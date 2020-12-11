Украина заканчивает 2020 год с самой низкой учетной ставкой НБУ в истории: регулятор уже семь месяцев удерживает ее на 6%. И это еще один рекорд: так долго Нацбанке еще никогда не сохранял свою политику неизменной.

Решения Нацбанка – важный маркер ситуации в экономике, они зависят от темпов роста цен, ситуации на валютном рынке и состояния госфинансов. 2020-й Украина почти прошла. Что будет в 2021-м? Короткий ответ – рост цен ускорится, но с восстановлением экономики могут возникнуть проблемы.

LIGA.net выбрала пять главных экономических трендов года на основе месседжей Нацбанка, которые озвучивали топ-менеджеры регулятора на брифинге в четверг.

У государства нет денег, чтобы помочь экономике

Украинская экономика восстанавливается после падения второго квартала быстрее, чем ожидалось: если в начале коронакризиса НБУ прогнозировал обвал ВВП на 6%, то прогноз по состоянию на конец года – менее 5% даже с учетом карантина выходного дня, рассказывал в интервью LIGA.net замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Несмотря на это, полностью восстановиться в 2021-м не получится: до новостей о новом локдауне с 8 по 28 января Нацбанк ожидал рост на следующий год в 4,2%.

Как быстро Украина избавится от последствий пандемии, зависит от способности государства поддерживать экономику через госрасходы.

С этим могут возникнуть сложности, предупреждают в Нацбанке: своих денег у украинского правительства нет, без дополнительного финансирования "фискальный импульс" экономике будет очень ограниченным, отмечают в НБУ.

С деньгами в 2021 будет плохо

Где взять деньги на все запланированные расходы – топ-тема для экономических новостей в 2021 году. Проект бюджета-2021 (голосование во втором чтении планируется 15 декабря) предусматривает по-прежнему большой дефицит – 5,5% ВВП или порядка 270 млрд грн.

В этом году из-за кризиса правительство также планировало потратить беспрецедентно крупную сумму: антикризисный бюджет был сверстан с дефицитом в 298 млрд грн (7,5% ВВП). В нем только часть расходов предназначалась на непосредственную борьбу с пандемией. Основное – попытки государства поддержать экономику и бизнес, который был вынужден сидеть на карантине.

Этот план не реализовался – не хватило денег, во многом из-за того, что Украина снова не смогла получить оставшееся в этом году финансирование от МВФ (первый транш на $2,1 млрд поступил в июне, до конца года предполагалось еще $1,3 млрд).

Бюджетный кризис в конце 2020-го был почти гарантирован: Минфину для относительно нормального окончания года не хватало около $3 млрд, но ситуацию смягчила помощь от Евросоюза на €600 млн.

В 2021 году история с поиском финансирования Украиной продолжится. В НБУ настаивают, что сотрудничество с МВФ – единственный выход из ситуации, иначе правительство снова не сможет профинансировать все расходы, а это грозит более медленным восстановлением экономики.

Кроме того, без официального финансирования Минфину придется одалживать деньги на рыночных условиях, но в таком случае ставки для Украины будут высокими (уже сейчас они превышают 10%).

Локдаун продолжает пугать бизнес

Тотальный карантин в январе – одном из самых спокойных месяцев для бизнеса – обойдется украинской экономике в 0,4% ВВП, ожидают в Нацбанке. Экспериментальный карантин выходного дня в ноябре забрал не так много – меньше 0,2% ВВП 2020 года.

"Мы видим это по показателям мобильности людей – влияние карантина выходного дня было не таким большим, – сказал на брифинге замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. – На экономику повлиял не столько сам карантин, сколько его ожидание: люди не знали, как и когда это будет, это сказывалось на настроениях".

Туризм, одна из самых пострадавших от коронакризиса сфер, не восстановится и в 2021 году, считают в Нацбанке. В 2019 году украинские туристы потратили за границей около $8,7 млрд, тогда как в этом расходы обвалились почти в два раза – до $4,5 млрд. В 2021 НБУ ожидает роста этой стать расходов до $5-5,5 млрд.

Цены будут расти быстрее

В начале 2021 года инфляция ускорится и превысит в первом полугодии 6% (это выше целевого диапазона, на который ориентируется регулятор в 5%±1). Тренд обозначился уже осенью 2020-го: в ноябре темпы роста индекса потребительских цен ускорились до 3,8% в годовом выражении, по сравнению с октябрем цены выросли на 1,3% (существенно, как для кризисных месяцев).

В НБУ объясняют это ростом цен на газ и продовольствие. Первый фактор проявился из-за подорожания газа в мире (в начале года было меньше $100/куб.м, сейчас – в районе $200). Второй – из-за снижения урожайности в некоторых отраслях агросектора, а также ростом цен на глобальных продовольственных рынках (в результате в Украине подорожали мука, макаронные изделия, курятина, сахар, подсолнечное масло и т.п.).

В Нацбанке прогнозируют инфляцию 4,1% на конец 2020 года. В 2021 тренд усилится (в середине года возможно ускорение до 7%), но регулятор собирается погашать его повышением учетной ставки. На конец 2021 НБУ прогнозирует учетную ставку на уровне 7,5%.

МВФ важен и для курса

1 июля, в день, когда глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, сославшись на политическое давление, курс доллара в Украине составлял 26,88 грн/$. С тех пор гривня успела впервые с марта пробить отметку в 28 грн/$ и обновить двухлетний минимум - 28,62 грн/$ в начале ноября.

Сейчас доллар на межбанке дешевеет (28,05 грн/$ на утро пятницы, 11 декабря), но бизнес стал в целом более пессимистично смотреть на перспективы гривни, чем было в ультракризисном втором квартале. Согласно опросу, который ежеквартально проводит НБУ среди предприятий, 62% опрошенных (около 700 компаний во всех регионах Украины) считают, что курс в конце будет находиться в диапазоне 28-30 грн/$. В середине года верхней планкой курсового диапазона у 53% респондентов было 29 грн/$.

В период между этими опросами уместилась не только скандальная смена главы НБУ и почти полное обновление топ-менеджмента регулятора. Дополнительными причинами, которые могли ухудшить ожидания бизнеса, были пауза в отношениях с МВФ, начало конституционного кризиса, проблемы с госбюджетом и риски нового полноценного локдауна.

Фактор МВФ имеет важное значение для курса гривни не только из-за ожиданий: в последующих годах импорт будет расти значительно быстрее, чем экспорт (7-15% против 4-5% ежегодно). Это значит, что Украина вернется к дефициту платежного баланса (валюты, которую страна получает от экспорта меньше, чем ее расходы на импорт), давление на курс гривни усилится. Источник финансирования этого дефицита – деньги МВФ и другие заимствования в валюте.

В НБУ предупреждают: как и прежде, показатели валютного рынка могут двигаться в разные стороны. Регулятор при этом не собирается препятствовать рыночным трендам, отметил куратор валютного блока в Нацбанке Юрий Гелетий.

"Это болезненно, но мне кажется, что бизнес и население постепенно привыкают к движениям курса: в прошлом году у нас была ревальвация, в этом – девальвация, – сказал Сологуб. – Но глубинные девальвационные ожидания, на мой взгляд, снижаются. Доказательство – разрыв между ставками по валютными и гривневыми депозитами: 2 и 7%. Такого низкого показателя в нашей истории еще не было".

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