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Цифры года | Люди, деньги, МВФ. 7 главных цифр о курсе доллара, зарплатах и экономике в 2021 году

Цей матеріал також доступний українською
Люди, деньги, МВФ. 7 главных цифр о курсе доллара, зарплатах и экономике в 2021 году - Фото
Фото: depositphotos.com
30.12.2021, 14:00

Уходящий год запомнился стремительной инфляцией и восстановлением экономики после коронакризиса. Чем еще?

В уходящем году росло все – и зарплаты, и цены. Отставала только экономика.

LIGA.net рассказывает о главных финансовых цифрах 2021 года.

Гривня была сильной

В прошлом году средний курс доллара составил 26,96 гривни, но в конце года он вырос до 28,27. В 2021-м гривня укреплялась и в середине июня преодолела отметку в 27 грн за доллар (26,93), а в ноябре достигла 26,06.  

Рекордный урожай, высокие цены на украинский экспорт, в частности на железную руду, помогли национальной валюте укрепиться. Однако в конце года гривня подешевела до 27,21, в том числе из-за военной активности России у границ Украины и высоких цен на энергоресурсы.  

В бюджет на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 за доллар (прогноз составляет Минэкономики), и 28,7 — на конец года.  


Рекордная средняя зарплата

По итогам января 2021-го средняя зарплата в Украине составляла 12 337 грн, а уже в июне превысила 14 300, свидетельствуют данные Госстата. Это дало повод президенту Владимиру Зеленскому похвастаться, что впервые в истории средняя зарплата в стране превысила $500.  

В ноябре она составила 14 282 гривни, что на 19,2% выше прошлогоднего показателя. В реальном выражении средняя зарплата выросла за год на 8%.  

Данных за декабрь еще нет, но они и не самые показательные, так как на конец года приходятся выплаты премий или так называемых 13-х зарплат, что существенно завышает средний показатель.    

Размер минимальной зарплаты почти весь год оставался на уровне 6000 грн, но с 1 декабря она выросла до 6500. Следующее повышение (более скромное — на 200 грн) запланировано на 1 октября 2022-го. 

Данные: Госстат

Рост пенсии

Вместе с повышением минимальной зарплаты в декабре выросла и минимальная пенсия — она составила 2600 грн (для тех, кто имеет полный стаж и не работает). Для тех, кому стажа не хватает, минимальная пенсия — 1 934 грн.  

По данным Минсоцполитики, вместе с рядом других надбавок средняя пенсия в Украине, по итогам года, составит 3980 грн, что больше прошлогоднего показателя на 16% (3434 грн). Как ожидает ведомство, в 2022 году средний размер пенсии увеличится до 4533 грн, или на 26%. 

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Инфляция выше 10% — впервые за три года

Цены не отставали. Во втором полугодии показатель инфляции стал двузначным, а в сентябре достиг 11%. В последний раз он превышал 11% в мае 2018 года (11,7%).  

В консенсус-прогнозе Минэкономики годовая инфляция (декабрь к декабрю) ожидается на уровне 10,6%. Нацбанк прогнозирует 10% (при цели НБУ 5±1%).  

Такие показатели заставили Нацбанк ужесточить монетарную политику. В 2021 году, за шесть подходов, регулятор повысил учетную ставку с 6 до 9%. Очередное изменение может произойти 20 января, когда соберется правление НБУ по вопросам монетарной политики.  

Данные: Минэкономики

ВВП тоже вырос (но не очень)

В третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос на 2,7% в годовом выражении, подсчитал Госстат.  

При этом украинская экономика показывает более низкие результаты, чем прогнозировали власти и международные институции. Так, Кабмин ожидал годового роста более чем на 4%, НБУ — 3,8%, МВФ — 4%. В итоге НБУ ухудшил прогноз до 3%, а МВФ сделал это дважды (с 4% до 3,5%, а потом — до 3,2%). 

Несмотря на то, что ожидания не оправдались, министр экономики Юлия Свириденко похвасталась: по итогам 2021 года у Украины будет самый высокий ВВП в истории в долларовом выражении — около $195 млрд.  

Данные: Госстат

МВФ пришел на помощь 

Получить кредит от Международного валютного фонда правительство рассчитывало еще в начале года, однако из-за недостаточного прогресса в реформах МВФ не одобрил пересмотр программы stand by. 

В августе Украина получила деньги МВФ, но по совершенно другой программе — речь идет о распределение $650 млрд между странами-участницами для преодоления последствий коронакризиса.

Украина по своей квоте получила $2,7 млрд (в отличие от программы stand by, эти деньги не нужно возвращать).

Уже в ноябре этого года МВФ таки согласовал пересмотр программы stand by и выделил транш в размере $700 млн. 

В итоге за год Украина получила от Фонда $3,4 млрд.  

Рекордная прибыль банков

За 11 месяцев 2021 года банки Украины получили 65,7 млрд грн чистой прибыли, что стало историческим рекордом.   

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе банковский сектор в 2014-2017 годах был убыточным. Однако уже в 2018-м суммарная прибыль банков составила 21,7 млрд грн. 2019 год был еще лучше — плюс 58,4 млрд. 

Коронакризис сбил темп, из-за чего в 2020 году этот показатель снизился до 41 млрд, но в уходящем 2021-м за январь-ноябрь чистая прибыль банков превысила 65 млрд грн. 

По итогам трех кварталов, из 71 платежеспособного банка 64 получили чистую прибыль, и лишь 7 — 0,3 млрд грн убытка.

Калашник Павел
Калашник Павел
корреспондент
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МВФ инфляция курс доллара пенсия средняя зарплата
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