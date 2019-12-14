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Курс доллара в Украине приближается к 23 грн/$. Помогли Зеленский, ОВГЗ и аграрии. Разбор

Курс доллара в Украине приближается к 23 грн/$. Помогли Зеленский, ОВГЗ и аграрии. Разбор
14.12.2019, 09:57

Что происходит с курсом и когда доллар перестанет дешеветь – в обзоре LIGA.net. Коротко

На валютном рынке новая красивая цифра: доллар уже можно купить по 23,5 грн. Это минимум с марта 2015 года. На горизонте – новый рубеж в 23 грн/$ и ниже.

Что заставляет доллар дешеветь и сколько он будет стоить на следующей неделе – в еженедельном обзоре LIGA.net.

Почем продают доллар

Результат недели для гривни – укрепление на 22 копейки: в пятницу, 13 декабря, торги на межбанке завершились с курсами 23,49/23,5 грн/$. Неделю назад было 23,7/23,72 грн/$. С начала осени доллар подешевел на 1,8 гривень.

На наличном рынке гривня дорожала даже быстрее, чем на межбанке, рассказывают собеседники LIGA.net на банковском рынке: в пятницу вечером в кассах банков можно было найти доллары даже по 23,46 грн. Большинство обменников работало в диапазоне 23,5 – 23,7 грн/$. Сдать американскую валюту можно не дороже 23,38 грн, но такие цифпы нужно еще поискать: большинство крупных банков принимают доллары по 23,3 грн и ниже.

Евро сейчас можно купить по 26,1 – 26,45 грн/€, британский фунт стерлингов – по 31,5 – 33 грн/£.

Госдолг, аграрии, Париж: что укрепляет гривню

Уходящая неделя была почти идеальной для гривни. Все началось с хороших новостей из Вашингтона (МВФ согласовал трехлетнюю программу финансирования Украины на $5,5 млрд, деньги будут в следующем году) и неплохих - из Парижа (финансисты позитивно трактуют результаты "нормандской" встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России).

Кроме этого на руку украинской валюте сыграли еще три фактора.

Госдолг опять раскупают иностранцы. Неделю назад Минфин неожиданно объявил, что во вторник планируется безлимитная продажа 4-летних облигаций внутреннего госзайма (почему это привлекает иностранных инвесторов, кто это такие и как они раз за разом обваливают доллар, читайте здесь). Позже аукцион все же ограничили 3 млрд грн, но спрос иностранных покупателей в четыре раза превышал эту планку (а это $480 млн дополнительного предложения валюты), что позволило Минфину снизить стоимость заимствований до 11,7% годовых.

Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают, что  большая часть этих средств остается в гривне до следующего аукциона (Минфин продает госдолг каждый вторник): 17 декабря планируется размещение трехлетних ОВГЗ. С одной стороны это признак того, что высокий спрос на долги правительства среди иностранных инвесторов сохраняется немотря на снижение ставок. С другой – больших продаж дополнительной валюты, способных сильно обвалить доллар, не будет.

Общий прогноз финансистов: "ОВГЗ-лихорадка", а значит и укрепление гривни, продолжится, как минимум, до конца первого квартала 2020 года. Портфель гособлигаций в собственности нерезидентов потенциально вырастет с текущих 110 до 160 млрд грн, после чего ажиотаж пойдет на спад, ожидают аналитики компании ICU.

Экспортеры бьют рекорды, Нафтогаз меняет доллары. В ноябре 70% предложения валюты на украинском рынке сгенерировали экспортеры, то есть инвестиции нерезидентов в ОВГЗ – были важным, но не основным фактором укрепления гривни, заявил в четверг глава НБУ Яков Смолий. Опрошенные LIGA.net банкиры подтверждают это наблюдение: агрохолдинги почти закончили продавать урожай зерновых, который в этом году собрали с новым рекордом (75 млн т). Мировые цены на пшеницу при этом остались на уровне прошлого года. Другая ситуация у металлургов: сталь подешевела за год на 17%, недовольство металлоэкспортеров укреплением гривни понятно.

Еще один локальный фактор поддержки гривни, как и на прошлой неделе, – продажи валюты НАК Нафтогаз Украины (в ноябре компания разместила еврооблигации на $500 млн, а теперь продает доллары). Причина активности НАК, который остается одной из крупнейших компаний страны, банальна – монополисту нужна гривня для покрытия текущих расходов, говорят собеседники LIGA.net на банковском рынке.

НБУ не допустил "доллара по 23". За неделю Нацбанк купил $424,1 млн в золотовалютные резервы – активность регулятора не позволила гривне укрепиться еще сильнее, хотя все предпосылки для этого были. В ближайшее время сдерживающая роль регулятора, вероятно, усилится: в четверг НБУ увеличил минимум по выкупу валюты на межбанке с $30 млн до $50 млн в день. С начала года Нацбанк выкупил в ЗВР почти $6 млрд. Учитывая темпы регулятора последних недель, $7 млрд до конца года - вполне реальная задача.

Доллара по 23 пока не будет

Опрошенные LIGA.net банкиры ориентируются на дальнейшее плавное укрепление гривни в сторону 23 грн/$, но не исключают и незначительного отката курса к уровням начала декабря.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 23,3 – 23,7 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Юрий Крохмаль (ОТП Банк), Ярослав Кабин (Идея Банк), Наталия Шишацкая (Форвард Банк), аналитики банка Пивденный и инвесткомпании ICU.

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