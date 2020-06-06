Курс гривни на межбанке вырос на 25 копеек. Дальше может быть больше – благодаря карантину и МВФ

Лето началось удачно для гривни: курс укрепляется вторую неделю подряд, доллар продается уже по 26,6-26,8 грн/$.

Позитивный тренд сохранится и на следующей неделе, ожидают опрошенные LIGA.net банкиры. Среди прочего, поможет первый за полтора года транш МВФ, который, вероятно, одобрят Украине уже 9 июня.

Что происходит с курсом и сколько доллар будет стоить через неделю? Об этом – в традиционном курсовом обзоре.

26,5 грн/$ близко. Сколько стоит доллар

На прошлой неделе гривня с трудом, но все же удержалась ниже уровня в 27 грн/$. Теперь курс опустился еще ниже и стремится к новому локальному максимуму – 26,5 грн/$.

Торги первой недели лета-2020 можно разделить на два этапа: почти нулевые колебания в понедельник и вторник и резкий рост гривни в среду-пятницу. Итог межбанка по состоянию на 5 июня: 26,58/26,61 грн/$ – "плюс" 25 копеек для гривни по сравнению с пятницей, 29 мая.

Вечером пятого числа в кассах банков и в уличных обменниках можно было купить наличный доллар по 26,65 – 26,9 грн/$, евро – по 30 – 30,5 грн/€.

Гривня начала дорожать в среду. Что влияет на курс

На прошлой неделе опрошенные LIGA.net банкиры прогнозировали, что курс будет колебаться в диапазоне 26,7 – 27 грн/$, но гривня превзошла их ожидания. Почему? Причин несколько.

Карантин все еще усиливает роль экспорта

Украинский валютный рынок даже в обычное время сильно зависит от решений экспортеров продавать/удерживать валюту (45% ВВП страны генерирует экспорт). В карантин их роль только усилилась. Теперь календарный месяц на межбанке еще более отчетливо делится на несколько периодов.

В первой декаде (до 10 числа) превалируют две силы: экспортеры продают валютную выручку, а дочки иностранных компаний покупают доллары для вывода дивидендов за границу. Во второй (до 20-го) – бизнес готовится к выплате налогов (ему нужна гривня, предложение валюты растет). В третьей – экспортеры получают возмещение НДС от Налоговой (гривня у них есть, продавать валютную выручку нет смысла), но в этот же период импортеры активно закрывают контракты, спрос на доллары в зависимости от сезона так или иначе растет.

Первая неделя июня равномерно находилась под влиянием обоих ключевых факторов. Сначала друг друга балансировали покупатели валюты под дивиденды и экспортеры, которые уже начали продавать выручку, поскольку неделя возмещений НДС закончилась. Начиная со среды, на рынке остался в основном экспорт (металлурги и агро): предложение резко выросло, тогда как спрос уже без покупок под дивиденды оставался незначительным, рассказывают финансисты.

Импорт активизировался, но спрос пока слабый

Украина выходит из карантина, к прежней жизни пытаются вернуться и импортеры, но далеко не все из них нуждаются в покупке валюты. Кому-то нужно реализовать накопившиеся складские запасы, кто-то не может полноценно заработать из-за оставшихся ограничений.

Третья причина – "календарная". Обычно импорт активизируется ближе к концу месяца, вероятно, так будет и в июне, отмечают опрошенные участники рынка.

Нафтогаза не было

В этом месяце НАК Нафтогаз должен выплатить дивиденды в госбюджет. Речь о почти 40 млрд грн – эти деньги все еще хранятся у компании в валюте, ее нужно конвертировать в гривню. Опрошенные LIGA.net банкиры говорят, что на этой неделе крупных продавцов на рынке замечено не было.

В НБУ рассказывали LIGA.net, что ожидают продаж от НАКа именно в июне. Выход компании на валютный рынок – большой, хоть и временный, плюс для гривни.

МВФ даст деньги совсем скоро

Во вторник, 9 июня, Совет директоров Международного валютного фонда, скорее всего, одобрит новую программу финансирования Украины. Первый транш на $1,7-1,9 млрд правительство получит через несколько дней (деньги пойдут в госбюджет).

Участники рынка не ожидают, что доллары Фонда попадут на валютный рынок, но отмечают важный психологический эффект, который сам по себе способен укрепить гривню.

Второй позитив – официальная программа МВФ может повысить привлекательность украинского госдолга среди иностранных инвесторов (или, во всяком случае, убедить их менее активно искать выходы из Украины).

Рекорд от НБУ

На этой неделе Нацбанк купил на межбанке сразу $410 млн ($200 млн – в пятницу) – максимальное недельное значение с начала 2020 года.

Еще одно примечательное событие: впервые с начала коронакризиса, из-за которого НБУ в марте пришлось продать из резервов более $2 млрд ради борьбы с валютной паникой, регулятор вышел в плюс по общим интервенциям за год. С января Нацбанк продал на рынке $2,793 млрд, тогда как купил $3,140 млрд. До этой недели НБУ находился в "минусе".

Если ситуация со спросом и предложением на межбанке сохранится в пользу гривни, НБУ продолжит активные покупки. Это, с большой долей вероятности, не позволит доллару опуститься ниже 26,5 грн/$, ожидают банкиры.

Что дальше. Сколько будет стоить доллар через неделю

Опрошенные финансисты прогнозируют, что на следующей неделе гривня закрепится в районе 26,5 грн/$.

Прогнозный диапазон до 12 июня – 26,5 – 26,7 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Ярослав Кабин (Идея банк), Наталия Шишацкая (Forward Bank), Олег Куринной (банк Кредит Днепр).

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