Ущерб от вторжения РФ правительство Украины уже оценивает в сотни миллиардов долларов или даже в $1 трлн. Восстановление страны после войны сложно представить без мощной поддержки извне. О том, что Украине нужен свой "план Маршалла", уже заявили министр финансов Германии Кристиан Линднер, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, британский премьер Борис Джонсон.

LIGA.net расспросила двух экономистов и двух банкиров о том, что они считают самым главным для восстановления страны после победы.





Экономика. Есть два ключевых направления. Первый – экономика периода войны. Здесь важно сохранить финансовую стабильность в период войны и, учитывая существенное сокращение производства, заручиться финансовой поддержкой наших международных партнеров. И на этом мы сейчас сфокусированы.

На сегодня (4 апреля) полученная поддержка от международных финансовых организаций составляет почти $3,3 млрд в эквиваленте.

Военные облигации, благодаря размещению которых правительство заимствует средства, – это внутренний ресурс, на который мы видим спрос не только от отечественных банков.

Кредитование банками экономики, которое благодаря госпрограммам поддержки бизнеса становится более доступным.

С учетом значительного сокращения производства и еще более значительного сокращения экспорта, страна нуждается в большей финансовой поддержке. Поэтому сейчас ведутся активные переговоры о создании специального счета под администрированием МВФ, чтобы государства-члены Фонда и дальше могли оказывать помощь украинской экономике на двусторонней основе. Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины.

[Также Запад должен] делать все, чтобы санкции для стран агрессоров стали несовместимыми с существованием их экономик и общества.

Нужно перенастроить экономику на военные рельсы, учитывая и изменение потребностей, спроса, и огромную внутреннюю и внешнюю миграцию. Восстановить экспорт доступными способами.

Второе направление – восстановление страны после победы. Понятно, что для этого мы будем нуждаться в большем ресурсе.

Говоря о "Плане Маршалла", важно понимать, что это история не только о возможности получить финансовый ресурс, но и о комплексном понимании восстановления страны и выводе экономики на качественно новый уровень. Немецкое послевоенное экономическое чудо, связываемое с "Планом Маршалла", на самом деле было результатом экономических реформ и развития государственных институтов, которые дали долгосрочный экономический эффект.

Если говорить о [приоритетных] отраслях, то это, конечно, агропромышленная. Строительство и смежные с ней отрасли, поскольку нужно будет восстанавливать инфраструктуру, жилье, промышленные объекты. Пищевая и легкая индустрия. Медицина. А еще непременно оборонная промышленность.

В некоторой степени спрос, в частности со стороны госзаказа, уже корректирует и в дальнейшем будет корректировать "товарное предложение" этих отраслей.

Репарации. Один из возможных источников ресурсов для восстановления страны. Сегодня наблюдаем, как во всем мире "замораживают" активы страны-агрессора, в частности резервы Центробанка.

Процедура получения этих средств на сегодняшний день до конца не ясна. Очевидно, что потребуется время для судебных процессов в соответствии с Международным правом. И только по решению этих судов мы сможем получить средства. И здесь нам также понадобится помощь наших партнеров в части фиксации и учета потерь и подготовки материалов в суд.

Что касается возможной финансовой поддержки стран-партнеров и международных финансовых организаций, то ее объемы и условия будут зависеть от того, насколько мы, как страна, будем привержены демократическим ценностям и стандартам госуправления, которое должно базироваться на сильных и профессиональных институтах.

Об этом [сохранение экономики, которая есть ныне] нужно думать как о Ноевом Ковчеге – чтобы в каждой отрасли осталась какая-то группа людей, группа компаний, вокруг которых эта отрасль отстраивалась. А если у вас, к примеру, будет пять ритейлов и ни одной компании из другой отрасли, то восстановление будет долго продолжаться.

Помощь от Запада будет, но есть вопросы, как ее использовать. В западных институтах большая бюрократия: чтобы использовать средства, нужно соответствовать многим критериям. То есть, эти средства нужно еще освоить. Вот у нас там есть национальный совет реформ, что-то обсуждают, надувают щеки. И при [президенте] Порошенко это было.

Сколько было выдано помощи после 14 лет? Где-то $100 млрд было, а использовать из них смогли… хорошо, если 20 млрд.

Сейчас идет Третья Мировая война, даже если многие мировые лидеры называют это локальным конфликтом. Все прогрессивное человечество сражается с безумным диктатором. В 21 веке война идет не только на фронте, а на поле финансовых санкций, эмбарго и конфискации активов страны-агрессора. Поэтому я не сомневаюсь, что "План Маршалла" для Украины будет очень масштабным и эффективным.

Весь цивилизованный мир поможет нам деньгами, оборудованием и технологиями для быстрого восстановления нашей страны. Более того, мы станем полноценным членом ЕС, но для этого нам нужно выжить и отстоять свою независимость.

Я думаю, что где-то $100 млрд из разных источников мы получим под "План Маршалла". Сейчас идет смена всего миропорядка, но, к сожалению, при этом с лица Земли стирают Украину. Мир хоть и лицемерен, но это понимают все политики мира. А деньги на "План Маршалла" можно брать не только у дружественных стран и международных организаций, но и с замороженных активов Центробанка РФ.

Для обновления мы можем использовать ряд фактов. Факт 1: Украина сейчас страна №1 в мире, есть супервнимание, в частности, от крупнейших инвесторов в мире, от самых богатых людей – от Илона Маска и т.д..

Второе: очевидно, что вступление в ЕС – вопрос времени. Это может быть быстрее, может быть медленнее, но мы будем там. Это значит, что мы будем внутри единого рынка, будем частью общеевропейской экономики, получим доступ к структурным фондам. Это означает большую инвестиционную перспективу Украины.

Третье: деньги, которые нам будут предоставлять с Запада на восстановление. Будут называть это "Планом Маршалла" или нет, но очевидно, что это будут большие средства. Это означает большой приток инвестиций после войны. По крайней мере, очень высока вероятность такого притока.

Безусловно, чтобы инвестиции зашли, какие-то условия должны быть. Реформа судов и правоохранительной системы, в первую очередь.

Вопрос здесь не в какой-то отрасли [куда ждать инвестиций после войны] – инвесторы лучше разберутся, что здесь более перспективно. Они создадут эти отрасли и перестроят экономику. Конечно, все это нужно сопровождать реформами; чем они будут эффективнее, тем лучше.

Еще можно запустить инвесторов в крупные госкомпании, оставив государству мажоритарный пакет, но управление отдать. Тогда будут и западные деньги, и западные управленческие практики. Еще нужно приватизировать государственные компании, которые нестратегические.

Очень важно довести до конца идущую судебную реформу. Нет надежд, что это сразу будет какая-то британская система. Но если она обеспечит нормальные правила игры, это сработает.

Я бы фокусировался на этом: как можно быстрее привести как можно больше инвесторов. Главное – не затянуть, не ставить глупых барьеров. Пока все не пришли в себя, не вернулись старые правила игры, пока олигархи не возобновят свои монополии, начнут снова ставить своих людей, что-то покупать, подкупать, телевизор включать.

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