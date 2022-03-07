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Россию ждет дефолт в апреле – Morgan Stanley

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 21:35
Россию ждет дефолт в апреле – Morgan Stanley - Фото
Фото: depositphotos.com

Американская финансовая корпорация Morgan Stanley считает, что Россия уже в ближайшие месяцы рискует потерять платежеспособность. По прогнозам аналитиков дефолт может наступить уже 15 апреля, пишет Bloomberg.

В записке Morgan Stanley отмечается, что шансы России выплатить свой внешний долг уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину. 

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"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", – написал Саймон Уэвер, глобальный соруководитель компании по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков, в записке в понедельник.

Morgan Stanley считает, что Россию ждет дефолт похожий на дефолт в Венесуэле.

"В случае дефолта, сценарий вряд ли будет похож на обычный. Вместо этого с Венесуэлой, пожалуй, самое подходящее сравнение", – говорится в записке. 

Агентство отмечает, что дефолт может наступить уже 15 апреля, после окончания 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые российское правительство должно выплатить по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах. 

Неуплата облигаций может быть связана с нежеланием России платить иностранным кредиторам из-за санкций, введенных США и их союзниками. 

По данным Morgan Stanley, существует неопределенность в отношении того, смогут ли банки США принимать купонные выплаты от Министерства финансов России. 

Выплаты иностранным инвесторам будут зависеть от санкций, введенных против России, и "исключений, установленных соответствующими лицензиями и разрешениями", сообщает Минфин России.

  • На прошлой неделе все ведущие рейтинговые агентства синхронно снизили долгосрочные суверенные рейтинги России в валюте до уровня ниже инвестиционного, то есть "мусорного", с отрицательным прогнозом: S&P – с BB+ до CCC- (4 марта), Moody's – с Ваа3 до B3 (3 марта), Fitch – с ВОВ до В (3 марта).

Читайте также: Выплата валютных долгов России в рублях будет означать ее дефолт – Гетманцев

Наталия Фреик
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