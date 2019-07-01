ЛІГА:Закон: Главные налоговые изменения от 1 июля

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1 июля – почти как 1 января. В этот день обязательно происходят какие-нибудь изменения в законодательстве. Как правило, те, вступление в силу которых депутаты решили отложить на полгода.

Первый день июля не стал исключением. И хотя существенных изменений совсем немного, некоторые из них (в частности, по топливному акцизу), успели наделать шуму задолго до вступления в силу.

Заработали новые акцизные правила по топливу и спирту

Даже если вы не торгуете топливом, а просто храните его на предприятии для производственных нужд – необходимо приобрести лицензию на хранение. Стоимость лицензии невелика (всего лишь 780 грн. в год на каждое место хранения), но вот штрафы за ее отсутствие предусмотрены ну очень уж суровые – 500 тыс. грн. К счастью, в июне депутаты успели принять, а Президент подписать, изменения об отсрочке применения штрафов до начала 2020 года. За это время надо собрать все необходимые документы (в числе которых – разрешение на начало работ повышенной опасности) и приобрести-таки эти злополучные лицензии. Или просто отказаться от хранения топлива, заправляя технику на АЗС по мере надобности. Хотя не все смогут так поступить, особенно аграрии. Учитывая общую тенденцию закручивания гаек на топливном рынке, вряд ли их отменят.

Дальше – больше. Если суммарная емкость резервуаров для хранения топлива на вашем предприятии превышает 200 куб. м. – к этому моменту необходимо было не только приобрести лицензию, но и зарегистрировать так называемый акцизный склад, оснастив его расходомерами и уровнемерами. В дальнейшем при каждом отпуске топлива с такого акцизного склада, в том числе для собственных нужд, необходимо регистрировать налоговые накладные в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ). Соответствующие изменения внесены в раздел VI Налогового кодекса Украины.

Для тех, что производит и реализует топливо и спирт этиловый, требования еще жестче. Фактически от контроля за субъектами – плательщиками акцизного налога, государство переходит к контролю за обращением таких подакцизных товаров в местах их хранения. Это не стало сюрпризом для производителей и сетей АЗС, но вот тех, кто хранит для себя – государство преподнесло неприятный "подарок".

Вырос прожиточный минимум: на что это повлияет

С 1 июля 2019 года в плановом порядке, как и было предусмотрено Законом Украины "О Государственном бюджете на 2019 год", вырос прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц этот показатель теперь составляет 2007 грн. в расчете на месяц (прежнее значение – 1921 грн.).

Изменение прожиточного минимума в середине года влияет, главным образом, на социальные выплаты, в то время как для большинства расчетов, связанных с налогами и сборами, имеет значение прожиточный минимум, установленный на 1 января.

Тем не менее, работодателям следует обратить внимание, что текущее повышение все же повлияет на ряд выплат, в частности:

- индексацию доходов, которая проводится именно в пределах текущей величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

- минимальный размер алиментов, привязанный к показателям прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Незначительно вырастет плата за лицензии на осуществление некоторых видов хозяйственной деятельности, в тех случаях, когда она привязана к прожиточному минимуму.

Снижена необлагаемая стоимость заграничных посылок

До 100 евро снижена необлагаемая стоимость товаров в международных почтовых отправлениях, поступающих в Украину (раньше она составляла 150 евро). Ограничение применяется к задекларированной стоимости товаров для одного получателя в одном постовом отправлении от одного отправителя. От суммы превышения придется уплатить НДС 20 % и таможенную пошлину 4%.

Законодатели надеются таким образом победить серый импорт, когда целые партии товаров разбиваются по отдельным посылками в пределах необлагаемого предела, и затем собираются в товарные партии в Украине. Причем такими маневрами не гнушаются даже очень известные интернет-магазины.

Правда, как следует из переходных положений Налогового кодекса, снижение это временное, до конца 2020 года. Ведь не ничего более постоянного, чем временные меры.

Юрий Цыганок,

руководитель Центра налоговой и бухгалтерской экспертизы ЛІГА:ЗАКОН