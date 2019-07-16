Клуб кредиторов. Почему ОВГЗ не станут массовой заменой депозитам

Популярность облигаций внутреннего госзайма или ОВГЗ стремительно растет: с начала года население увеличило вложения в полтора раза, их рекламируют в киевском метро и даже по телевизору.

Главный месседж: ОВГЗ – это высокие ставки, отсутствие подоходного налога и 100% гарантия государства. А значит – хорошая альтернатива обычному банковскому депозиту.

Действительно ли инвестиции в долг украинского правительства – удачная идея для обычного украинца?

LIGA.net нашла, как минимум, пять причин, почему это не совсем так.

Причина №1. Нечестная конкуренция

После кризиса 2014-2015 годов (банкротство половины банковской системы, массовые дефолты компаний) главным заемщиком на украинском рынке стало Министерство финансов.

Сначала Минфин удачно взял на себя деньги, которые банки при прочих равных, могли бы направить на кредитование бизнеса. Теперь он конкурирует за ресурс с самими банкирами.

СПРАВКА. ВЗЛЕТ ОВГЗ С помощью облигаций внутреннего госзайма (в гривнях, долларах и евро) Минфин финансирует дефицит бюджета или погашает старые долги, выпуская новые. Крупнейшие кредиторы правительства – НБУ (337,008 млрд грн, Нацбанк не покупает ОВГЗ с 2015 года) и коммерческие банки (329,058 млрд грн, львиная доля – бумаги в капитале госбанков). У физлиц, то есть обычных украинцев, всего 8,8 млрд грн, 67% портфеля – в долларах. Это мизер по сравнению с объемом депозитов в банках – 293,6 млрд грн по состоянию на конец июня. Но интерес физлиц к госдолгу растет: еще в феврале 2017 года украинцы держали в ОВГЗ 1,4 млрд грн. Популярность госбумаг обеспечивает высокая учетная ставка НБУ (сейчас – 17,5%), от которой зависит доходность гособлигаций. На аукционе 9 июля Минфин размещал годовые бумаги под 17,9%, в конце июня долларовые ОВГЗ продавались с доходностью 7%. По данным НБУ на 11 июля, ставки по 12-месячным депозитам физлиц в гривне составляют 15,6%, в валюте – 3,2%. Еще одно преимущество ОВГЗ – отсутствие налога на доходы физлиц (НДФЛ), в отличие от банковских вкладов. Инвесторы в гособлигации платят только 1,5% военного сбора с полученных процентов. Кроме того, вложение в ОВГЗ на 100% гарантировано государством, тогда как вкладчики банков (за исключением Ощада, где также 100% госгарантии) могут рассчитывать на компенсацию в рамках 200 000 грн.

Доходность, налоговые льготы и 100% гарантия государства – по соотношению ставка/надежность для физлиц нет альтернативы ОВГЗ, отмечала на круглом столе Finclub директор блока Рынки капитала Альфа-Банка Украина Татьяна Попович. "Банки не могут позволить себе ресурс по таким высоким ставкам, – говорит Попович. – Даже если учесть, что Минфин в последнее время снижает свои доходности".

Именно высокие ставки привлекают к ОВГЗ массового инвестора, но это временная ситуация, считает зампредправления Forward Bank Константин Кошеленко. Аналогично и с отсутствием НДФЛ – такие налоговые преференции в мире можно встретить не так часто, рано или поздно ее отменят, уверен директор департамента казначейства ОТП Банка Антон Коваленко.

"Это вопрос к государству – как долго и для чего оно готово привлекать столь дорогой ресурс, – отмечает он. – В мировой практике это не уникальная история, она не бесконечна".

Причина №3. Дорогое удовольствие

Одна государственная облигация стоит 1000 грн. Значит ли это, что каждый можетее купить? Не совсем. Главное ограничение – минимальная сумма инвестиций, при которой доход от ОВГЗ действительно превысит банковскую ставку. Причина – в комиссиях, которые придется регулярно платить каждому инвестору в госбумаги.

Первое – ОГВЗ нельзя купить без помощи торговца ценными бумагами (банк или брокер). Второе – нужно открыть и обслуживать счет в ЦБ. В банках это стоит 1000-2000 грн в месяц, рассказывает Попович.

У небанковских торговцев комиссии ниже, но часто это такая форма демпинга – более низкие цены позволяют привлекать больше клиентов, рассказал LIGA.net собеседник в компании ICU.

"Точка безубыточности снижается, раньше мы вообще говорили о пороге в $40 000, – отмечает Попович. – Все благодаря конкуренции, что заставляет игроков на рынке снижать свои комиссии".

Отсюда и разные оценки минимального порога входа в гособлигации. В Укргазбанке и ICU советуют стартовать со 100 000 грн, в Альфа-Банке – с $20 000 (порядка 500 000 грн), в инвестгруппе Универ – с 30 000 грн.

Высокий порог входа – одна из главных причин, почему ОВГЗ остается "инвестицией не для всех". Основная ее аудитория – бизнесмены и менеджеры высшего-среднего звена со сбережениями порядка 200 000-300 000 грн, которые ищут варианты для диверсификации сбережений, говорит глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

"Нужно признать, что ОВГЗ не выполняют функцию долгосрочного приумножения средств, – поясняет он. – Но это важный элемент, мост между депозитом и более сложными финансовыми инструментами".

Причина №3. Технологическая пропасть

Технологический прогресс пока минимально коснулся рынка ОВГЗ в Украине. Только личное присутствие в офисе продавца, только бумажный документооборот, все операции с ЦБ только через менеджера – реалии для тех, кто надеется купить гособлигации и не потратить на это много времени.

"ОВГЗ не станут массовыми, пока в смартфонах не появится кнопка "купить", – размышляет Кошеленко из Forward Bank. – Поэтому депозит, как несопоставимо более технологичный продукт долгосрочно будет выигрывать конкуренцию за масс-клиента".

Функцию покупки гособлигаций через интернет-банкинг реализовал ПриватБанк, но она доступна только для клиентов, которые уже имеют счет в ценных бумагах, поэтому и не отображается в общедоступном меню Приват24, сообщили LIGA.net в пресс-службе банка.

Другие участники рынка тоже задумываются над похожими апгрейдами своих банкингов. О таких планах рассказали в Альфа-Банке, ОТП и Укргазбанке. Но это не снимет общей проблемы со сложной процедурой захода нового инвестора в ценные бумаги, считает Попович из Альфы. Для этого, как минимум, требуется электронная цифровая подпись, оформление которой – это отдельный затратный по времени процесс, добавляет Коваленко из ОТП.

Причина №4. Провал с инфраструктурой

Предположим, инвестор понимает на что идет – знает о комиссиях и готов потратить время. Куда ему теперь обращаться?

"Я специально искал в интернете – по запросу "купить ОВГЗ Украина" выдает только лендинги некоторых крупных банков, где нужно оставить свои контакты, чтобы менеджер сам с вами связался, – рассказывает Кошеленко из Forward Bank. – Я уже жду звонка больше трех часов".

Отсутствие широкой сети точек продаж в ОВГЗ – большой минус госбумаг по сравнению с депозитом, отмечает Овчаренко из ICU. В банках они, как правило, доступны только в головных офисах, тогда как депозит можно открыть в любом отделении. Небанковские брокеры вообще не имеют широких розничных сетей.

"У нас в банке ОВГЗ продают три человека, включая меня, – говорит Попович. – Этого недостаточно, учитывая трудоемкость процесса, но мы хотим решить эту проблему за счет технологий, а не дополнительных сотрудников".

Обычные банковские клерки могут дать общую консультацию по покупке ОВГЗ, добавляет Мудрик из Укргазбанка. Но в целом для банков это не самый выгодный продукт, поэтому скорее всего менеджеры на отделениях будут убеждать клиентов оформить депозит, а не связываться с ценными бумагами, полагает Овчаренко.

Причина №5. 100% гарантия – это миф

ОВГЗ – это обязательства украинского правительства, поэтому они считаются самым надежным инвестиционным инструментом в стране. Любой банк может обанкротиться. Государство обанкротится только в самом крайнем случае.

Сейчас внутренний дефолт маловероятен, но это не значит, что вложение в ОВГЗ совсем лишено рисков. Украина уже переживала кризис платежеспособности в 1999 году (правительство объявило, что не будет рассчитываться с кредиторами, заменив их облигации бумагами с более поздними сроками погашения). В каком положении будут госфинансы через несколько лет и кто в тот момент будет руководить украинской экономикой – неизвестно.

Второй риск – ценные бумаги слабо защищены от мошенничества: злоумышленникам при условии сговора с одним из посредников несложно перевести актив с одного счета в ЦБ на другой, отмечает Коваленко из ОТП Банка.

"Это не только вопрос госрегулирования: да, сейчас есть требования к капиталу финкомпаний, но не мешает компании с капиталом $300 000 оперировать активами на 200 млн грн, – говорит он. – Потери вкладчикам, если, скажем, менеджмент посредника захочет их обокрасть, никто не компенсирует"».

Бонус. Ребрендинг

"Облигации внутреннего государственного займа" – крайне неудачное название, если Минфин действительно хочет долгосрочно конкурировать с банками за деньги физлиц, считает Кошеленко из Forward Bank.

"На стороне банков все – технологии, розничные сети, сервис, – говорит он. – Государство вряд ли сможет навязать здесь серьезную конкуренцию. Но оно может хотя бы "переупаковать" свой флагманский продукт".