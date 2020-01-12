Гривня снова уступает доллару, но это не надолго. Прогноз курса до 19 января

Сразу же после длинных рождественских выходных доллар на межбанке подорожал до 24 грн/$ и выше, но уже к концу первой рабочей недели января гривня снова начала укрепляться – такие неоднозначные результаты показал украинский валютный рынок в первые дни 2020 года.

Означает ли это, что гривня продолжит дорожать и сколько будет стоить доллар в конце следующей недели? Об этом – в недельном обзоре LIGA.net.

"Доллар по 24" вернулся: почем продают и покупают валюту

В субботу, 10 января, торги на межбанке закончились укреплением гривни почти на 16 копеек: день начинался с котировок 24,1/24,12 грн/$, к вечеру доллар подешевел до 23,93/23,96 грн/$. Рабочая суббота на межбанке зафиксировала "доллар по 24": 23,96/24 грн/$.

Пятница стала первым позитивным днем для гривни за последние три недели ("плюс" 2 копейки 3 января – не в счет): с 26 декабря американская валюта выросла в цене почти на гривню.

Это давало возможность продавцам наличной валюты несколько поспекулировать на курсе в период праздников (в основном речь о небанковских обменниках, поскольку банки почти не работали). В некоторые моменты на уличных табло можно было увидеть доллар дороже 25 гривень, хотя на межбанке таких курсов не было даже близко.

Вечером 10 января доллары в кассах банков можно было купить по 24,1 – 24,4 грн/$, (некоторые крупные банки продавали и по 24 грн/$). Сдать американскую валюту в крупных финучреждениях можно не дороже 23,85 грн/$, банки помельче принимают доллары ближе к 24 грн/$. Евро продают в диапазоне 26,55 – 27 грн/€.

Почему доллар дорожал

8 и 9 января доллар в Украине уверенно дорожал. Постпраздничной девальвации способствовали несколько факторов.

Маленький рынок и эхо бюджетного кризиса конца 2019. Учитывая длинные выходные в Украине, торги на межбанке 8 и 9 января показывали небольшие объемы – около $200 млн в день.

Источников валюты было не так много: экспортеры получили крупные возмещения НДС за декабрь (в прошлом месяце выплатили не все из-за проблем с выполнением бюджета-2019) и могли придержать экспортную выручку, валюта от нерезидентов не заходила, поскольку Минфин взял трехнедельную паузу с ОВГЗ-аукционами.

Ситуация в Иране, выход иностранцев. Риски военного конфликта в Иране, а затем авиакатастрофа украинского Боинга в Тегеране – такие вещи обычно мотивируют международных инвесторов выходить из рисковых активов (украинские облигации внутреннего госзайма – как раз такой актив).

Ситуация быстро успокоилась, но, поскольку иранские события совпали с крупным погашением ОВГЗ 8 января на 5,8 млрд грн, некоторые держатели долгов правительства все же решили уйти в доллар.

Спекуляции на наличном рынке и межбанке. Розничные обменники провели праздники с долларом стабильно дороже 24,2-24,5 грн/$. После рождественских выходных за дело взялись и спекулянты с межбанка (новости из Ирана только помогали в этом).

По информации опрошенных LIGA.net казначеев, 8 и 9 января отдельные участники рынка пытались раскачать курс на мелких сделках по завышенным курсам. По такой схеме, например, во второй половине среды котировки по доллару подтянули к 24 грн/$, хотя основные объемы торгов проходили по более низким курсам.

Дивиденды. Начало месяца – обычный период покупки валюты украинскими «дочками» иностранных компаний для выплаты дивидендов материнским структурам. На фоне мелких объемов рынка, этот фактор заметно повысил спрос на доллар.

Иностранные деньги снова укрепили гривню. Вероятно, это только начало

Гривня начала отыгрывать позиции, когда праздники окончательно закончились: 10 января курс опустился ниже 24 грн/$. По данным банкиров, главная причина – деньги иностранных инвесторов, которые с этой недели начали подготовку к первому в этом году аукциону Минфина по продаже ОВГЗ.

14 января министерство будет продавать 4-летние ОВГЗ (правда, с ограничением – 3 млрд грн). Несмотря на лимит, постоянно снижающиеся ставки (уже около 11,5% годовых) и события в Иране, опрошенные финансисты ожидают, что спрос на украинский госдолг со стороны иностранных инвесторов, как и прежде, будет серьезным.

Это значит, что в канун аукциона на украинский рынок зайдут крупные объемы валюты (летом и осенью 2019 года были прецеденты на $400-500 млн за несколько дней). Дальше – еще более привлекательный для иностранцев аукцион: 7-летние ОВГЗ 28 января.

Что дальше: каким будет курс через неделю

Пока новый/старый фактор нерезидентов поможет гривне закрепиться в районе 24 грн/$ – дальнейшей девальвации уже не будет, считают банкиры.

Прогнозный диапазон на конец следующей недели: 23,8 – 24,1 грн/$. Наличный курс будет не более чем на 15-20 копеек выше межбанка.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Юрий Гриненко (Райффайзен Банк Аваль), Ярослав Кабин (Идея Банк), Наталия Шишацкая (Forward Bank), Антон Коваленко (ОТП Банк).