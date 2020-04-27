Артуро Брис о приоритетах инвесторов, росте влияния правительств и выводах для Украины (укр.)

На правах інформаційного партнерства з Київським міжнародним економічним форумом

Глобальна епідемія коронавірусу і спричинена нею економічна криза стали тими факторами невизначеності, які будуть мати величезний вплив на трансформацію світової політичної, фінансово-економічної та соціальної систем.

У рамках спецпроекту Київського міжнародного економічного форуму #інсайтиКМЕФ своїм баченням того, як зміниться світ після закінчення епідемії коронавірусу, поділився економічний експерт Артуро Бріс, професор фінансів в бізнес-школі IMD у Швейцарії.

Публікуємо резюме його бесіди з CEO UFuture Миколою Тимощуком.

Кращий час для диверсифікації інвестицій

Світові фондові майданчики продовжує лихоманити навіть попри те, що уряди національних держав і фінансові регулятори намагаються "заливати грошима" ринки. Проте світові ринки вже вичерпали потенціал падіння і незабаром почнеться фаза повільного відновлення. Ринок, який досяг цінового дна, є привабливим для інвесторів, особливо тих, які вирішать вкласти кошти у технологічні компанії, фармацевтичні підприємства і сектор охорони здоров'я загалом.

У кризові часи важливо диверсифікувати портфель інвестицій, тому гравцям на фондових майданчиках необхідно замислитись над перебалансуванням своїх капіталів і перенаправити свої у вищезазначені сектори.

Інвестори змінюють приорітети



"Якщо я зіткнувся з невизначеністю, я не хочу вкладати в Tesla, я вважаю за краще вкладати в Unilever, тому що так буде надійніше".

Це традиційний підхід, але сьогодні інвестори думають зовсім інакше - вони набагато більше орієнтовані на майбутнє.

Кризовий стан світової економіки змусить інвесторів притримуватися більш ризикової стратегії у розрахунку на вищу норму прибутку.

Вплив держав і урядів посилюється



Пандемія коронавірусу призведе до суттєвих геополітичних змін, у рамках яких будуть набирати оберти протекціоністські тенденції. Уряди національних держав змушені будуть приділяти підвищену увагу внутрішньому ринку, логістиці, внутрішнім ланцюгам створення додаткової вартості, перебудовувати систему управління економічними ризиками і мінімізувати ризики, які породила глобалізація.

У світі після коронавірусу великі транснаціональні корпорації стануть менш впливовими гравцями на світовій арені, в той же час будуть посилюватись позиції урядів суверенних держав.

Ми думали, що світ був відкритим ринковим простором, що більше немає стін, що кордони не існують, і не усвідомили, що передача виробництва на аутсорс і велика залежність від імпорту товарів з Китаю призводять до серйозних ризиків. Ми будемо більш обережними й станемо управляти своїми ризиками набагато розумніше.

Подалі від офісів

Розповсюдження COVID-19 змусить роботодавців розвивати форми дистанційної зайнятості, яка поступово стане провідною у глобальному масштабі. Такий формат зайнятості є більш гнучким та ефективним, оскільки дебюрократизує систему управління персоналом у компаніях.

Ми точно не повернемося до минулих форматів. Ми не будемо ходити в офіс кожен день, тому що ми зрозуміли, що легше працювати з дому.

Глобальна криза. Висновки для України

Україні в умовах глобальної кризи необхідно нарощувати обсяг виробництва та експорту продукції сільського господарства, на яку зростає попит у світі. Крім того, криза є вікном можливостей для створення виробництв, які здатні генерувати високу додану вартість. Також варто вкладати кошти у розвиток інфраструктури, зокрема транспортно-логістичної, і зробити акцент на інноваціях, які є невичерпним джерелом розвитку. Після завершення епідемії коронавірусу і відкриття кордонів Україна має активніше використовувати свій географічний потенціал - зокрема, у рамках перспективного проєкту Новий Шовковий шлях, який з'єднує Китай з Західною Європою.