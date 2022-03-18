В Центробанке России заметили ухудшение ситуации в экономике

Центробанк России видит ухудшение ситуации в экономике страны. Об этом говорится в заявлении регулятора.

"Оперативные индикаторы, в том числе результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике", — отметили в Центробанке.

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Отмечается, что "резко возросшая неопределенность" негативно сказывается на настроении граждан и бизнеса.

"Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений", — заявили в Центробанке.

По оценкам Банка России, в ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП.

Центробанк РФ сообщает также, что "кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности".

Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности в РФ.

"Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования", — говорится в сообщении.

ЦБ также объявил, что сейчас российская экономика "входит в фазу масштабной структурной перестройки", вследствие которой временно вырастут цены на товары и услуги.

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Наталия Софиенко

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