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Дефолт неизбежен. Fitch Ratings снизил долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня "С"

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 01:24
Дефолт неизбежен. Fitch Ratings снизил долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня
Фото: depositphotos.com

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта России в иностранной валюте с "В" до "C" за неделю после предыдущего снижения, идется в отчете агентства.

Рейтинг "C" свидетельствует о неизбежности суверенного дефолта страны.

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В агентстве отмечают, что санкции и ответная политика правительства России за неделю еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. 

Одной из причин, в агентстве называют указ президента России Владимира Путина от 5 марта, который потенциально может привести к деноминации платежей по государственному долгу в иностранной валюте в местную валюту для кредиторов в западных странах.

Деноминация — это изменение стоимости финансовых инструментов. Чаще всего термин "деноминация" используется при обмене старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом.


Кроме того, применение постановления Центробанка России с конца прошлой недели ограничило передачу купонов по долговым обязательствам (облигациями федерального займа) в национальной валюте нерезидентам.

Также в агентстве отметили, что ужесточение западных санкций и эмбарго США и Великобритании на импорт энергоносителей увеличивают вероятность выборочной невыплаты своих обязательств по суверенному долгу со стороны России.

В агентстве ожидают на введения технических барьеров для обслуживания долга со стороны России, в том числе путем прямого блокирования перевода средств  через клиринговые и расчетные системы. К тому же на ситуацию повлияет контроль за движением капитала. 

Все эти факторы вероятно приведут к невыплате коммерческого долга в установленные льготные периоды, считают в агентстве. 

  • На прошлой неделе все ведущие рейтинговые агентства синхронно снизили долгосрочные суверенные рейтинги России в валюте до уровня ниже инвестиционного, то есть "мусорного", с отрицательным прогнозом: S&P – с BB+ до CCC- (4 марта), Moody's – с Ваа3 до B3 (3 марта), Fitch – с ВОВ до В (2 марта).

Читайте также: Россию ждет дефолт в апреле – Morgan Stanley

Наталия Фреик
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