МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины на 35% в 2022 году
Украина потеряет до 35% ВВП в 2022 году согласно методологии Международного валютного фонда по расчету предварительных потерь при военных конфликтах. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в интервью изданию Новое Время.
Расчет основан на анализе ситуации последних нескольких дней, когда несколько снизилась интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-нибудь результату, уточнил Рашкован.
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Он добавил, что точно подсчитать потери экономики Украины из-за войны сложно. Неопределенности добавляет, что таких попыток масштабного захвата одной страны другой в мире уже давно не было.
По мнению Рашкована, затягивание войны приведет к гораздо более глубокому падению экономики РФ, по сравнению с украинской.
"РФ точно проиграла войну... ее экономика откатится на 30 лет назад, а хорошего выхода у России из этой войны нет. Все мирные соглашения приведут к тому, что она будет платить за восстановление экономики Украины", – резюмировал Рашкован.
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