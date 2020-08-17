Гривня на межбанке дорожает: курс вернулся к значениям середины июля. Удастся ли вернуть “доллар по 27?” Еженедельный обзор

Гривня укрепляется и стремится к 27 грн/$: с начала августа курс снизился уже более чем на 50 копеек и в конце прошлой недели доллар на межбанке продавали за 27,34 грн/$. Это минимальное значение за последний месяц.

Тренд на укрепление гривни может сохраниться до 20 августа, дальше – возможен новый период подорожания доллара, не исключают опрошенные LIGA.net банкиры. Насколько сильным он будет и что сейчас влияет на курс?

Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net

Хороший август для гривни. Что происходит с курсом

В августе гривня только дорожает. С начала месяца рост курса доллара на межбанке был зафиксирован лишь однажды: 6 августа, когда гривня потеряла в цене 2 копейки (с 27,67 до 27,69 грн/$). Все остальные торговые дни заканчивались ревальвацией.

Только за прошлую неделю гривня отыграла у доллара 28 копеек. Итог первой половины месяца – укрепление курса на 52 копейки до 27,32/27,34 грн/$. Это – самый дешевый доллар с середины июля (в прошлом месяце доллар подорожал на 86 копеек).

Утром понедельника, 17 августа, доллар в кассах банков можно было купить по 27,45-27,65 грн/$, евро – по 32,3-32,7 грн/€.

Налоги, карантин и призрак осенней девальвации. Что влияет на курс

Экспорт платит налоги – гривня растет

На прошлой неделе на валютном рынке сошлось сразу три фактора, которые позитивно влияют на курс гривни.

Во-первых, агроэкспортеры продолжали активно продавать валютную выручку. Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают, что активные продажи с этой стороны сохранятся, как минимум, до конца августа-начала сентября.

Во-вторых, спрос на доллар, как и было до сих пор, оставался низким из-за карантина и слабой деловой активности импортерова.

В-третьих, период уплаты ежемесячных налогов (до 20 числа каждого месяца) совпал с локальным максимумом курса доллара.

Это привело к тому, что многие держатели валюты, которым предстояли рассчеты с государством, видя тренд на ревальвацию, старались успеть продать доллар относительно дорого. В итоге такая тактика только ускорила укрепление гривни: предложения валюты было много, спроса – мало. В добавок, многие потенциальные покупатели не спешили заключать сделки, ожидая, что курс просядет еще сильнее, объясняют опрошенные участники рынка.

Дальше – осень и, возможно, снова девальвация

Сможет ли гривня вернуться к 27 грн/$ и закрепиться у этого рубежа?

Вряд ли. Позитивный тренд сохранится вплоть до 20 числа (крайняя дата уплаты налогов), дальше – возможен откат курса, ожидают в одном из банков с иностранным капиталом.

В целом опрошенные банкиры, как и прежде, не исключают “осеннюю девальвацию” гривни ближе к концу августа-началу сентября. Это значит, что курс может вернуться в район “доллара по 28”. В остальном ситуация будет зависеть от деловой активности и новой волны коронавируса.

У НБУ пока нет пространства для маневра

Хорошая иллюстрация того, как сильно предложение валюты на прошлой неделе превышало спрос – НБУ купил на рынке сразу $223 млн (более $130 млн – только в четверг).

Это – лучший результат регулятора с начала июля, но даже такой показатель не смог помешать укреплению гривни.

Именно валютная политика НБУ, которая допустила резкую ревальвацию в 2019 году, была одним из главных предметов критики прежнего руководства Нацбанка, поскольку это наносит урон госбюджету и бизнесу украинского экспорта. Как известно, почти одновременно с отставкой главы регулятора Якова Смолия, вместо которого пришел Кирилл Шевченко, сменился и куратор валютного блока: Олега Чурия заменил Юрий Гелетий, экс-замминистра финансов.

Пока НБУ сохраняет прежний подход к интервенциям, выкупая с рынка исключительно излишки доллара, отмечают банкиры. Почему регулятор не покупает больше валюты в резервы и позволяет гривне снова укрепляться? Финансисты наводят две версии.

Во-первых, при сравнительно небольших объемах торгов (неактивный летний сезон, слабый спрос импорта) у НБУ просто нет особого места для маневра: любое резкое движение покажет рынку, что регулятор все-таки отошел от прежней политики. Это может снова раскачать девальвационные ожидания из-за которых гривня падала почти весь июль.

Во-вторых, не исключено, что Нацбанк также допускает осеннюю девальвацию и пока не видит смысла вмешиваться в рынок с чрезмерными интервенциями.

Что дальше. Прогноз курса до 21 августа

Опрошенные LIGA.net банкиры пока не видят оснований для еще большего укрепления гривни: “доллара по 27”, скорее всего, не будет.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 27,3 – 27,6 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Игорь Якобчук (Пиреус Банк), аналитики ОТП Банка.

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