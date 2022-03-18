В Центробанке России заметили ухудшение ситуации в экономике
Центробанк России видит ухудшение ситуации в экономике страны. Об этом говорится в заявлении регулятора.
"Оперативные индикаторы, в том числе результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике", — отметили в Центробанке.
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Отмечается, что "резко возросшая неопределенность" негативно сказывается на настроении граждан и бизнеса.
"Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений", — заявили в Центробанке.
По оценкам Банка России, в ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП.
Центробанк РФ сообщает также, что "кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности".
Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности в РФ.
"Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования", — говорится в сообщении.
ЦБ также объявил, что сейчас российская экономика "входит в фазу масштабной структурной перестройки", вследствие которой временно вырастут цены на товары и услуги.
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