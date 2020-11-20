"Ситуация с бюджетом не плачевная, но достаточно критичная. Если сейчас не получить пересмотр [программы с МВФ], мы закончим год с кровавыми потерями", – говорил еще в начале октября высокопоставленный собеседник LIGA.net в правительстве.

Последние несколько дней наталкивали на мысль: возможно, период "кровавых потерь" уже начался. Сразу трех собеседника LIGA.net из финансовой сферы, денег у Минфина не хватает настолько, что Госказначейство якобы перешло в режим финансирования только защищенных статей расходов бюджета 2020.

Мы проверили эту информацию. Все оказалось не так страшно, но с деньгами у государства действительно есть большие проблемы. До конца года нужно найти около $3 млрд; того, что есть сейчас, хватит на считанные недели, говорят опрошенные LIGA.net экономисты. Это значит, что придется экономить: все запланированные расходы Минфин точно не профинансирует.

Ждет ли Украину масштабный бюджетный кризис под Новый год и сможет ли правительство нормально выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам?

LIGA.net подробно рассказывает о ситуации в госфинансах в пяти вопросах и ответах.

У государства действительно закончились деньги?

Короткий ответ: нет, пока не закончились.

Министерство финансов и Госказначейство не смогли внятно объяснить LIGA.net, что происходит с госфинансами (в Казначействе не ответили на запрос, в Минфине сказали: "ГКУ действует в рамках законодательства").

Позже в Счетной палате опровергли слухи: государство финансирует разные расходы, а не только защищенные статьи. О том, что с финансированием пока все в порядке, сообщил LIGA.net и мэр одного из райцентров в Киевской области.

"Казначейство нормально обслуживает расходы общего фонда госбюджета. За последние два дня сумма незащищенных расходов в день превышала сумму защищенных. – написал в своем Telegram-канале советник главы Счетной Палаты Виктор Мазярчук. – Тенденция ноября соответствует тенденции октября".

Как скоро закончатся?

Короткий ответ: сложности начнутся в начале декабря.

На конец октября на Едином казначейском счету (ЕКР – место, где собраны все доступные средства правительства в разных валютах) оставалась сумма в эквиваленте $1,5 млрд, оценивает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"Дефицит госбюджета в ноябре может составить порядка 20 млрд грн, – говорит Белан. – Это значит, что к концу месяца накопленное на ЕКР может закончиться".

Значит ли это, что в декабре платить пенсии будет нечем?

Короткий ответ: нет.

Ситуацию спасает Налоговая, которая, вероятно, перевыполнит план по доходам на этот год (какими методами – другой вопрос, но об этом ниже).

"Благодаря хорошим цифрам по доходам, несмотря на продолжающееся падение экономики, денег на защищенные статьи точно должно хватить, – полагает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. – Но вот на всякие плюшки – уже нет. Историю с капитальными инвестициями в этом году можно считать закрытой".

Сколько денег нужно, чтобы год закончился нормально?

Короткий ответ: $3 млрд

Правительство в любом случае не выполнит план по доходам: дефицит на конец года будет значительно ниже запланированных 300 млрд грн или 7,5% ВВП.

По состоянию на 9 ноября, Минфин непрофинансировал 323 млрд грн расходов – четвертую часть плана на 2020 год, отмечает экс-замминистра экономики Павел Кухта. 140 млрд грн из этой суммы – выплаты пенсий и зарплат бюджетникам в ноябре и декабре (эквивалент $5 млрд, это – неприкасаемые расходы), добавляет он.

Планы по доходам бюджета на оставшуюся часть года – 111 млрд грн (если Налоговая продолжит перевыполнять планы, может быть порядка 140 млрд). Еще 80 млрд грн правительство относительно легко сможет сэкономить на наиболее некритичных расходах, добавляет Белан из Dragon Capital.

По оценке Белан, при условии экономии, чтобы выполнить все расходы до конца года Минфину не хватает примерно $3 млрд.

Где Минфин может взять деньги?

Короткий ответ: почти нигде.

Во втором полугодии Украина надеялась получить около $1,3 млрд финансирования от МВФ, а также сопоставимую сумму от МВФ и Всемирного банка. Этих денег, скорее всего, не будет (причины – конституционный кризис, "раздутый" бюджет на 2021 год и кадровые скандалы в НБУ).

Пауза с МВФ (несмотря на недавнюю коммуникацию от главы Фонда Кристалины Георгиевой и президента Владимира Зеленского, до сих пор не ясно, планирует ли МВФ хотя бы проводить онлайн-миссию по переговорам с украинскими властями) – серьезная проблема для госбюджета.

Позитивные новости о прогрессе с Фондом критически важны для Минфина, поскольку без этого ему будет сложно привлечь альтернативное финансирование вне Украины. При оптимистичном сценарии, от размещения евробондов правительство может получить около $1 млрд, считает Белан из Dragon Capital. Ахтырко из Concorde Capital в целом скептически оценивает перспективы выхода Украины на внешние рынки в этом году.

В таком случае у Минфина остаются только внутренние источники заимствований – облигации госзайма. Аукционы по размещению долга правительство проводит еженедельно. Для того, чтобы справиться с нагрузкой, до конца года нужно привлекать по 10 млрд грн на каждом, говорят Ахтырко и Кухта. На последних торгах 17 ноября привлекли в 4 раза меньше – 2,5 млрд грн.

Одолжить необходимый объем в гривне Минфину будет сложно: рынок неспособен переварить такой объем долга, считает замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. Другой вариант – заимствования в долларах. Белан из Dragon Capital оценивает валютную ликвидность в банках в $8 млрд. Но при этом правительству придется согласиться на существенное повышение ставок, ожидает Ахтырко из Concorde Capital.

Что будет делать правительство?

Короткий ответ: жесткая экономия: на бюджете и на бизнесе

"Из статистики прошлых лет выходит, что распорядители бюджетных в любом случае не смогли бы использовать в этом году 65-66 млрд грн финансирования, – говорит руководительница Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики Дарина Марчак. – Но это в условиях, когда деньги у нас есть, то есть речь о "природном" невыполнении. Сейчас будет "неприродное".

Кто может недополучить деньги? Подсказку стоит искать в текущих показателях расходной части бюджета, полагает экс-замминистра экономики Кухта.

"Прежде всего – капитальные расходы: по состоянию на ноябрь, их профинансировали лишь наполовину – 59 млрд из 115 млрд, – рассказывает он. – Кроме того, на начало ноября, 51 млрд или 40% годового бюджет недополучило здравоохранение. Еще 33 млрд или 30% плана не выделили на оборону".

Другой способ избежать бюджетного кризиса – более эффективная работа налоговой. На практике это значит, что государство собирается экономить и на выплатах бизнесу. В частности, речь идет о задержке возмещения НДС на сумму в 140 млрд грн, заявила в эфире телеканала Эспрессо член финансового комитета Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа).

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