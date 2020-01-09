Курс гривни, нефть, экспорт. Как конфликт в Иране повлиял на украинскую экономику. Разбор

Третьей мировой войны пока не будет, но Украина уже успела пострадать из-за конфликта между США и Ираном.

Последствия далекого от нас "персидского кризиса" отчасти ощущает на себе гривня, в будущем могут возникнуть проблемы у экспортеров, говорят опрошенные LIGA.net аналитики и финансисты.

Пока ситуация стабилизировалась: конфликт так и не перешел в горячую фазу. Но что будет с Украиной, если кризис снова обострится?

Нефть, золото и риски. Как инвесторы реагировали на "Иран"

Угроза полномасштабной войны в Персидском заливе и взаимные ракетные удары США и Ирана стали классическими "плохими новостями" для мировых финансовых рынков. Реакция "большого капитала" была быстрой.

Нефть Brent приблизилась до $70/баррель

Тренд на подорожание нефти возник еще осенью (повышение связано с очередным соглашением стран ОПЕК по добровольному сокращению добычи), но до убийства иранского генерала Сулеймани цены росли плавно, после – резко поднялись сразу на 8% к отметке $70 за баррель. В последний раз Brent была такой дорогой весной прошлого года.

Причем тут Иран? Потенциальный конфликт страны с США угрожает поставкам нефти из Персидского залива: через Ормузский пролив, северный берег которого контролирует Иран, проходят танкеры из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ и Катара – всего около 20% мировых поставок.

На фоне эскалации две крупные нефтяные компании (саудовская Bahri и бразильская Petrobras) даже приостанавливали поставки через этот пролив.

Золото подорожало

Один из главных "активов-убежищ" в первые дни 2020 года (Сулеймани был убит в ночь на 3 января) подорожал более чем на $50, превысив $1600/унцию – это самый высокий уровень за последние шесть лет. Золото стабильно дорожало большую часть прошлого года, но таких резких ценовых скачков, как в начале 2020, не было с середины 2019-го. Также персидский кризис позволил на время укрепиться японской йене: в периоды глобальной нестабильности инвесторы также воспринимают ее, как одну из "спокойных гаваней".

Развивающиеся страны и компании потеряли часть инвесторов

Сильного эффекта не было, но спрос на казначейские обязательства США (US Treasuries) в первые дни января вырос, а на долги развивающихся стран, а также корпоративные облигации (индекс S&P 500, который находится на пятилетнем максимуме) – наоборот снизился.

Иран далеко? Четыре угрозы для Украины

Вечером 8 января в Украине тоже пристально следили за заявлением президента США Дональда Трампа о ситуации в Иране.

Самые мрачные ожидания не оправдались: войны пока не будет. Но даже краткосрочная эскалация в Персидском заливе и крушение самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, успели негативно повлиять на украинскую экономику.

Доллар уже дороже 24 грн

8 января доллар на межбанке впервые с ноября превысил отметку в 24 грн/$. Опрошенные LIGA.net участники рынка (собеседники в четырех банках с иностранным и частным украинским капиталом) отмечают: не последнюю роль в девальвации гривни сыграли рыночные спекулянты, которые пытались взвинтить курс. Особенно это чувствовалось в вторую половину дня в среду, когда на рынке было необычно много небольших сделок по сравнительно высоким курсам.

Общие объемы торгов при этом были низкими (хороший знак для спекулянтов) – около $100 млн. Новости об авиакатастрофе в Иране лишь помогли усилить и без того наметившийся тренд на подорожание доллара.

Интерес иностранцев к ОВГЗ под вопросом

Долги украинского правительства (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ), которые в 2019 году стали главной причиной резкого укрепления гривни за счет инвестиций нерезидентов, могут стать одной из жертв новой глобальной нестабильности: в такие моменты, как конфликт США и Ирана, международные инвесторы стараются сбрасывать рисковые активы.

Украинские гривневые долги, как и обязательства правительств других развивающихся стран, тоже входят в эту категорию.

Закономерность уже частично подтвердилась: в начале недели Минфин выполнил крупное погашение ОВГЗ на 5,8 млрд грн. Часть суммы пришлась на нерезидентов: некоторые на фоне "иранских новостей" решили выйти из гривневой инвестиции обратно в доллар, рассказывают участники рынка.

Дорогая нефть – это плохо

Первые дни 2020 года показали: даже перспектива военных действий в Персидском заливе может вызвать серьезный скачок цен на нефть. Для Украины это плохие новости: по данным Госстата за первое полугодие 2019 года, в общей структуре импорта на энергоносители приходилось около 20%.

Экспортеры рискуют рынками сбыта

Страны Азии за 9 месяцев 2019 импортировали 41% всей украинской агропродукции, крупнейшие ближневосточные рынки сбыта для украинского АПК – Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Потеря спроса в этом регионе может значительно повлиять на возможности украинского экспорта.

Внешняя зависимость

Заявление Дональда Трампа по Ирану успокоило мировые рынки: спрос на рисковые активы снова вырос, цена на нефть опустилась на тот же уровень, откуда и началось ралли, рассказывает трейдер ICU Виталий Сивач. "Инвесторы не верят, что будет война", – полагает он.

Какие выводы из этой ситуации может извлечь Украина?

Во-первых, пока международные инвесторы оценивают наши риски невысоко: несмотря на обострение в Иране, украинские еврооблигации (внешние долги правительства в валюте) продолжают пользоваться спросом. Цена суверенных бондов с погашением в 2032 году выросла по сравнению с концом 2019 на 3,5 пункта до 110, а доходность продолжала снижаться, приближаясь к 6%, отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Во-вторых, трюк с ОВГЗ может не повториться. Дальнейшее развитие кризиса на Ближнем Востоке может снизить аппетит инвесторов на рынке гривневых гособлигаций: некоторые из них могут отказаться от планов по инвестициям в долги развивающихся стран в 2020 году, допускает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

В-третьих, гривня сохраняет зависимость от внешних событий. Мировые цены на энергоносители и товары украинского экспорта (зерно, кукуруза, руда, сталь), отток капитала из развивающихся рынков, рост ставок в развитых странах, по-прежнему, способны обвалить украинскую валюту (вот хороший пример из 2018 года).

"В целом, украинская экономика остается уязвимой к различным внешним потрясениям, – говорит Белан из Dragon Capital. – Но пока эти риски не материализуются".