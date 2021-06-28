Разбор | Гривню опять штормит, но "доллар по 27" скоро вернется. Прогноз курса до 2 июля
Конец июня вышел сложным для национальной валюты: доллар снова дорожает. Надолго?
Самый дорогой доллар за последний месяц, колебания курса в 20+ копеек за день и самая крупная "операция" по спасению гривни от НБУ в этом году – последнюю неделю июня гривня неожиданно подешевела до уровня 27,5 грн/$.
Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают, что девальвация конца июня не задержится надолго: в июле курс вернется к 27 грн/$ и, возможно, опустится даже ниже этого уровня.
Почему и что сейчас влияет на валютный рынок?
Детали – в еженедельном курсовом разборе LIGA.net.
Доллар начинает, но не выигрывает. Что происходит с курсом
За последние две недели гривня потеряла в цене больше 40 копеек: после годового минимума в 26,94 грн/$, установленного 14 июня, доллар последовательно дорожал. На пике двухнедельной девальвации курс достиг 27,56 грн/$ (дороже 27,5 грн/$ – впервые с конца мая).
В последнюю полную неделю июня колебания были особенно заметными. За четверг, 24 июня, доллар подорожал сразу на 18 копеек до 27,56 грн/$, но уже на следующий день гривня отыграла 21 копейку, укрепившись до 27,35 грн/$.
Итог недельных торгов – минимальный рост доллара (на пять копеек). С начала месяца гривня укрепилась на 10 копеек, с начала года – на 1,11 грн.
В банках можно купить доллары по 27,3-27,6 грн/$, евро – по 32,7-33 грн/€.
Кто и как обвалил гривню и почему доллар все же подешевеет?
Опрошенные банкиры выделяют несколько причин роста курса доллара во второй половине июня.
Главный фактор – иностранные инвесторы приостановили покупки облигаций внутреннего госзайма. На неделе с 14 по 20 июня финансисты объясняли это ожиданиями, что НБУ повысит учетную ставку. Вместе со ставкой могла вырасти и доходность по ОВГЗ – заходить в бумаги накануне этого события не было смысла.
Повышение не состоялось (ставка осталась на уровне 7,5%), но нерезиденты, которых ранее устраивали условия Минфина не были активными участниками аукциона 22 июня. Их портфель вырос всего на 450 млн грн. Для сравнения, две недели назад было порядка 8 млрд грн (эту гривню иностранцы получают от продажи валюты в Украине).
Отсутствие нерезидентов на прошлой неделе совпало по времени с периодом возмещений НДС экспортерам, которые получают таким образом дополнительную гривню и могут продавать меньше валютной выручки.
Из-за этих причин валюты на межбанке в первой половине прошлой недели стало меньше. Спрос при этом был повышенным: дочки иностранных компаний покупали валюту под выплату дивидендов, эпизодически участники рынка отмечали покупки госбанков.
Эта комбинация факторов привела к очень неудачному началу недели для гривни: к четвергу, 24 июня, нацвалюта потеряла в цене 22 копейки. НБУ даже пришлось продавать в этот период доллары – почти $80 млн, что стало крупнейшей интервенцией по поддержке гривни с октября 2020 года.
Уже в пятницу, ситуация в корне изменилась: за один день гривня отыграла 21 копейку, а НБУ купил на рынке сразу $128 млн.
Что произошло? Банкиры называют две причины резкого роста предложения валюты на рынке.
Во-первых, нерезиденты, начали подготовку к аукциону по продаже ОВГЗ 29 июня. Поскольку в понедельник, 28 июня, в Украине национальный выходной, иностранцы начали заводить валюту уже в пятницу.
Во-вторых, сразу несколько финансистов отметили присутствие на рынке одной из госкорпораций, которая активно продавала валюту. Их предположение – речь об Укравтодоре, который 18 июня разместил еврооблигации на $700 млн.
Что будет с курсом в конце июня-начале июля?
Опрошенные финансисты указывают на несколько тенденций:
Возмещение НДС продолжится. Во вторник Госказначейство выплатит экспортерам порядка 5 млрд грн. Из-за этого предложение валюты со стороны экспортеров, вероятно, останется сравнительно слабым. Это минус для гривни.
Покупки под дивиденды закончатся. Период повышенного спроса от иностранных компаний, как правило, непродолжителен. В начале июля он уже не будет давить на гривню.
Нерезиденты станут более активными. Банкиры не видят причин для длительного отсутствия иностранных инвесторов на ОВГЗ-аукционах. "Возвращение" после паузы в связи с учетной ставкой НБУ может произойти уже в ближайший вторник.
Спрос импортеров остается слабым. В ближайшие недели банкиры не ожидают более высокого спроса на валюту со стороны украинского бизнеса.
"Доллар по 27" скоро вернется. Базовый сценарий финансистов (если не произойдет ничего экстраординарно плохого) – курс в июле вернется в район 27 грн/$. Укрепление гривни ближе к 26,5 грн/$ также возможно, но при условии активных покупок ОВГЗ со стороны нерезидентов.
Что дальше. Прогноз до 1 июля
Пока же курс останется немногим выше 27 грн/$.
Прогноз до 2 июля: 27,1-27,35 грн/$.
В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс-Банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Сергей Кирилюк (Юнекс Банк), Руслан Королик (Форвард Банк), аналитики ОТП Банка и инвесткомпании ICU.
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