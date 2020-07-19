Новый глава НБУ Кирилл Шевченко пока только пугает участников валютного рынка. Что это значит для курса доллара? Разбор

Доллар подорожал до 27,4 грн/$ – это уже второй посткарантинный антирекорд за последние две недели.

Первый скачок курса, когда впервые за несколько месяцев американская валюта превысила уровень 27 грн/$, как и сейчас, был связан с изменениями в Нацбанке: 1 июля экс-глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив это “политическим давлением”, что обвалило гривню.

Назначение бывшего предправления Укргазбанка Шевченко только закрепило девальвационные ожидания рынка, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Что будет с курсом дальше и стоит ли ждать "доллара по 28"? Об этом – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Мини-паника из-за НБУ. Сколько стоит доллар

Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ в четверг 16 июля. В этот день торги на межбанке закрылись подорожанием доллара сразу на 17 копеек, до 27,34 грн/$. В пятницу гривня потеряла в цене еще почти 10 копеек.

Итог – один из худших недельных перформансов для гривни с момента паники после объявления карантина в середине марта. По сравнению с пятницей, 10 июля, доллар подорожал на 41 копейку.

Вечером 17 июля в кассах банков можно было купить доллары по 27,4-27,6 грн/$, евро – по 31,1-31,5 грн/€.

Смена главы НБУ пугает финансовые рынки. Что влияет на курс

Почти на все ключевые события валютного рынка этой недели так или иначе влияли новости вокруг назначения нового главы НБУ, говорят опрошенные банкиры. Вот несколько следствий.

Шевченко – новый глава НБУ. Гривне от этого пока плохо

Кирилл Шевченко изначально был фаворитом президента Владимира Зеленского в качестве замены Якову Смолию (кто такой Шевченко и как его назначали, читайте здесь, что он может изменить в Нацбанке – здесь, об эпичной встрече экс-главы НБУ с народными депутатами – здесь).

Банкир с 25-летним стажем, за плечами которого успешная работа в государственном Укргазбанке, стал компромиссной фигурой. С одной стороны, он должен в целом сохранить прежнюю политику НБУ (с прицелом на стабильно низкую инфляцию и без вмешательства политиков), с другой – вероятно, ему придется корректировать действия Нацбанка в сторону большего участия регулятора в стимулировании экономики.

Шевченко уже заявил, что собирается ослабить некоторые требования НБУ к банкам, которые хотят кредитовать проекты в реальном секторе. Также он раскритиковал курсовую политику регулятора и чрезмерно резкую, на его взгляд, ревальвацию гривни в прошлом году. Третий важный месседж Шевченко – сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины нужно сохранить.

Назначение нового главы сняло неопределенность, но не успокоило участников валютного рынка, рассказывают банкиры. С приходом Шевченко и появлением его первых месседжей в новом статусе девальвационные ожидания рынков усилились.

Пока Шевченко не предпринял конкретных действий, финансисты опасаются: эпоха независимого от правительства и Офиса президента Нацбанка закончилась.

Минфин тоже страдает из-за смены главы НБУ: денег в долг не дают

Побочное следствие кадровых перестановок в НБУ: Минфин провел второй подряд крайне слабый аукцион по привлечению гривневого долга. В этот раз сконцентрировались на валютном долге (привлекли неплохие $306 млн), но объемы инвестиций в ОВГЗ в гривне были скромными: 10 млн грн (в прошлом году на некоторых аукционах Минфин привлекал по 10 млрд).

Банкиры говорят, что это прямо связано с Нацбанком: доходность на вторичном рынке (где инвесторы продают долги украинского правительства друг другу) после демарша Смолия превышала 12% (рост доходности значит, что ценные бумаги продаются с дисконтом), примерно такой же уровень сохраняется и сейчас. Минфин готов платить не более 10%.

Для валютного рынка это значит, что у нерезидентов, которые активно вкладывались в гривенвые ОВГЗ в прошлом году, появилось гораздо больше потенциальных покупателей, а значит и возможность сбросить украинские активы в момент, когда есть риски, что НБУ вернется под влияние политиков. Прежде всего речь о банках: у них есть возможность привлекать долгосрочный рефинанс НБУ под 6% (размер учетной ставки) и вкладываться в долги Минфина под 12% годовых на вторичном рынке.

За эту неделю портфель ОВГЗ у нерезидентов сократился на 1,5 млрд грн ($50 млн). С учетом низкой деловой активности, в целом относительно небольших объемов межбанка и желания экспортеров придержать валюту из-за ситуации с НБУ, даже такого дополнительного спроса на валюту было достаточно, чтобы тренд на девальвацию гривни усилился.

Августовская девальвация не исключена

2019 год стал первым с момента перехода Украины к плавающему валютному курсу (это было в 2015-м), когда валютный рынок не ощутил обычной сезонной девальвации гривни в августе-сентябре.

Обычно резкий рост доллара ближе к концу лета связан с увеличением импорта: агрокомпании начинают посевную кампанию (им нужны импортные горюче-смазочные материалы и удобрения), правительство возобновляет закупку газа под отопительный период.

2020-й год в смысле сезонности также может стать нетипичным.

Во-первых, карантин размыл привычный бизнес-цикл и точно сказать, когда активизируется деловая активность, а с ней и спрос на доллар, – сложно, отмечают банкиры. Во-вторых, цены на газ в мире сейчас гораздо ниже, чем было в прежние годы, а теплая зима 2019-20 позволила украинским властям сэкономить на топливе.

Поэтому общий вывод финансистов таков: вероятная девальвация гривни летом-осенью 2020 года возможна. Но она будет больше связана с экономической политикой властей, а не с экономикой как таковой.

У евро – максимум за полтора года

Евро на межбанке закрепился выше 31 грн/€ – впервые с февраля 2019 года. Банкиры объясняют это укреплением евро к доллару на международных рынках (евро стоит уже $1,14).

Причин много: возобновление карантина в некоторых штатах США, щедрые попытки Европейского центробанка стимулировать экономику ЕС, новые намеки на конфликт Китая и США (Конгресс США ввел новые санкций против китайских компаний).

В то же время, от состояния украинской экономики евро практически не зависит: курс евровалюты определяется в Украине в зависимости от котировок пары доллар/евро на внешних рынках.

НБУ игнорирует девальвацию: продаж и покупок не было

На этой неделе Нацбанк впервые с сентября 2018 года вообще не выходил на рынок – ни с продажей, ни с покупкой валюты.

Причин пассивности регулятора может быть несколько: от слабых объемов рынка до подготовки к крупной выплате по госдолгу: уже 1 сентября Минфин будет погашать еврооблигации на $1 млрд. Валюту, вероятно, будут брать (покупать) из резервов НБУ.

Курс на 28 или сразу 30? Прогноз до 24 июля

Опрошенные банкиры ожидают, что тренд на девальвацию гривни продолжится и во второй половине июля.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 27,2 – 27,6 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр).

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