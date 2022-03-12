Россия потеряла $30 млрд ВВП за две недели войны против Украины — Bloomberg

С момента вторжения России в Украину экономика страны претерпела худшее падение 90-х: ВВП уже сократился на $30 млрд, или 9% в 2022 году, сообщает Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Издание объясняет, что Россия потеряла более $30 млрд из годового валового внутреннего продукта России, исходя из прошлогодних цен.

"Первоначальный прогноз Bloomberg заключается в том, что годовой ВВП России упадет примерно на 9% в 2022 году", – пишет издание.

Западные санкции уже повлияли на спад производства в стране примерно на 2% — падение, которое сопоставимо с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году.

К тому же, Россия приближается к одному из самых больших всплесков инфляции в этом столетии, и риск дефицита побуждает правительство вводить ограничения на экспорт, сообщает Bloomberg.

Несмотря на контроль над движением капитала и самый большой рост процентных ставок почти за два десятилетия, рубль потерял около 37% своей стоимости, что является худшим показателем этого года в мире.

"Россия движется к "глубокой рецессии", когда падение курса рубля приводит к росту инфляции и серьезному снижению покупательной способности населения России", – заявила гендиректор МВФ Кристалина Георгиева журналистам.

9 марта Fitch Ratings снизил долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня "С" – дефолт неизбежный.

Читайте также: Россию ждет дефолт в апреле – Morgan Stanley

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.