Доллар в Украине дорожает. Значит ли это, что сезонное укрепление гривни в 2021 году закончилось?

Впервые с начала февраля доллар на межбанке стоит дороже 28 грн/$.

Причина – череда локдаунов в Европе и мире спровоцировала только легкую панику на украинском валютном рынке.

"Топливо" для девальвации сохранится на межбанке и на следующей неделе, ожидают опрошенные LIGA.net финансисты. Но уже в начале апреля, при отсутствии новых больших потрясений, рынок вернется в сторону укрепления гривни к уровню 27,5 грн/$, ожидают банкиры и аналитики.

Какого курса ждать в последние дни марта и сколько доллар будет стоить через неделю? Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Февраль вернулся

Почти весь март прошел на межбанке в узком курсовом коридоре – 27,62-27,77 грн/$.

Последняя полноценная неделя месяца разрушила эту стабильность: гривня потеряла в цене почти 30 копеек по сравнению с пятницей, 19 марта. Курс неоднократно пересекал отметку в 28 грн/$, чего на межбанке не было с начала февраля.

К концу недели рынок остановился на 28,01 грн/$. Пока это – худший недельный перформанс гривни с начала 2021 года.

Вечером пятницы, 26 марта, доллар в банках можно было купить по 27,95-28,20 грн/$, евро – по 32,95-33,30 грн/€.

Локдауны сильнее экономики. Что влияет на курс

Карантин опять нервирует валютный рынок

О том, что девальвация гривни может вернуться именно в конце марта, опрашиваемые LIGA.net финансисты предупреждали еще в начале месяца.

На прошлой неделе среди факторов, которые могу ослабить гривню, аналитики называли крупное погашение облигаций внутреннего госзайма, начало периода возмещений НДС и задержку посевной из-за холодных февраля-марта.

Первые два фактора создают в экономике одномоментные излишки гривни, второй мог бы уравновесить это дополнительной валютой от агроэкспртеров, но этого не произошло.

В ситуацию вмешались более глобальные события. Если внутриукраинский локдаун банкиры не восприняли как угрозу курсовой стабильности, то рост заболеваемости в мире может снова перевернуть статус-кво – не в пользу гривни.

Причина – в иностранных инвесторах, которые вкладываются в гривневый госдолг (для этого они продают валюту, что укрепляет гривню). Выход из активов в развивающихся странах – типичная реакция нерезидентов в моменты глобальных потрясений.

От этого на прошлой неделе пострадала не только гривня, но и валюты других emerging markets – в частности, турецкая лира (в дополнение к скандалу с отставкой главы центробанка) и российский рубль.

Нерезиденты – на паузе

В Украине события развивались просто: в середине недели Минфин выплатил 12,2 млрд грн погашения по старым ОВГЗ (10,6 млрд погашение плюс проценты). Вместо того, чтобы зайти в новые облигации, которые правительство выпустило во вторник, иностранные инвесторы купили валюту – их портфель ОВГЗ сократился за неделю на 1,6 млрд грн, что дало валютному рынку порядка $60 млн дополнительного спроса на доллар (это много, учитывая, что покупки были почти одномоментными).

Для других участников межбанка это стало неожиданностью: многие ожидали, что нерезиденты будут более активно участвовать в аукционе Минфина (фактически правительство разместило облигаций на 6,5 млрд, неделей ранее было 10 млрд).

Когда стало понятно, что иностранцы не просто не продают валюту, а наборот формируют спрос на нее, рынок бросился покупать на опасениях, что доллар станет резко дорожать.

Ажиотаж привел к тому, что курс несколько раз пересекал отметку в 28 грн/$. Правда, выше рынок так и не пошел – финансисты считают это маркером того, что большая часть участников межбанка не верит, что девальвация – это надолго. Еще один "хороший сигнал" – Нацбанку не пришлось спасать гривню от еще большего обвала продажами валюты из резервов. Покупок с его стороны тоже не было.

Похожий позитив есть и в поведении нерезидентов: панических продаж, когда держатели ОВГЗ пытаются избавиться от них даже с большими дисконтами, сейчас не было.

Ревальвация вернется в апреле

На следующей неделе доллар продолжит дорожать, не исключают опрошенные банкиры. Причины те же – период возмещений НДС (выплачено меньше 2 млрд грн, обычные объемы – порядка 10 млрд) и возможная пауза с инвестициями нерезидентов в ОВГЗ в связи с коронакризисом.

Однако в апреле межбанк вернется в диапазон 27,5-28 грн/$, полагают финансисты. Этому поможет посевная кампания, сокращение импортных закупок из-за карантина в Украине и потенциальное возвращение иностранных инвесторов (но, вероятно, для этого Минфину придется повысить ставки).

Что дальше. Прогноз до 2 апреля

На следующей неделе доллар еще некоторое время продержится на уровне выше 28 грн/$, но дальше валюта начнет дешеветь, ожидают опрошенные LIGA.net финансисты. Прогноз до 2 апреля – 27,80-28,1 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики ОТП Банка, Райффайзен Банка Аваль и инвесткомпании ICU.

Автор заглавного изображения: Alimalisa.

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