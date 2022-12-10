Последний месяц года гривня встречает стабильными позициями в районе 40 грн/$, а официальный курс не меняется с июля (36,6 грн/$).

В следующем году перед национальной валютой будет два вопроса — возвращаться ли к плавающему курсу и когда все же пробивать официальный потолок в 36,6 грн/$ и нужно ли вообще это делать.

О причинах устойчивости гривни и ее перспективах в 2023 году — в материале LIGA.net.

Валютная стабильность

С середины октября наличный курс гривни оставался удивительно стабильным — на уровне чуть больше 40 грн/$, а иногда и чуть меньше. А официальный курс не меняется с июля.

Во время презентации макропрогноза Dragon Capital директор аналитического департамента компании Елена Белан отметила, что по сравнению с летом дефицит иностранной валюты на межбанке уменьшился с $4 млрд в июне до $1,6 млрд — в ноябре.

"Причин две: сокращение внешнеторгового дефицита благодаря открытию портов для экспорта зерна и другой агропродукции, а также сокращение оттока капитала из частного сектора", — отметила экономистка.

Еще одна из позитивных новостей для гривни — стабильное поступление финансовой помощи Украине от международных партнеров. Следствием этого стал рост золотовалютных резервов на уровень выше, чем был до войны. Так, в феврале 2022-го было $27,55 млрд, а в ноябре — $27,95 млрд.

Улучшение ситуации подтверждает уменьшение объемов интервенций НБУ. В сентябре Нацбанк потратил на поддержку гривны $2,75 млрд, в октябре — $2,03 млрд, в ноябре — $1,57 млрд. А если вспомнить июнь, было почти $4 млрд.

"Сравнивая с летними месяцами, сейчас ситуация на валютном рынке существенно лучше. Мы это видим по соотношению спроса и предложения на валютном рынке", — констатировал замглавы НБУ Юрий Гелетий на монетарном брифинге 8 декабря.

Читайте также

Прогнозы на 2023 год

Во время упомянутого брифинга представители НБУ получили ряд вопросов относительно курса гривни в будущем, но ответы были традиционно немногословны: в НБУ будут реагировать на текущее состояние рынка и действовать в соответствии с ситуацией.

Основных сценариев у регулятора немного — отказ от фиксированного курса и возвращение к плавающему или изменение официального курса. Еще один вариант, по крайней мере на первую половину 2023-го, — не менять ничего.

Dragon Capital. НБУ будет держать официальный курс 36,6 грн/$ до окончания горячей фазы войны (до конца третьего квартала 2023 года), говорит Елена Белан.

При этом экономист считает, что ситуация на валютном рынке может ухудшиться из-за обстрелов инфраструктуры, в результате чего произойдет еще одна волна миграции и, соответственно, увеличится отток капитала.

Также ухудшится внешнеторговый баланс из-за того, что в начале года придется импортировать газ, чтобы поддержать производство электроэнергии, добавляет Белан.

"По моим консервативным оценкам, потенциально мы снова можем иметь дефицит валюты на межбанке до $4 млрд в месяц. Но я подчеркиваю — это консервативная оценка, сейчас ситуация выглядит лучше", — говорит экономистка.

Компенсировать это должны поступления международной помощи. Поэтому Белан и считает, что хоть НБУ, вероятно, и придется больше тратить валюты из резервов, официальный курс останется на нынешнем уровне, и в целом гривня серьезно не просядет.

"Сейчас ситуация другая (по сравнению с началом войны — Ред.) — у партнеров есть политическая воля нас поддерживать. Не всегда она реализуется быстро, тем не менее, в следующем году мы можем получить около $40 млрд помощи", — отметила Белан.

Минэкономики. Первый заместитель министра экономики Денис Кудин на упомянутой презентации заявил, что ожидает коррекцию официального курса раньше Dragon Capital. В прогнозе Минэкономики завершение войны также ожидается летом 2023 года.

Кудин назвал несколько причин менее оптимистического прогноза, прежде всего, дело в международной помощи. Ее в Минэкономики также ожидают в следующего году много, но не столько, сколько Dragon Capital или группа ICU (о ее прогнозе далее).

"В отчете [Dragon Capital] указано, что вы ожидаете до $42 млрд. Мы более консервативны — $20 млрд. Почему? Потому что за год мы видели обещания и умеем читать цифры фактических поступлений. Иногда существует большой лаг по времени между публичным обещанием и фактическим предоставлением средств", — заявил замминистра.

Также в своем выступлении он указал на возможные проблемы в агросекторе, а это важнейшая статья экспорта: Площади озимых зерновых по сравнению с прошлым годом меньше почти на 40%. "И не факт, что успешная кампания по яровым культурам сможет компенсировать такое падение".

Если взять макропрогноз Минэкономики (а он заложен в бюджет на 2023 год), среднегодовой курс составит 42,2 грн /$.

Группа ICU. В предыдущих прогнозах ICU считала наиболее вероятным сценарием изменение официального курса до 40 грн/$, но осеннее улучшение на валютном рынке (о котором говорилось выше) заставило экспертов группы пересмотреть свой прогноз.

В разговоре с LIGA.net финансовый аналитик ICU Михаил Демкив рассмотрел несколько вариантов развития событий, прежде всего зависящих от объемов международной помощи.

Но перед этим он уверенно заявил, что переход к плавающему курсу пока невозможен: "Потому что на межбанке дорога с односторонним движением — НБУ почти исключительно продает валюту из резервов".

Первый сценарий предполагает стабильное поступление помощи от Запада. По прогнозу группы, єто может быть более $35 млрд. В таком случае НБУ по силам не повышать официальный курс, говорит Демкив.

Если помощь будет задерживаться, то аналитик допускает повышение официального курса на 10-15% (40,2-42,1 грн/ $). При этом к прогнозу Дениса Кудина в $20 млрд помощи от партнеров он относится скептически: " Я сомневаюсь, что нам удастся пройти год с $20 млрд".

В частности, Демков напомнил, что Украина в конце концов должна получить программу МВФ, что увеличит объем международной помощи: "Если нет , то в следующем году мы будем больше погашать кредитов МВФ, чем получать. Это будет несолидно для такой организации, как МВФ, чтобы воюющая страна больше погашала".

Второй фактор, который может оказать существенное влияние на курс — окончание горячей фазы войны. Он может быть как негативным, так и позитивным. Первый случай, если продолжительность будет больше ожидаемой (прогноз правительства — лето 2023-го), второй — если она скоро закончится.

"Но мы на это (на скорое завершение войны — Ред.) даем довольно малую вероятность", — говорит аналитик.

Что касается других факторов, Демкив также считает, что новая волна эмиграции может увеличить давление на резервы, но, с другой стороны, это уменьшит потребление импорта в Украине. Также многие мигранты работают за границей или получают помощь там, и у них нет доходов в Украине, которые можно конвертировать в валюту и вывести из Украины

"Поэтому это не так страшно с точки зрения платежного баланса, как с точки зрения, что Украина теряет людей", — отмечает Демкив.

А уменьшение посевных, по его мнению, не повлияет на возможности экспорта, ведь в Украине много собранного зерна: "Уменьшение посевов негативно для ВВП страны, но вряд ли оно уменьшится настолько, чтобы не было очередей на экспорт. Вряд ли экспорт пострадает".

Главное для экспорта — продолжение работы зернового коридора.

Нацбанк. Регуятор, который и определяет официальный курс гривни, никогда не дает прогнозов. Вместе с тем замглавы НБУ Сергей Николайчук указал, что сейчас курсовая устойчивость гораздо больше, чем была летом.

"Поэтому на сегодня я оцениваю необходимость такой коррекции, как была летом (с 29,25 грн/$ до 36,6) как очень низкую. В то же время мы все еще не готовы к возвращению плавающего курса", — заявил он.

В целом, как уже упоминалось, Нацбанк в очередной раз пообещал "реагировать на текущее состояние рынка и действовать в соответствии с ситуацией".

Резюмируя: У гривни есть прочные позиции и у Нацбанка пока нет необходимости пересматривать официальный курс, а наличный курс при нынешних условиях будет оставаться стабильным.

Главные факторы, влияющие на валютный рынок — поступление помощи от партнеров, сохранение или увеличение уровня экспорта (читай сохранение зернового коридора) и продолжительность горячей фазы войны.

Относительно второго эксперты и правительство имеют оптимистичные прогнозы о завершении войны летом, но если этого не произойдет, дисбалансы в экономике будут нарастать, и давление на гривну будет усиливаться.

Альтернативный взгляд (наверное оно не нужно)

В своей колонке для VoxUkraine Юрий Городниченко, профессор университета в Калифорнии (Беркли), высказывает не очень популярное в Украине мнение о необходимости отказаться от фиксированного курса.

"Из-за природы фиксированного обменного курса с течением времени накапливаются потенциальные искажения цен и дисбалансы, и экономика в конечном итоге достигает критической точки, когда снова необходимо корректировать курс. Следовательно, очередная коррекция курса во время затяжной войны произойдет почти наверняка", — пишет он.

Такая политика делает украинских экспортеров менее конкурентоспособными и истощает валютные резервы НБУ. Также есть опасность для экономики, если финансовая помощь партнеров задержится.

Однако Городниченко предлагает не полностью вернуться к плавающему курсу без каких-либо ограничений, как это было до войны (потому что это приведет к скачку инфляции), а найти промежуточное решение.

Один из вариантов: НБУ публикует график будущих обменных курсов. Обычно это делают на год вперед, но экономист предлагает брать меньший горизонт в нынешних условиях.

Другой вариант: ограничить суточные колебания курса узким диапазоном, например, курс не может укрепиться или ослабнуть на более чем 0,1% в сутки.

"В этом случае направление изменения определяется рыночными силами, но скорость смены курса контролируется центральным банком", — указывает профессор.

Городниченко отмечает, что экономике нужно медленно возвращаться к плавающему курсу, чтобы минимизировать послевоенные колебания.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.