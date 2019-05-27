Кормильцы нации: кто платил налоги последние пять лет. Топ 30

НАК "Нафтогаз", металлургия и энергетика Рината Ахметова, нефтяные активы Игоря Коломойского, ритейл-гигант АТБ, парочка госмонополий, табачные гиганты и телеком-операторы – это "фундамент" украинских госфинансов, эти компании обеспечивают значительную долю доходов госбюджета Украины. Меняется ли эта ситуация в последние годы?

В распоряжении LIGA.net оказались сводные данные Государственной фискальной службы о сотне крупнейших налогоплательщиков страны за последние пять лет. Мы их внимательно изучили и теперь знаем, кто "кормит" бюджет. Как изменилась реальная экономика страны за это время?

Кто в топе

ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов в 2018 году заплатилу в бюджет 227 млрд грн, это около 40% налоговых поступлений в доходную часть госбюджета, свидетельствуют данные ГФС и Госказначейства.

LIGA.net проанализировала изменения в ТОП-30 с 2013 года: абсолютное лидерство нефтегазовых гигантов и табачных компаний в рейтингах украинских налогоплательщиков – привычная картина для украинского фискального сектора. Сейчас они фактически "монополизировали" ТОП-10. За последние три года в десятку смогла попасть только одна компания из другого сектора – Укрзаліниця, которая в 2017 году стала шестой по объему выплат в сводный бюджет.

В ТОП-10 в разные годы также попадали Киевстар и Vodafone (в 2013-м – одновременно), Ингулецкий ГОК, ПриватБанк и Донецкая железная дорога. В 2018-м во главе рейтинга налогоплательщиков пять нефтегазовых компаний, четыре - табачных и одна - энергетическая. Ближайший представитель других отраслей – Укрзализныця – заняла по итогам 2018 года 14 место.

Лидер трех последних лет - Укргаздобыча. Это объясняется ростом продуктивности компании и увеличением ставок рентных платежей. В ТОП-30 попал еще один знаковый участник – компания Эско-Пивнич экс-министра экологии Николая Злочевского. В 2016 году ГПУ подозревала ее в уклонении от налогов на 1 млрд грн.

Среди телеком-операторов, как и прежде, больше всех налогов платит Киевстар. Лидер у металлургов – АрселорМитал Кривой Рог. Единственные представители ритейлеров в ТОП-30 – АТБ-Маркет (собственники - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун) и Эпицентр-К (Александр и Галина Гереги).

Среди пивоваренных заводов в топе остался только Carlsberg Украина (в 2013 году в ТОП-30 также входили Оболонь и украинская дочка Сан ИнБев).

С 2017-го в первую тридцатку не попадает GlobalSpirits Евгения Черняка (ТМ Хортица), производство крепкого алкоголя представляет только Bayadera (ранее – Национальная водочная компания) семьи Нечитайло.

Транспортная отрасль в числе 30 крупнейших помимо Укрзалізниці представлена Администрацией морпортов Украины, банковский сектор – ПриватБанком. Компании из других отраслей в ТОП-30 не попали.

Олигархи плюс государство

Отдельная тема - кто из владельцев бизнеса больше всех наполняет бюджет. Их компании необязательно входят в топ-крупнейших плательщиков, но в сумме компании, входящие в пять бизнес-групп дают 67,4% всех налоговых поступлений по стране.

В числе крупнейших финансово-промышленных групп по объемам налоговых платежей – SCM, Нафтогаз, группа Приват, Укрзализныця, Энергоатом и АТБ-Маркет.

Компании Рината Ахметова не попадают в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков, но вместе они дают 90,2 млрд грн или 22,6% всех налоговых доходов бюджета, следует из статистики ГФС за 2018 год. Столько налогов генерирует только НАК Нафтогаз, который владеет еще одним крупнейшим плательщиком – Укргаздобычей.

Крупнейшие холдинги-плательщики налогов

Группа компаний Заплатили налогов в 2018 году, млрд грн Доля в доходах сводного бюджета Собственник НАК Нафтогаз Украины 93,307 23,3% Государство SCM 90,187 22,6% Ринат Ахметов Приват 13,208 3,3% Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов Укрзализныця 11,297 2,8% Государство Энергоатом 6,516 1,8% Государство АТБ-Маркет 6,901 1,7% Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун

Данные: ГФС

В структуре SCM Рината Ахметова примерно одинаковые суммы платят ее металлургическое подразделение – Метинвест (партнер – Вадим Новинский) и энергетическое - ДТЭК.

Основные налогогенерирующие активы группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – Укртатнафта (владеют совместно с Александром Ярославский и НАК Нафтогаз Украины), Укрнефтебурение (совместно с Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником), Криворожский железорудный комбинат (совместно с Ахметовым), Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы (совместно с Виктором Пинчуком).

Укрзалізниця владеет региональными железными дорогами. Группа АТБ-Маркет – сетью одноименных супермаркетов, кондфабрикой "Квитень" и мясной фабрикой "Фаворит".

О чем говорят цифры

ТОП крупнейших налогоплательщиков лишний раз показывает: украинская экономика за последние годы усугубила свою сырьевую зависимость, к тому же серьезная ее часть находится в тени, отмечают опрошенные LIGA.net экономисты.

Лидерство в рейтинге энергетических и табачных компаний объясняется ростом тарифов в энергетике, увеличением ренты для добывающих компаний и повышением акцизов у "табачников", напоминает управляющий партнер Baker Tilly Ukraine Александр Почкун.

Такое распределение – следствие кризиса 2014-2015 годов, когда все большую роль стали играть сырьевые отрасли, а значительная часть бизнеса так или иначе ушла в тень, отмечает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

Список крупнейших налогоплательщиков нельзя считать полноценной характеристикой экономики, говорит Почкун. "Тот же АПК чувствует себя неплохо, но там очень сегментированные рынки, крупных налогоплательщиков не так много, – поясняет он. – Отрасли, которые лидируют, наоборот объединяет высокий уровень концентрации – на каждом рынке работает несколько производителей, соответственно у каждого большие объемы налоговых платежей".

Устенко не ожидает изменения состава ключевых наполнителей бюджета в ближайшие годы. Ситуация может измениться в случае, если Украина либерализирует правила ведения бизнеса, уверен он.

"Я сохраняю оптимизм, – говорит Устенко. – Стоит сюда зайти сколь-либо большим объемам инвестиций, весь полутеневой и теневой бизнес столь же быстро вернется обратно – на светлую сторону".