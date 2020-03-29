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Карантин опять обвалил гривню, очередь - за Коломойским. Два сценария для курса

Карантин опять обвалил гривню, очередь - за Коломойским. Два сценария для курса
29.03.2020, 10:52

Курс доллара в Украине дороже выше 28 гривень. Перспективы зависят от принятия Радой "антиколомойского закона" и отношений с МВФ. Разбор LIGA.net

После недельной паузы девальвация вернулась на украинский валютный рынок.

Причина очевидна – еще 30 дней жесткого карантина для украинской экономики породили новый всплеск ажиотажного спроса на валюту. Была и хорошая новость: в этот раз НБУ не пришлось сжигать сотни миллионов долларов резервов на поддержку курса. И это очень позитивный сигнал, считают опрошенные LIGA.net банкиры.

Что происходило с курсом на этой неделе и сколько доллар будет стоить на следующей – в недельном курсовом обзоре LIGA.net.

28 - норма. Что происходило с курсом

После отката в район 27,5 грн/$ на прошлой неделе, гривня снова резко подоржала: уже в понедельник-вторник 24-25 марта доллар вернулся в диапазон "28 и выше". В пятницу торги на межбанке закончились с курсами 28,06/28,12 грн/$.

В четверг доллар достиг наивысшей точки мартовской девальвации – 28,22 грн/$. Это почти рекорд за полтора года: такого курса в Украине не было с конца 2018 года.

На наличном рынке доллары по-прежнему продают гораздо дороже межбанка. В пятницу вечером в кассах банков можно было купить доллар по 28,5 – 28,9 грн/$, евро – по 31,2 – 31,8 грн/€.

Карантин, долларовый кэш, спокойный Нацбанк. Что влияло на курс.

Новостей, способстовавших девальвации хватало: продление карантина до 24 апреля, неудачный секвестр бюджета, интрига с МВФ и "антиколомойским законом". Опрошенные банкиры выделяют такие факторы влияния на курс.

Карантин Шмыгаля и новая паника

24 марта Кабинет министров объявил о продлении карантина в связи с эпидемией коронавируса еще на 30 дней. Валютный рынок отреагировал на новость мгновенно: в этот же день доллар подорожал сразу на 30 копеек, вернувшись к 28 грн/$.

Участники рынка объясняют ситуацию отчасти спекуляциями, отчасти тем, что рынок после спокойной недели настроился на откат курса в район 27 грн/$. Фактическая остановка части экономики еще на месяц, застала многих врасплох: ажиотажный спрос на доллар вернулся.

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Наличный доллар прилетел в Украину

В среду пришли и хорошие новости: в Украину прилетел долгожданный самолет с наличной валютой. НБУ передал банкам первую партию долларового кэша на $130 млн, хотя спрос был в два раза выше – около $280 млн.

Это не все: в понедельник регулятор проведет еще один аукцион (на них Нацбанк меняет наличную валюту на безналичную), на котором продаст еще $180 млн, в следующую пятницу на рынок выйдет третья партия наличного доллара.

Банкиры говорят, что $130 млн явно мало для покрытия дефицита, который сложился на рынке из-за остановки авиасообщения. Но аукцион все же успокоил ажиотаж вокруг доллара, отрыв розницы от межбанка должен сократиться.

В отличие от доллара, дефицита наличного евро на рынке уже нет: на прошлой неделе НБУ проводил аналогичный аукцион с евровалютой. Спрос на нем составил всего €6 млн при предложении €200 млн.

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НБУ больше не сжигает резервы

Отличительная черта этой недели – Нацбанк почти не вмешивался в ситуацию с курсом. "Почти", если сравнивать с обвалом на рынке в последние две недели, когда НБУ приходилось каждый раз продавать не менее $1 млрд. На этой неделе объем интервенций - всего $80 млн. Во вторник и среду Нацбанк вообще не выходил на рынок (впервые с 9 марта).

Сейчас НБУ проводил интервенции в моменты, когда курс превышал уровни 28,1 – 28,2 грн/$, рассказывают участники рынка. При этом небольших продаж регулятора (например, $16 млн в один из дней) хватало чтобы успокоить рынок. Масштабы паники заметно снизились, говорят банкиры.

Что будет с курсом через неделю. Два сценария

Турбулентные времена для валютного рынка еще не закончились. Опрошенные банкиры рассматривают два сценария на следуюущую неделю: в зависимости от того, как Верховная Рада проголосует за пакет законов ("антиколомойский закон" 3260 и земельная реформа), необходимый Украине для новой программы МВФ. Это критический момент из-за коллапса бюджета и потенциального дефолта уже в мае.

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Если будет прогресс сМВФ , банкиры не исключают отката курса ниже 28 грн/$ и дальше – в район 27 грн/$. Если побед Игорь Коломойский (приближенные к нему депутаты Рады прямо призывают объявить дефолт), вероятен новый виток девальвации, как минимум, до 28,5 – 28,75 грн/$.

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится днем в понедельник, 30 марта. Украина надеется получить от МВФ порядка $8 млрд помощи.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Антон Коваленко (ОТП Банк), аналитики инвесткомпании ICU.

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межбанк курс доллара антиколомойский закон
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