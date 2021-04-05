Перспективы гривни на 2021 год улучшились. Укрепление по итогам первых двух кварталов и небольшая девальвация в конце года – таковы выводы обновленного консенсус-прогноза, который мы составили на основе опроса аналитиков крупнейших украинских банков и инвесткомпаний.

Предыдущие прогнозы финансисты давали в январе. С тех пор украинская экономика прошла один локдаун из-за вспышки коронавируса и вошла во второй – более жесткий, правительство – провалило переговоры с МВФ и начало борьбу с Китаем за Мотор Сич, а внешние инвесторы пересмотрели отношение к покупке украинских облигаций.

Что будет больше влиять на курс и сколько доллар будет стоить в конце июня и в конце декабря этого года?

Чего ждать от курса в апреле

Март закончился не очень удачно для гривни – курс впервые за несколько месяцев вернулся к уровню в 28 грн/$. Финансисты, которых еженедельно опрашивает LIGA.net, объясняли это нервозностью в мире из-за новой глобальной вспышки коронавируса (доллар укрепился к валютам развивающихся стран) и холодной погодой в феврале-марте, что задержало посевную кампанию.

Еще одна возможная причина мартовской девальвации – закупки валюты "впрок" из-за санкций СНБО против сети АЗС Glusco, полагает старший финаналитик группы ICU Тарас Котович. Сеть принадлежит другу Виктора Медведчука и владельцу одного из крупнейших импортеров нефтепродуктов в Украину Proton Energy Group S.A. Ниссану Моисееву (Proton заявила об остановке поставок с 1 апреля, подробнее о возможном дефиците топлива читайте здесь).

Второй месяц весны начинается лучше: по состоянию на вечер 1 апреля доллар на межбанке стоил 27,87 грн/$, в банках – 27,8-27,95 грн/$.

Банкиры ожидают укрепления гривни. Возврат в район 27,6 грн/$ возможен уже на второй неделе апреля, прогнозирует начальник управления казначейских операций банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Что поддержит гривню. Прогноз до конца июня

Текущий консенсус-прогноз экономистов на конец июня 2021 – 27,3 грн/$. В январской редакции значилась цифра в 27,65 грн/$.

Что будет поддерживать гривню? Аналитики выделяют несколько факторов.

Локдаун. Этой весной Украина отказалась от общенационального карантина, однако многие крупные города объявили локдаун. В Киеве, как минимум, с 5 по 16 апреля будет действовать жесткая версия ограничений вплоть до работы транспорта по спецпропускам.

Это плохо для экономики (в ICU уже назвали свой прогноз роста ВВП на этот год в 5,6% слишком оптимистичным) и госбюджета, поскольку у Минфина нет пространства для увеличения расходов на случай экстренной ситуации.

Но для курса гривни это – плюс из-за сокращения импорта. Увеличения спроса на валюту в ближайшее время, вероятно, не будет, как раз по причине карантинов, отмечает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. По схожей логике в прошлом году гривня укрепилась во время локдауна с 28 до 26,5 грн/$.

Посевная. Основной источник валюты на рынке в апреле – продажи аграриев которые проводят посевную кампанию.

Работы задержались из-за холодов в феврале-марте. Сейчас это будет способствовать "небольшому укреплению" гривни, считает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Цены на экспорт. На стороне гривни – цены на товары украинского экспорта в мире, что влияет на объемы валютной выручки на межбанке.

В марте снизились цены на железную руду и пшеницу, но они остаются высокими, отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Сергей Колодий.

Нерезиденты и ОВГЗ. Иностранные инвесторы, которые зарабатывают на долгах украинского правительства, вернулись в Украину в конце прошлого года. С января нерезиденты увеличили гривневый портфель с 80 до 100 млрд грн, но в марте их интерес к гособлигациям ослаб.

Причина – активы развивающихся стран теряют привлекательность на фоне нового витка пандемии. Украина пока удерживает их внимание высокими ставками. Еще один момент – политика мировых центробанков (ФРС и ЕЦБ заявили, что не будут повышать ставки) позволяет рассчитывать на стабильный интерес к Украине со стороны нерезидентов, считает директор по рынкам капитала Альфа-Банка Украина Татьяна Попович.

Как следствие, можно предполагать увеличения их портфеля до 110-120 млрд грн, говорит Котович из ICU. Это даст дополнительную поддержку гривне, однако взрывного укрепления курса, как было в 2019 году, сейчас не будет, отмечают опрошенные финансисты.

"Надежды на мощный приток валюты от нерезидентов в гривневые ОВГЗ, которые возникли в конце прошлого года, не оправдались, – говорит Ахтырко из Concorde Capital. – Возможно, это не такой уж и плохой сценарий: нет сильного притока валюты, будет меньше опасений по поводу его прекращения".

Риски второго полугодия. Прогноз до конца 2021

Аналитики ожидают, что 2021 год гривня закончит на уровне 28,5 грн/$. В январе ожидания были хуже – 28,8 грн/$.

С чем будет связана осенняя девальвация гривни и когда она начнется?

Переломный момент – в августе. Плавная девальвация гривни начнется с конца августа-начала сентября, полагают собеседники LIGA.net.

Кроме чисто сезонных факторов (закупка импортных горюче-смазочных материалов аграриями во время уборки урожая, подготовка правительства к новому отопительному сезону), в этом году к рискам добавится неопределенность с МВФ, отмечает Колодий из Аваля.

Выплаты по госдолгу. Почему фактор МВФ особенно важен в конце лета?

В сентябре – пик выплат по госдолгу: более 100 млрд грн в эквиваленте, говорит Гриненко из банка Кредит Днепр. "Это традиционный период усиления девальвационных ожиданий, – поясняет он. – Если нам не удастся договориться с МВФ до этого времени, не исключено, что девальвационные процессы начнутся уже в августе".

До того времени у Минфина есть еще одно крупное погашение – 80 млрд грн в июне. "Но летнему периоду больше присуща плавная ревальвация, потому, скорее всего, этот момент пройдет безболезненно для курса", – считает Гриненко.

Инфляция. Еще один нетипичный для последних лет фактор девальвации во второй части года – инфляция (7,5% в феврале и это – не предел).

"Инфляция и подорожание энергоносителей – основные риски для курса. Это ухудшит показатели внешней торговли", – объясняет руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Шоломицкий.

Что может пойти не так. Четыре угрозы

Озвученные прогнозы курса не учитывают возможные потрясения, которые могут произойти с украинской экономикой в этом году. Рисков достаточно.

Карантин. Провал вакцинации свидетельствует: Украина не успеет вакцинировать основные группы риска до следующего периода холодов.

Это значит, что локдауны могут продолжиться и следующей осенью, предполагает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук. Это усилит девальвационные ожидания в конце года, считают банкиры.

"Дополнительными рисками могут быть резкая осенняя вспышка инфекции на фоне низкого уровня вакцинации, усиление карантинных ограничений в Украине при стабильной ситуации в Европе, закрытие границ для украинцев", – перечисляет Колодий из Райффайзен Банка.

Провал с МВФ. Отсутствие нового кредита от МВФ не создаст сложностей для выплат по долгам в этом году, "фундаментального" дефицита валюты не будет, говорит Ахтырко из Concorde Capital.

"Но это может отрицательно повлиять на настроения участников рынка и усилить девальвационные ожидания и раскачку курса", – добавляет она.

Мотор Сич. Совсем нетипичный риск – ситуация вокруг возможной национализации компании Мотор Сич (подробнее об этом – здесь), в которой спутались интересы Украины, Китая и США.

"Не уверен, что международные суды, куда Украину, вероятно, затянет КНР из-за Мотор Сичи, будут способствовать укреплению доверия иностранных инвесторов к ОВГЗ", – указывает директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Война с Россией. Уже семь лет Украина живет в условиях, когда в любом экономическом прогнозе обязательно должна быть оговорка на тему "эскалации военных действий на востоке страны".

В последние недели этот фактор снова напоминает о себе. Одна из последних новостей: "1 апреля, Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины".

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