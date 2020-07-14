Чем уникален новый кризис, какие позитивы несет, и почему страны бывшего СССР проще к нему адаптируются. Объясняют Сергей Гуриев и Владислав Рашкован

Что сейчас происходит в глобальной экономике и куда она повернет после кризиса? Ответ на этот вопрос на расстоянии 8000 км друг от друга искали два топ-экономиста - Сергей Гуриев, профессор Парижского университета Sciences Po - во Франции и Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ - в США.

Онлайн-дискуссию организовали региональное подразделение Visa в регионе CIS & CEE и академия DTEK.

Для текстовой версии LIGA.net выбрала самое интересное из беседы.

Сергей Гуриев, профессор Парижского университета Sciences Po, экс-главный экономист ЕБРР

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, - самый тяжелый со времен Великой депрессии. Но есть пару хороших новостей.

Первая хорошая новость. Правительства во всем мире понимают риски глубокой рецессии и идут на беспрецедентные меры поддержки экономики. Масштабы поражают воображение – сегодня в западных странах пакеты поддержки составляют от 10% до 30% ВВП.

Кто за это будет платить? Страны сейчас резко увеличивают свой госдолг. Увеличение госдолга к ВВП на 10% еще десять лет назад было бы катастрофой, но не сейчас. Почему? Потому что процентные ставки по госдолгам либо равны нулю, либо и вовсе отрицательные.

Поэтому, когда мы говорим, что Германия или Америка заимствуют огромные деньги, надо понимать, что ни американские, ни немецкие налогоплательщики не платят рынкам за возможность заимствовать. Наоборот – это рынки платят налогоплательщикам за право дать им взаймы. Поэтому не стоит беспокоиться о платёжеспособности казначейств западных стран.

Вторая хорошая новость. Рынок акций не пострадал. Как ни странно, цены на акции с начала года не изменились. Акции некоторых технологических компании даже подорожали.

Это фантастический сценарий. Как его объяснить? Думаю, инвесторы не верят в катастрофические, эпидемиологические прогнозы. Полагают, что глобальная экономика начнет восстанавливаться во второй половине года, то есть уже прямо сейчас. Это близко к правде. Мировая экономика начнет скоординированное синхронное восстановление в 2021 году.

Интересно, что для людей из стран постсоветского пространства, заставших кризис 80-90-х, коронакризис - сравнительно нетяжелое испытание. Ведь, кризис, который начался еще до распада СССР, имел куда более тяжелые последствия - в отдельных странах падение ВВП упало более чем на 50%.

Что ждет мировую экономику после выхода из кризиса? У всех стран вырастет госдолг, из-за чего экономический рост будет замедляться. Люди будут больше инвестировать в цифровые технологии, здравоохранение и образование.

Сегодняшний кризис усилил разрыв между неквалифицированными и квалифицированными сотрудниками, между теми, кто заказывает доставку товаров онлайн и работает в удаленном режиме и теми, кто доставляет эти товары. В будущем люди будут уходить от ручной работы. Увеличится спрос на образование, на приобретение квалификации, которую нельзя автоматизировать.

Любая пандемия приводит к усилению кооперации между странами. Не думаю, что нас ждет разрушение глобального сотрудничества, а тем более крах международной торговли. Скорее всего, компании разработают некий план Б, на случай закрытия ряда стран-партнеров. В целом, кризис показал ценность глобализации. Однако не надо забывать, что экономическое противоречие между Китаем и Западом – никуда не исчезло, оно будет продолжаться и после кризиса.

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ

Глобальная макрополитика за несколько месяцев пережила настоящую революцию. Масштаб международной координации и реакции правительства в условиях кризиса вышел на новый уровень.



Тем не менее, потерь не избежать. МВФ прогнозирует падение глобальной экономики на 4,9% в 2020 году, хотя еще полгода назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе МВФ прогнозировал рост на 3,3%.

В более 180 стран экономика упадет, это уникальное явление. Интересно, что сохранится синхронность – одновременный спад как в странах с развитой экономикой, в странах с развивающейся экономикой и в странах с низким уровнем дохода.



Страны с развитыми экономиками в 2020-м в среднем упадут на 8%. Это супер большие цифры.

В развивающихся странах экономика упадет на 3%. В целом, вырастет только Китай - на 1%, в том числе, потому что он раньше остальных вошел и вышел из кризиса.

Сегодня мы видим кризис платежеспособности. В прошлые периоды выходить из кризиса удавалось за счет увеличения потребления, люди тратили деньги на товары и услуги, снижали сбережения, но создавали на рынке определенный спрос. Сейчас потребление повсеместно сократилось, что создает глобальный шок для спроса.

Пандемия COVID-19 - долгосрочная проблема. Бизнесу придется адаптироваться к новой реальности в условиях нестабильности. Быть гибким – главная задача.

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