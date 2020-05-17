Доллар на межбанке продолжает дешеветь. Карантин из-за COVID-19 и решение Верховной Рады играют против доллара. Обзор LIGA.net

Гривня укрепляется третью неделю подряд: доллар на межбанке уже опустился в район 26,6 грн/$. Это новый максимум курса с "докарантинных" времен.

У гривни есть запас прочности и на ближайшие недели, говорят опрошенные LIGA.net финансисты. Насколько он долгосрочен? Об этом – в еженедельном курсовом обзоре.

Хороший май. Что происходит с курсом

С начала апреля доллар в Украине подешевел на 1,5 гривни. На этой неделе тренд на возвращение курса ближе к докризисному уровню (обвал начался во второй декаде марта, когда доллар еще стоил дешевле 25 грн/$) продолжился.

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В мае курс на межбанке пока торгуется ниже 27 грн/$.

Итог этой недели: 26,61/26,63 грн/$ (максимум с 13 марта) – плюс 21 копейка по сравнению с пятницей, 8 мая.

В банках и уличных обменниках наличные доллары продают в диапазоне 26,75-27, евро – по 28,8-29,2 грн/€.

Интриги Нафтогаза, "антиколомойский закон". Что влияет на доллар

Межбанк все еще на карантине. 12 мая украинское правительство ослабило карантин: к работе вернулись кафе и рестораны, многие магазины, часть предприятий. Но сильного оживления деловой активности, что могло бы повлиять на спрос на доллар из-за возобновления импорта, пока не произошло.

Причина – многие по-прежнему не могут полноценно работать, поскольку, во-первых, общественный транспорт, по-прежнему, не работает, во-вторых, часть ограничений все еще сохраняется.

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Поэтому общий тренд прошлых недель на валютном рынке сохраняется: импортеры не испытывают большой потребности в валюте; экспортеры, у которых есть грвивневые расходы, продолжают продавать валютную выручку. Это играет на руку гривне и помогает ей укрепляться.

Фантомные полмиллиарда Нафтогаза. Самый медийный участник валютного рынка на этой неделе – НАК Нафтогаз. В прошлом обзоре LIGA.net писала, что госкомпания в мае должна активизировать продажи валюты, полученной от Газпрома в рамках газового контракта, подписанного в конце прошлого года (до 30 июня НАК обязан выплатить в госбюджет дивиденды – около 40 млрд грн).

Во вторник, 12 мая, СМИ выдали новость: Нафтогаз продал сразу $500 млн, всю сумму, якобы выкупил в резервы НБУ.

Оказалось, что это неправда: НБУ сразу заявил, что выкупил в тот день только $51 млн (официальные объемы межбанка подтверждают, что таких больших сумм на рынке действительно не было), позже на рынке появилась версия, что новость о крупной продаже НАКа объясняется ошибкой в системе Bloomberg, которой пользуются банки при заключении сделок.

В целом, опрошенные LIGA.net финансисты не отмечают больших продаж со стороны Нафтогаза на этой неделе.

"Антиколомойский" закон. Другая история, которая оказалась важной для гривни, – эпопея с принятием "антиколомойского закона" почти завершилась. В среду депутаты приняли законопроект во втором чтении.

Это открывает дорогу для новой программы сотрудничества Украины с МВФ: власти ожидают получить от фонда $2 млрд до конца мая. Всего в рамках 18-месячной программы (формат пока обсуждается) Украина надеется получить $5 млрд. Все деньги должны пойти в госбюджет.

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Но тема "антиколомойского закона" еще не исчерпала себя: нардепы уже заблокировали подписание закона спикером Рады и президентом, а Юлия Тимошенко заявила, что документ будет оспорен в Конституционном суде.

НБУ купил миллиард. Нацбанк пополнил резервы на $161 млн на этой неделе. С начала апреля, когда ажиотаж на валютном рынке окончательно спал, регулятор купил на межбанке $1,147 млрд (в марте продали $2,2 млрд). Продавать валюту за этот период пришлось лишь однажды: $44 млн в первую неделю апреля.

Прогноз курса. Что будет с долларом через неделю

Гривня, вероятно, продолжит укрепляться и на следующей неделе, допускают опрошенныеLIGA.net финансисты.

Прогнозный диапазон до 22 мая – 26,5-26,9 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики инвесткомпании ICU.

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