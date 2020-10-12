Прошлая неделя запомнилась не только скандалом с выговором зампредам НБУ Рожковой и Сологубу. Гривня укрепилась – впервые с августа

Почти два месяца в Украине длилась беспрерывная девальвация гривни, в течение которой доллар подорожал на 1,2 грн. В первую полноценную неделю октября тренд изменился: впервые с начала августа гривня укрепилась.

Что помогает национальной валюте и почему валютный рынок не отреагировал на кадровые скандалы в НБУ и отсутствие какого-либо прогресса в переговорах с МВФ?

Подробно о ситуации с курсом – в еженедельном обзоре LIGA.net.

Первая успешная неделя осени. Что происходит на межбанке

Семь недель гривне не удавалось закрыть недельную торговую сессию на межбанке ростом. В последний раз это произошло в период с 10 по 17 августа: тогда доллар подешевел на 37 копеек до 27,25 грн/$.

С тех пор украинский валютный рынок жил под знаком девальвации. Тренд совпал со сменой главы НБУ. Вместо Якова Смолия должность главы регулятора занял выходец из Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Не в пользу гривни сыграло восстановление экономики после карантина. Оживающий импорт нарастил покупки валюты, в то время как у агроэкспортеров (важные поставщики валютной выручки в страну) было межсезонье: старый урожай уже продали, новый – еще не вышел на рынки.

Падение гривни было плавным, но за полтора месяца доллар прибавил в цене 1,2 грн, обновив двухлетний максимум – 28,42 грн/$. Предыдущий локальный рекорд был зафиксирован осенью 2018-го, когда в Украине объявили военное положение.

Только в начале октября девальвационный тренд развернулся: на прошлой неделе гривня впервые с августа укрепилась – на 13 копеек до 28,25 грн/$.

Утром понедельника, 12 октября, банки продавали доллар по 28,3-28,5 грн/$, евро – по 33,25-33,6 грн/€.

Агросектор выручает гривню, паники из-за НБУ пока нет. Что влияет на курс

Аграрии снова главные

О том, что начало продаж нового урожая украинских аграриев (зерновые, подсолнечник, кукуруза) способно остановить девальвацию, опрашиваемые LIGA.net финансисты говорили еще в сентябре. Аналогичные прогнозы давали и в НБУ.

Интрига заключалась только в одном – когда именно в Украину зайдут первые партии экспортной выручки. Ожидания банкиров указывали на октябрь, обоснованность прогнозов подтвердила уже первая полноценная неделя месяца. Предложение валюты выросло, девальвационный тренд остановился: финансисты связывают это именно со стартом продаж агроэкспорта.

Второй фактор, сыгравший в пользу гривни – пандемия коронавируса. Риски нового карантина из-за роста заболеваемости притормаживают восстановление бизнес-активности. Импортеры боятся планировать продажи на длительные сроки, поэтому спрос на доллар с их стороны в октябре снизился.

Необычный маневр НБУ

Спрос на доллар на этой неделе стабильно превышал предложение во все дни, кроме понедельника, когда активными покупателями были иностранные держатели украинских гособлигаций (ОВГЗ), рассказывают участники рынка.

Спрос с их стороны укрепил доллар на 5 копеек и вынудил НБУ снова выйти с продажами валюты (регулятор поддерживает гривню четыре недели к ряду). Сильного вмешательства Нацбанка в этот раз не потребовалось: продали всего $8 млн.

Этот мини-маневр регулятора был необычным: НБУ продавал доллары по курсу ниже рыночного, что сбило с толку многих продавцов валюты. На ожиданиях, что Нацбанк настроен на разворот тренда в сторону укрепления гривни, многие стали сбрасывать позиции в долларах, рассказывает один из банкиров.

МВФ и скандал в НБУ – факторы риска для гривни

На прошлой неделе было достаточно околополитических новостей, которые могли вызвать на валютном рынке, как минимум, легкую панику.

Во-первых, в понедельник стало известно о "выговоре" и "недоверии", которые Совет НБУ выразил Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, единственным членам правления Нацбанка, оставшимся со времен главы Смолия.

Предыдущие кадровые перестановки в регуляторе непременно вызывали острую реакцию межбанка: рынок опасается, что новое руководство более лояльно к идее "полезной девальвации" (постоянный плавный рост доллара выгоден для госбюджета и экспортеров).

Прямых подтвержедений этому нет (как и опровержений), громкой отставки Рожковой и Сологуба пока тоже не произошло. Вероятно, поэтому рынок не отреагировал на новости из Нацбанка. Определенная нервозность была, но она быстро затерялась на фоне описанного выше маневра НБУ и продаж аграриев, рассказывают опрошенные банкиры.

Во-вторых, о ситуации с "выговором" высказался и МВФ (намекнули, что ситуация меняется к худшему). Это – плохая новость для правительства: у премьера Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко и без того были призрачные шансы получить плановый транш Фонда до конца года из-за спорного проекта бюджета-2021 и торможения антикоррупционных реформ.

Потенциальная отставка последних членов команды Смолия, которых знают и поддерживают на Западе, может поставить крест на сотрудничестве Украины с МВФ в обозримой перспективе. Деньги Фонда очень важны для наполнения госбюджета (от них зависят также кредиты Мирового банка и ЕС – всего на кону порядка $3 млрд также будет намного сложнее выпустить еврооблигации).

Это значит, что Минфину придется срочно искать дополнительные источники финансирования. Один из них – "печатный станок" НБУ, когда регулятор в том или ином виде одалживает деньги правительству (как правило, через ОВГЗ). Спрогнозировать возможные масштабы девальвации гривни в таком случае будет очень сложно.

Валютное затишье. Прогноз курса на неделю

На этой неделе гривни есть шансы укрепиться еще немного, но глобального отката курса опрошенные финансисты не ожидают.

Прогнозный диапазон до 16 октября: 28,15 – 28,45 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики инвесткомпании ICU.

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