраивает. Регулятор уже шесть недель подряд не выходит на межбанк с интервенциями, позволяя рынку самостоятельно заниматься курсообразованием.

Что дальше. Прогноз до 21 мая

Опрошенные банкиры ожидают, что доллар останется в районе 27,5 грн/$ и в предпоследнюю неделю мая.

Прогноз до 21 мая – 27,5-27,6 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Форвард Банк), Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики ОТП Банка и Райффайзен Банк Аваль.

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