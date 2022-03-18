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МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины на 35% в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 17:08
МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины на 35% в 2022 году - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина потеряет до 35% ВВП в 2022 году согласно методологии Международного валютного фонда по расчету предварительных потерь при военных конфликтах. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в интервью изданию Новое Время.  

Расчет основан на анализе ситуации последних нескольких дней, когда несколько снизилась интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-нибудь результату, уточнил Рашкован. 

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Он добавил, что точно подсчитать потери экономики Украины из-за войны сложно. Неопределенности добавляет, что таких попыток масштабного захвата одной страны другой в мире уже давно не было.  

По мнению Рашкована, затягивание войны приведет к гораздо более глубокому падению экономики РФ, по сравнению с украинской. 

"РФ точно проиграла войну... ее экономика откатится на 30 лет назад, а хорошего выхода у России из этой войны нет. Все мирные соглашения приведут к тому, что она будет платить за восстановление экономики Украины", – резюмировал Рашкован. 

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Роман Брыль
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Владислав Рашкован МВФ ввп украины падение ВВП
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