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02.04.2020, 15:25

Конфликт с премьером, провал на таможне, скрутки НДС. Главное из интервью Игоря Уманского

Конфликт с премьером, провал на таможне, скрутки НДС. Главное из интервью Игоря Уманского
Игорь Уманский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Экс-глава Минфина о причинах отставки, проблемах Верланова и Нефьодова и бюджетном кризисе. Интервью

Игорь Уманский возглавил министерство финансов в начале марта. Уже через несколько недель по инициативе премьера Дениса Шмыгаля, Верховная Рада проголосовала за его отставку.

В день голосования (30 марта) Уманский дал интервью изданию LB.ua, в котором рассказал о конфликтах с премьером из-за ситуации в налоговой и на таможне и кадровых вопросов, секвестре бюджета и ситуации в госфинансах.

LIGA.net выбрала главное из рассказа экс-министра.

Об отставке: все из-за глав налоговой и таможни

Об отставке я узнал из прессы. Премьер даже не поговорил со мной лично. Поэтому я не писал заявления – хотел узнать основания. На встрече с фракцией СН, когда его спросили про мое увольнение, Шмыгаль не смог ничего внятно объяснить. А на саму фракцию нас с [Ильей] Емцем (экс-министр здравоохранения) даже не пригласили и позже в зале не позволили выступить. Видимо не хотели, чтобы я публично озвучивал свои предположения.

Единственная причина, которую я вижу – моя попытка уволить глав налоговой и таможенной служб (Сергея Верланова и Максима Нефьодова. – Ред.), и то, что я не собирался отступать в этом вопросе.

О конфликте со Шмыгалем: он думает, что министры – его подчиненные

Почему надо было меня убирать? Нужен был ручной министр. Шмыгаль должен понять, что он не руководитель на предприятии, где у него есть подчиненные. Он такой же член Кабинета министров, как и другие министры.

У нас конфликтов не было изначально. Но он не давал мне назначить заместителей. От них требовали полную процедуру спецпроверки: обычно она занимает месяц-полтора, хотя меня в свое время, в 2014 году, сначала назначили, а потом уже проверяли.

Один из ключевых заместителей – зам по доходам – прошел эту спецпроверку. Заседание Кабмина – вопроса о назначении в повестке нет. Это была наша первая серьезная "заруба" с премьером. Но, думаю, я – не единственный пример такого отношения в правительстве.

Об увольнении Верланова и Нефьодова: Янукович и Клименко завидуют происходящему

Из-за "скруток" с НДС госбюджет в среднем недополучает порядка 5 млрд грн в месяц. Я показывал эту информацию премьеру – с расшифровками по компаниям, по суммам, где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. Клименко с Януковичем просто говорят: "а что, так можно было?".

Нефьодов – его не стоит демонизировать, он где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего – "новая таможня", все такое. Но "контрабас" как шел, так и идет. Он мне жаловался, что начальники региональных таможен его игнорируют. Этим Нефьодов фактически, расписался в своей профнепригодности.

Проблема в том, что я не могу их уволить, увольняет Кабмин. Но премьер против. Вношу официальное представление на увольнение. Следующий аргумент: "Давай дадим им время, они сейчас там все подтянут, улучшат результаты".

О возвращении в Минфин: с Зеленским общались еще до инаугурации

Я не был советником президента Зеленского, но меня часто приглашали на совещания по финансово-экономическим вопросам. Общение с президентом началось еще до инаугурации, поэтому ему не пришлось меня собеседовать на должность министра. Желания возвращаться в Минфин в третий раз у меня не было, но меня позвали разруливать кризис. Я согласился, но с условием, что после окончания кризиса ухожу.

Об отставке Гончарука: они провалили четвертый квартал

Система, которая была выстроена нами в 2015 году, позволяла большинству руководителей правительства вообще не обращать внимание на происходящее с доходами и расходами. Деньги на казначейском счету практически никогда не падали до критических уровней.

Когда я пришел сейчас, то увидел изнутри, что все государственные системы разрушены. Даже Минфин, который все равно остается сравнительно сильным. Уже с середины прошлого года стало понятно: близится кризис. Четвертый квартал был провален. Что с этим делать – предложений не последовало. Я думаю, что это было основной причиной срочной замены правительства.

Об антикризисных решениях: Стабфонд – нужен обязательно

Стабфонд – главный антикризисный проект. Он позволяет, например, давать прямые субсидии коммунальным предприятиям, чтобы города не оставались без света или воды. Верховная Рада не может каждый раз согласовывать и голосовать подобные изменения в бюджет – реагировать следует немедленно.

Мы понимали, что доходы рухнут, они уже летят в тартарары. Да, это возможность ручного управления бюджетом. Но другого выхода нет. 

О подаче бюджета в парламент: Шмыгаль разослал черновики депутатам

Проект секвестра мы не обсудили даже на Кабмине. Минфин подготовил драфт бюджетных изменений, я переслал его президенту и премьеру. Он берет и рассылает этот черновик депутатам! При этом членам правительства почему-то не разослал.

Собирается два раза согласительный совет ВР, собирается бюджетный комитет – все, кроме Кабмина, обсуждают бюджет. И никто из министров не спросил, а что, собственно, происходит? Почему без решения Кабмина премьер согласовывает с депутатами какие-то цифры?

О секвестре: какая Олимпиада, какие фильмы, если у нас карантин?

Многие возмущались: как можно остановить подготовку к Олимпийским играм? Подождите, какие Олимпийские игры? Их все равно не будет! Фильмы собираетесь снимать? Как вы их намерены снимать в условиях карантина?

У меня подход очень простой: я режу все “хотелки”, весь этот Фонд регионразвития, дороги, строительство аэропортов, стадионов. Какие аэропорты, если у нас авиасообщение по большому счету остановлено?

Нам пришлось в три раза увеличить дефицит бюджета. Но основные эти параметры бюджета в целом были согласованы, в том числе, с МВФ.

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Теги: Игорь Уманский, секвестр, Денис Шмыгаль
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