К концу 2021 года число физических лиц — предпринимателей в Украине приблизилось к 2 млн, увеличившись за год почти на 85 тысяч. LIGA.net рассказывает, какие изменения ожидают их в 2022 году.

Налоги

Еще с 1 декабря в Украине увеличился размер минимальной зарплаты — с 6000 до 6500 грн, а прожиточный минимум вырос до 2481 грн. С 1 января эти показатели не изменились. Для ФОПов они важны, так как от них зависит, сколько налогов нужно заплатить государству.

Так, Единый социальный взнос (ЕСВ) для ФОПов на упрощенной системе составляет 22% от минималки, то есть 1430 грн в месяц. Платить ЕСВ нужно независимо от того, был доход на протяжении месяца или нет.

Единый налог (ЕН) зависит от группы ФОПа:

1 группа — не более 248,1 грн в месяц (то есть 10% от прожиточного минимума);

2 группа — 1300 грн (20% от минимальной зарплаты);

3 группа — 5% от дохода или 3% от дохода + НДС.

Стоит учитывать, что в течение года минималка и прожиточный минимум увеличатся еще — с 1 октября минимальная зарплата вырастет до 6700 грн, а прожиточный минимум изменится 1 июля (2600 грн) и 1 декабря (2684 грн). Вместе с ними изменятся и налоги.

Лимиты

Кроме размера налогов, минимальная зарплата влияет на лимит дохода ФОПов, который они не должны превышать, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения. Сейчас годовые лимиты такие:

1 группа — 1 085 500 грн (167 минималок);

2 группа — 5 421 000 (834);

3 группа — 7 585 500 (1167).

Если предприниматель превысит лимит, то со следующего квартала он должен перейти в другую группу или на общую систему налогообложения. Доходы, полученные сверх лимита, облагаются по ставке 15%.

Общая система

ФОПы на общей системе платят НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, но не с дохода, а с прибыли (то есть доходы минус расходы). ЕСВ не может быть меньше 22% от минималки (1430 грн) и больше 22% от 15 минималок — 97 500 грн.

При вычислении прибыли считаются только документально подтвержденные расходы, связанные с хозяйственной деятельностью. К примеру, налоговая не признает расходом ремонт основных средств двойного назначения (это может быть авто). Перечень разрешенных расходов указан в пункте 177.4 Налогового кодекса.

Также не стоит забывать, что повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума произошло с 1 декабря, поэтому указанные выше размеры налогов актуальны уже с 4 квартала 2021 года. То есть при уплате налогов за октябрь и ноябрь следует считать по-старому, а за декабрь — уже по-новому. В итоге ЕСВ за квартал составит 4070 грн (1320+1320+1430).

Кассовые аппараты

Главным событием в новом году для ФОПов стало обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО), то есть кассовых аппаратов, или программных РРО (ПРРО, программа или приложение на смартфоне, планшете, компьютере).

Предприниматели протестовали, некоторые депутаты предлагали отсрочить это правило на год (одна отсрочка уже была с 2021 по 2022), но в итоге закон вступил в силу.

Однако есть целый ряд исключений, когда использовать РРО не нужно. В первую очередь, не обязаны иметь кассовые аппараты ФОПы первой группы на едином налоге (это люди без наемных сотрудников, торгующие на рынках и предоставляющие бытовые услуги).

Без РРО могут обойтись и предприниматели, которые ведут независимую профессиональную деятельность: айтишники, юристы, консультанты, журналисты и т.д.

Также правительство освободило от использования кассовых аппаратов предпринимателей, которые ведут розничную торговлю в сельской местности. Но и из этого исключения тоже есть исключения. Использовать РРО в селе необходимо:

если одновременно ведется торговля подакцизными товарами;

если речь идет о дистанционной торговле, в частности, через интернет;

если сельсовет и совет ОТГ принял решение об обязательном использовании РРО.

Также есть перечень конкретных видов операций, при которых ФОПы могут не использовать кассовый аппарат. Это:

перевод с текущего расчетного счета на расчетный счет получателя (IBAN, онлайн-банкинг), то есть не эквайринг;

платеж через терминал самообслуживания банка (программно-технический комплекс самообслуживания). В случае с небанковскими терминалами РРО необходим;

перевод денег через кассу банка;

дистанционная оплата услуг (доступ к контенту в интернете, кабельное тв, консультации и т. п.) через электронные платежные средства.



В случае с оплатой товаров в интернете и доставкой их курьером или через почту использование РРО обязательно. К примеру, если купить через интернет компьютер и привезти его курьером, РРО и фискальный чек необходимы, а если купить консультацию об использовании гаджета, это будет необязательно.

Список исключений можно увидеть в разъяснении Государственной налоговой службе. Одни — предусматривают наличие расчетной книги.

Другие — нет.

Еще один нюанс: даже если ФОП продает подакцизные товары, технически сложные бытовые товары, требующие гарантийного ремонта, лекарственные средства или изделия медицинского назначения лишь в одной из своих торговых точек, то РРО он обязан использовать во всех.

Штрафы за нарушения

ФОПы, нарушившие новые правила, должны будут заплатить штраф.

Так, за первую операцию, проведенную без фискального чека, предприниматель заплатит 100% стоимости этого товара, а за вторую и последующие — 150%.

Налоговая также рассказала об ответственности и за другие нарушения.

Учет товарных запасов

Помимо использования кассовых аппаратов, ряд ФОПов должен вести учет товарных запасов в специальной форме, где должны фиксироваться поступление и "выбытие" товаров. Это должны делать предприниматели на упрощенке, которые:

продают технически сложные бытовые товары, которые подлежат гарантийному ремонту;

продают лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

продают ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, драгоценного камня, драгоценного камня органогенного образования и полудрагоценного камня;

ФОПы 3 группы на упрощенной системе, которые уплачивают НДС.

Предприниматели на общей системе ведут такой учет, если они работают в сферах торговли, общественного питания и услуг.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.