Шмыгаль: Ущерб Украины достиг около триллиона долларов от войны, а потери ВВП – 35%
Сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны оценивается в 35% и выше, а общий ущерб с учетом будущих периодов достигает $1 трлн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".
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"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия, плюс не прошел первый шок с начала войны, по нашим оценкам, это колебания 35% и немного выше", – сказал он.
По его словам, боевые действия ведутся в десяти областях, где расположены предприятия, составлявшие около 50% ВВП страны.
Шмыгаль подчеркнул, что дальнейшее развитие украинской экономики будет зависеть от того, насколько быстро возобновит работу бизнес и что будет происходить в экспортных отраслях, где идет переориентация по морским поставкам на железнодорожные через Восточную Европу.
По его оценкам, потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом как уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, так и будущих потерь в последующие годы превышают $1 трлн.
Эти потери составляют прямые инфраструктурные убытки, потери украинской экономики, потери, полученные в результате уменьшения ВВП в перспективе относительно довоенных планов.
Сейчас оценка от прямых инфраструктурных убытков, то есть разрушенные мосты, дороги, жилье, здания составляет около $120 млрд, а с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов – более $270 млрд.
Убытки от потерь украинской экономики, то есть падение ВВП в расчете на месяцы, когда продолжаются боевые действия, оценивается в $290 млрд. Это – недополученная прибыль и не вложенные инвестиции.
Также потери получены в результате уменьшения ВВП в перспективе относительно довоенных планов, ведь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены.
"До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", – констатировал Шмыгаль.
- Международный валютный фонд подсчитал, что Украина потеряет до 35% ВВП в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
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