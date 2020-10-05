Межбанк полтора месяца наблюдает плавную девальвацию гривни. Когда это закончится? Еженедельный разбор ситуации с курсом

4 октября 2019 года, торги на межбанке закрылись резким подорожанием доллара: курс вырос сразу на 20 копеек до 24,83 грн/$ на конец торгового дня. Год спустя доллар в Украине стоит на 3,5 грн дороже – 28,38 грн/$. Практически с таким же курсом украинская экономика жила два года назад: в октябре 2018-го.

Несмотря на стабильный рост доллара, девальвация гривни, которая продолжается с середины августа, остается плавной: курс растет примерно на 10 копеек в неделю. В первые дни октября гривня могла понести более серьезные потери, говорят опрошенные LIGA.net, но помог "административный" фактор: с продажами снова выходил НБУ, также валюту "сдавал" НАК Нафтогаз.

Продолжит ли доллар дорожать и дальше и какие силы сейчас влияют на курс? Детали – в еженедельном курсовом разборе.

Доллар снова дорожает. Что происходит с курсом

Торги на межбанке на этой неделе прошли по сценарию конца сентября: рост доллара в начале недели, затем откат на несколько копеек и возвращение тренда на постепенную девальвацию в четверг и пятницу.

По сравнению с 25 сентября (позапрошлая пятница), гривня потеряла в цене 6 копеек: торги 2 октября закрылись с котировками 28,36/28,38 грн/$. Девальвация длится уже полтора месяца: с середины августа доллар подорожал на 1,12 грн.

Утром 5 октября в банках можно было купить доллары по 28,4-28,6 грн/$, евро – по 33,2-33,6 грн/€.

"Минус" от Минфина, "плюсы" от НБУ и Нафтогаза. Что влияет на курс

Кто покупает валюту

30 сентября Минфин выплатил 8,2 млрд грн в рамках погашения облигаций внутреннего госзайма старых выпусков. Деньги получили и иностранные инвесторы, которые вложились в госдолг полтора года назад: банкиры рассказывают о дополнительном спросе на валюту во второй половине недели порядка $30-35 млн.

Второй источник спроса на валюту сейчас – "дочки" иностранных компаний, которые покупают доллары под выплату дивидендов (обычно это происходит в начале месяца).

Нацбанк и Нафтогаз выручают гривню

Оба фактора могли обеспечить более серьезный рост курса доллара на межбанке, но ситуацию исправили НБУ и НАК Нафтогаз. На момент публикации Нацбанк не опубликовал данные об интервенциях за неделю (обычно информация доступна уже вечером пятницы), но, как утверждает один из собеседников LIGA.net на валютном рынке, регулятор снова выходил с продажами доллара.

О присутствии Нафтогаза LIGA.net рассказали два банкира. Продажи НАКа и НБУ поддержали гривню, компенсировав дополнительный спрос со стороны иностранных инвесторов в ОВГЗ и покупателей валюты под дивиденды, отмечают финансисты.

Агросезон еще не начался

В сентябре многие банкиры говорили о важной роли агроэкспортеров в ситуации с курсом: продажи нового урожая и соответствующий заход в Украину валютной выручки должны поддержать гривню (финансисты не исключали даже некоторой ревальвации).

Пока этого не происходит: аграрии действительно продают больше валюты, чем несколько недель назад, но о начале сезона продаж говорить пока рано, отмечают участники рынка.

НБУ на рынке ОВГЗ – не в пользу гривни

Действительно ли валютная выручка аграриев остановит девальвацию? Ответ зависит от НБУ. В последнее время регулятор стал заявлять о своем возможном участии во вторичном рынке ОВГЗ (первичный – там где Минфин продает облигации банкам, вторичный – где владельцы бумаг торгуют между собой).

Это может ускорить выход нерезидентов из украинского госдолга (с начала года отток составил порядка миллиарда долларов). Для валютного рынка это обернется дополнительным спросом на доллар, прогнозируют банкиры.

Что дальше. Прогноз до 8 октября

На этой неделе плавная девальвация гривни продолжится, полагают опрошенные финансисты.

Прогнозный диапазон до 8 октября: 28,20 – 28,50 грн за доллар.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), аналитики Альфа-Банка (Украина).

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