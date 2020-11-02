На межбанке – курсовой рекорд за два года – доллар стоит 28,5 грн. НБУ потратил более $100 млн резервов. Продолжится ли девальвация?

Украина встречает ноябрь-2020 с долларом дороже 28,5 грн/$. Последний раз американская валюта так дорого стоила в нашей стране осенью 2018 года .

Двухлетний антирекорд гривни состоялся бы и без "помощи" скандального решения Конституционного суда об антикоррупционной реформе: в последнюю неделю октября на рынке хватало источников негативного влияния на курс, говорят опрошенные LIGA.net банкиры. Ситуация повлияла и на Нацбанк: впервые за месяц регулятору пришлось потратить на поддержку гривни больше $100 млн.

Что так сильно повлияло на валютный рынок и сколько доллар будет стоить через неделю? Детали – в обзоре LIGA.net.

Октябрьский негатив. Что происходит с долларом

Почти весь октябрь курс доллара держался ниже психологической отметки двухлетнего максимума (28,46 грн/$). Особых предпосылок для заметной девальвации не было, о чем свидетельствовало и минимальное участие НБУ на валютном рынке.

Ситуация изменилась во второй половине месяца: доллар в основном дорожал, укрепившись, начиная с 21 октября на 26 копеек до 28,50/28,52 грн/$. Только за прошлую неделю гривня потеряла в цене 16 копеек – это был один из худших недельных результатов осени.

Утром понедельника, 2 ноября доллар в банках можно было купить по 28,5-28,7 грн/$, евро – по 33,3-33,7 грн/€.

Не так много хороших новостей для гривни. Что влияет на курс

Налоги и дивиденды укрепляют доллар

Девальвация этой неделе имеет вполне рыночное объяснение, говорят опрошенные банкиры. Главная причина – период крупных возмещений НДС экспортерам.

За неделю им выплатили 10 млрд грн (7,5 млрд – только за период с понедельника по среду) – около $350 млн. Для курса это значит, что у экспорта не было необходимости продавать валютную выручку – в такие моменты предложение доллара обычно проседает на сопоставимую сумму.

Второй важный рыночный фактор – повышенный спрос на валюту от "дочек" иностранных компаний, которые готовятся выплачивать дивиденды. По данным одного из опрошенных участников рынка (банк с украинским капиталом), дополнительный спрос составил $200 млн.

Банкиры отмечают, что оба фактора уже исчерпали себя. В первую неделю ноября продажи экспортеров должны вернуться в прежних объемах, что может помочь гривне отыграть часть потерянного.

Нацбанк снова продает много валюты

О серьезном перекосе в сторону спроса на доллар говорят и $148 млн, которые на этой неделе пришлось продать Нацбанку для поддержки гривни. Банкиры рассказывают, что во избежание чрезмерного долларового ажиотажа регулятор выходил на рынок почти ежедневно. Такое вмешательство НБУ понадобилось впервые с конца сентября.

Другой примечательный момент – Нацбанк снова отказался от покупки валюты. НБУ не пополняет золотовалютные резервы уже семь недель подряд.

Конституционный суд не влияет на курс, но осложняет ситуацию

Скандальное решение Конституционного суда о полномочиях Нацагентства по противодействию корппуции, существенно не повлияло на валютный рынок, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты.

С другой стороны, очередной политический кризис, который может серьезно отодвинуть получение Украиной финансирования МВФ и других кредиторов (это плохие новости для госбюджета), скорее плохо влияет на девальвационные ожидания рынка.

В последние месяцы они только ухудшаются. Согласно оценке деловых ожиданий бизнеса от НБУ, около половины респондентов настраивается на девальвацию гривни в 2021 году до 29 грн/$ и выше. По итогам второго квартала такой прогноз озвучивала только треть опрошенных.

Месяц начнется спокойно. Прогноз курса до 6 ноября

Первая неделя ноября-2020 может оказаться удачной для гривни, однако существенного укрепления курса ожидать не стоит, считают опрошенные банкиры.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 28,40-28,55 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Юрий Гриненко (банк Кредит Днепр), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики инвесткомпании ICU.

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