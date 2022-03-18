МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины на 35% в 2022 году

Украина потеряет до 35% ВВП в 2022 году согласно методологии Международного валютного фонда по расчету предварительных потерь при военных конфликтах. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в интервью изданию Новое Время.

Расчет основан на анализе ситуации последних нескольких дней, когда несколько снизилась интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-нибудь результату, уточнил Рашкован.

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Он добавил, что точно подсчитать потери экономики Украины из-за войны сложно. Неопределенности добавляет, что таких попыток масштабного захвата одной страны другой в мире уже давно не было.

По мнению Рашкована, затягивание войны приведет к гораздо более глубокому падению экономики РФ, по сравнению с украинской.

"РФ точно проиграла войну... ее экономика откатится на 30 лет назад, а хорошего выхода у России из этой войны нет. Все мирные соглашения приведут к тому, что она будет платить за восстановление экономики Украины", – резюмировал Рашкован.

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Роман Брыль

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