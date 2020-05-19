Украинский бизнесмен Вадим Шульман о судах с Коломойским, кипрском ПриватБанке, исках в США

Вадим Шульман, многолетний бизнес-партнер Игоря Коломойского, а сейчас – один из главных оппонентов олигарха в иностранных судах, дал развернутое интервью Экономической правде.

Шульман, который очень редко общается с прессой, один из немногих, кто подробно знает, как устроена бизнес-империя Коломойского-Боголюбова. С обоими его связывает многолетнее партнерство в бизнесе.

За какие деньги они покупали металлургические активы в США и что общего у семьи Коломойского и немецких художников-экспрессионистов начала 20 века? LIGA.net выбрала главное из интервью Шульмана.

Об активах Коломойского в США

Мы владели Warren Steel Holdings (металлургический завод в Огайо, который партнеры приобрели в 2006 году) в равных долях. В какой-то момент Коломойский назначил президентом свое доверенное лицо, Мордекая Корфа, и передал этот завод под его управление. В 2012 году Коломойский оповестил меня, что решил перезапустить производство и инвестировать в завод $90 млн от троих акционеров (Шульман, Коломойский и Боголюбов).

Оформление документов проводил Тимур Новиков – юрист Коломойского (экс-зампредправления ПриватБанка. – Ред.). В 2013 году мои советники сообщили, что Warren Steel Holdings имеет очень большую задолженность, а вместо инвестиции для завода была открыта кредитная линия от компании Коломойского (зарегистрирована на Белизе).

В августе 2014 года директор компании на Виргинских островах, через которую Коломойский оформил структуру владения американским заводом, оповестил меня, что Warren Steel Holdings LLC будет предоставлен еще один кредит на $25 млн долл Коломойским и Боголюбовым, но уже в виде обеспечения самих активов компании. Они хотели размыть мою долю.

Суды вокруг сделки с Евразом. Как Коломойский использовал в ней ПриватБанк

Коломойский взял на себя основную роль переговоров c Евразом. После этого он должен был выплатить каждому партнеру в соответствии с долей их владения в этих активах. Суммы и акции он удерживал на своих счетах и решил выплачивать их частями.

Согласно запросу о международной правовой помощи от Генеральной прокуратуры к прокурору княжества Лихтенштейн в феврале 2019 года, Коломойский получил кредит от украинского ПриватБанка для Никопольского ферросплавного завода, но перевел их на личный счет в ПриватБанк на Кипре. С этого банковского счета он произвел оплату, причитающуюся мне по публичной сделке по Евразу.

Остались недоплаченные суммы, которые он также не перевел, а те, которые перевел позже, потеряли свою стоимость. Адвокаты Боголюбова в суде в Англии подтвердили, что сумма моего иска была не менее $500 млн.

Мою долю так называемой инвестиции в $30 млн в американский завод Коломойский, не посоветовавшись со мной, высчитал из моей денежной компенсации после продажи наших украинских активов Евразу (в конце 2007 года партнеры продали 5 метпредприятий российской группе Евраз Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова за $1 млрд).

Я начал готовить свой первый "основной" иск в Великобритании, который был намного обширнее и включал в себя несколько моих претензий к Коломойскому и Боголюбову. В нем же была претензия и по Warren Steel Holdings.

Боголюбов был резидентом Англии. Коломойский знал, что я готовлю такой иск, и просил меня не предпринимать никаких действий против него в Лондоне. В это же время адвокаты Коломойского и Боголюбова начали параллельно вести работу по закрытию его резиденции в Англии и его оформления в Швейцарии.

Одним из таких методов был фиктивный развод с его женой, фиктивное оформление им договоров аренды в Женеве под квартиру дочери Коломойского. Боголюбов оспорил юрисдикцию, к этому моменту уехал в Швейцарию и больше в Великобритании не появлялся.

О роли кипрского ПриватБанка в “схемах Коломойского”

В рамках собственного расследования мои советники получили документы со всеми банковскими транзакциями завода и компаний, которые выдавали ему кредиты. Речь идет о десяти фирмах, зарегистрированных в штате Делавэр. Их директором был Мордекай Корф (руководитель метзавода в Огайо), все эти американские компании имели банковские счета в ПриватБанке (Кипр). Кредиты предоставлялись им же.

В мае 2019 года государственный ПриватБанк обратился с иском к Коломойскому и Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании 470 млн долл, которые выводились из Украины через оффшорные компании. Ответчиком выступает и Warren Steel Holdings LLC. По данным Приватбанка, из этих денег по меньшей мере $4,5 млн поступили на счет завода.

Коломойский и Боголюбов никогда не инвестировали "свои" деньги в какой-либо бизнес или активы. Их американские активы финансировал ПриватБанк (Кипр). Он выдавал кредиты и никогда не требовал их обратно.

На эти деньги бизнесмены скупали в США недвижимость и бизнес-активы: сталелитейные и ферросплавные заводы. На счета завода Warren Steel Holdings LLC зашло более $100 млн, но исключительно в форме кредитов от компаний Коломойского. Все эти компании обслуживались и получали финансирование от кипрского ПриватБанка.

По такой же схеме они заводили Warren Steel Holdings в долги: путем предоставления займов от компаний Коломойского Felman и Optima Group.

После этого в счет погашения задолженности по кредитным договорам Warren Steel Holdings поставлял продукцию на ферросплавные и металлургические заводы Коломойского в США по заниженным ценам.

Одним из кредиторов Warren Steel Holdings была компания Felman Trading, которая продавала продукцию по рыночной цене. Прибыль оседала на ее счетах и потом переводились на личные офшорные компании Коломойского.

О проблемах Коломойского с правосудием в США

Против Коломойского в США есть несколько исков, которые детально раскрывают его схемы.

Против Коломойского, Боголюбова, Корфа, его партнеров и их компаний я веду судебные разбирательства в Майами, Нью-Йорке, Делавэре, Огайо, Алабаме – с 2015 года. Все иски в США, включая иск ПриватБанка, свидетельствуют об отмывании денег Коломойским и его группой.

Я не могу подтвердить или отрицать факт того, что было сделано заявление в ФБР. Действительно, были проведены судебные допросы партнеров Коломойского в США. Но все дела в США находятся под запретом на разглашение информации.

Об общем бизнесе и галерее сестры Коломойского

У нас остался общий бизнес – компания PeopleNet. Также я с Коломойским на протяжении какого-то времени совместно покупал произведения искусства – картины. Владение этими картинами Коломойский оформлял через швейцарскую компанию своей сестры Ларисы Черток.

После начала наших разногласий Коломойский без моего согласия и уведомления выставил одну из этих картин на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Это была картина Ernst Ludwig Kirchner: Tanz Zwischen Den Frauen II. Коломойский пытался продать ее 14 ноября 2016 года на нью-йоркском аукционе импрессионистов и модернистов.

Мне пришлось решать этот вопрос через своих адвокатов и требовать снятия этой картины с продажи. Адвокаты Коломойского предоставили аукционному дому фальшивые документы их владения. Sotheby's отказался проводить эту продажу.

У Ларисы Черток есть зарегистрированная в Швейцарии компания CAD COOL. Когда я снимал эту картину с аукциона, адвокаты Коломойского предоставили сертификат под американскую Negotrading LLC.

У нас было три общие картины, две из них были выставлены в галерее Черток Artvera's (Женева). Черток имеет большую коллекцию произведений искусства, и я уверен, что все это не могло покупаться за ее личные средства. Она удерживает много активов для Коломойского под своим именем или через свои компании.

О расследовании против Шульмана в Украине

По просьбе бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в начале 2019 года прокурор Константин Кулик получил инструкции найти способ включить меня в какое-то открытое уголовное дело и начать преследование.

Кулик говорил, что изначально не знал, под какими обвинениями это можно сделать, после чего уехал на встречу в Израиль с Коломойским. Ему предоставили информацию о получении мной денег от продажи активов Евраза, в том числе детали моих банковских счетов и суммы. Их ему предоставил Коломойский, так как он лично производил эти оплаты.

В июле 2019 года из украинских СМИ я узнал, что меня объявили в розыск и обвиняют в отмывании денег. Детали дела мне не были предоставлены и повестка на допросы мне не вручалась. Я открыто в судах Великобритании и Соединенных Штатов указываю мое местонахождение и мой личный адрес.

В июле 2019 года Кулик вывел обвинения против меня в новое дело, но уже по другим обвинениям. Без предоставления доказательств я был включен в преступную группировку Курченко и Януковича. Речь шла об их газовых сделках с "Укрнафтой" и "Укргазвыдобуванням", использовании мной без ведома Коломойского его личных банковских счетов и счетов его компаний с целью отмывания около $100 млн.

Мои счета временно заблокированы.

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