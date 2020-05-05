Инфляционный отчет НБУ раскрыл первые детали обвала украинской экономики от пандемии COVID-19

1 мая НБУ опубликовал Инфляционный отчет – это первая большая аналитика регулятора, которая подробно рассказывает о влиянии карантина на украинскую экономику.

Насколько сильно упадет ВВП, сколько украинцев останутся без работы, подешевеет ли бензин (спойлер – да), продолжат ли расти зарплаты и почему Украина сможет оправиться от кризиса только в 2021 году?

LIGA.net публикует главное из 50-страничного отчета НБУ.

Черный квартал: ВВП упадет на 11%, но быстро восстановится

В понедельник правительство Дениса Шмыгаля объявило о смягчении карантинных ограничений в Украине с 11 мая. Именно такой сценарий выхода из локдауна лежит в основе прогнозов НБУ. Он означает, что два месяца карантина уже забрали у украинской экономики 2,5% ВВП.

Оставшуюся часть года Украина проведет под влиянием глобальной рецессии: в 2020 году ВВП сократится на 5%, самое глубокое падение ожидается во втором квартале: "минус" 11%, оценивают в Нацбанке. Дальше (начиная с конца второго квартала) в сценарии регулятора идет быстрое восстановление.

Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно восстановятся только в следующем году, считают в НБУ.

В целом частное потребление (потребительские расходы физлиц) в 2020-м сократится на 4,9%. По прогнозу регулятора, потребительские настроения полностью восстановятся в 2021-м. Частное потребление в следующие два года будет расти темпами 5-7% в год.

Еще одна плохая новость для украинской экономики: цены на сталь на мировых рынках с начала года снизились на 10-15%. По прогнозу НБУ, конъюнктура для металлоэкспортеров улучшится только в 2021-м.

Мировые цены на пшеницу и кукурузу были сравнительно низкими еще до кризиса – из-за высоких урожаев в странах-производителях.

Несмотря на сокращение производства в США (в частности – биоэтанола, который производят из кукурузного сырья), цены будут оставаться низкими за счет дополнительного предложения продукции из Латинской Америки. К тому же, низкие цены на нефть (влияют на стоимость биоэтанола), привели к уменьшению украинского экспорта масличных и кукурузы отмечают в Нацбанке.

В НБУ ожидают, что, как экспорт, так и импорт товаров в 2020 году сократятся на 12%. В 2021-2022 годах экспорт будет расти на 6-10% в год, импорт – на 8-14%.

Безработных станет больше, в том числе, среди "заробитчан"

Во втором квартале уровень безработицы вырастет до 11,5-12% по сравнению с 8-8,5% в конце 2019-го. В целом уровень безработицы может превысить 15%, не исключают в НБУ.

Согласно опросу группы Рейтинг (25-30 марта), 32% украинцев из-за карантина были вынуждены уйти в отпуск за свой счет, еще 4% – потеряли работу (по данным опроса InfoSapiens, без работы остались 10% работавших украинцев). 35% респондентов продолжили работать в обычном режиме, еще 29% опрошенных перешли на дистанционный формат.

Согласно опросу самого НБУ, подавляющее число работодателей не ожидает снижения количества сотрудников в ближайшие недели.

НБУ ожидает, что начиная со второго квартала рост реальных заработных плат в экономике прекратится.

Рост возобновится в 2021 году, тогда же безработица вернется к нейтральному уровню (около 8%), считают в Нацбанке.

"Количество новых вакансий наиболее снизилось в секторах, сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговли. Наименее – в частности в сфере IT и сельском хозяйстве из-за традиционного повышения спроса на рабочую силу в период посевной кампании", - говорят в Нацбанке.

Хотя именно в сельском хозяйстве самый высокий уровень неформальной занятости, отмечают в НБУ. На втором месте – строительство.

НБУ ожидает, что поступления переводов от трудовых мигрантов в этом году сократятся на 20% или $2 млрд до $10 млрд.

По оценке регулятора (данные Госпогранслужбы и открытых источников), в Украину в течение карантинного периода вернулись около 10% заробитчан, еще 10% - останутся дома из-за невозможности выехать на сезонные работы во втором квартале.

Часть украинцев, работавших за границей, не сможет снова устроиться на работу из-за замедления экономик в странах, гдеработют украинцы. Особенно это касается Польши. По подсчетам НБУ, из-за этого в Украину не поступит около $500 млн переводов.

Рост цен ускорится из-за девальвации гривни

В марте самыми высокими темпами дорожали товары первой необходимости, к которым украинцы отнесли гречневую крупу и туалетную бумагу, отмечается в отчете Нацбанка.

"Также стремительно дорожали товары с антисептическими свойствами: лимоны, чеснок и лук, росли цены и на овощи сравнительно длительного хранения: картофель, морковь и т.п.", - говорят в НБУ.

Но несмотря на ажиотажный спрос и проблемы с логистикой в ​​марте, падение цен на овощи углубилось (до 14,9% год к году).

В целом инфляция ускорится в последующие месяцы: на конец 2020 НБУ ожидает 6% (по предварительным данным в апреле будет меньше 3%). В НБУ это объясняют эффектом от мартовской девальвации гривни: по подсчетам регулятора, девальвация в один процент приводит к росту потребительских цен в среднем на 0,22% (на данный момент за два месяца гривня обесценилась на 8%).

Укрепление курса почти не влияет на инфляцию: один процент ревальвации снижает цены на 0,08%. Полный перенос эффекта девальвации на цены происходит за 6 месяцев, говорят в Нацбанке.

В 2021-22 годах ожидается снижение продовольственной инфляции до уровня 3-4%. Самой дорожающей категорией останется табак (ежегодное подорожание из-за роста акцизов на 14-15%).

Цены на топливо в этом году снизятся более чем на 15% благодаря падению цен на нефть, прогнозирует НБУ.

Бюджет: нормальный дефицит и чрезмерный оптимизм Кабмина

НБУ считает, что расширение дефицита госбюджета с 2 до 7,5% ВВП не угрожает финансовой стабильности в стране. Ситуация в госфинансах гораздо лучше, чем было в предыдущие кризисы.

Из-за рисков невыполнения доходной части бюджета (НБУ дает менее оптимистичные прогнозы по экспорту, импорту и падению экономики, чем Кабмин, от них зависят налоговые поступления), дефицит в 2020 году может расшириться до 8%.

Дальше он будет постепенно сокращаться: до 2,8% ВВП в 2021 и 2% – в 2022.

По оценкам НБУ, дополнительные госрасходы частично помогут экономике выбраться из рецессии: влияние фискальных мер на рост ВВП составляет около 2 процентных пункта.

Мир восстановится в следующем году

Во второй половине 2020 года мировая экономика начнет резко восстанавливаться после падения второго квартала. В США, где производство и занятость сокращались темпами, сопоставимыми с кризисом 2009 года, а масштабы распространения вируса – самые высокие в мире, оживление экономики начнется в конце 2020-начале 2021.

Большинство стран мира пошли по пути фискального стимулирования экономики. Самые масштабные программы к ВВП – у Германии, Италии и Великобритании.

Евросоюз будет медленно выходить из кризиса. Это заденет большинство развивающихся стран региона, особенно – Турцию.

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