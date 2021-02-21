Курс доллара стабилизировался чуть ниже 28 грн/$. Значит ли это, что потенциал для ревальвации исчерпался? Еженедельный прогноз

27,9 грн/$ – новый ориентир для украинского валютного рынка, с которым гривня, вероятно, встретит начало весны 2021.

Маловероятно, что доллар в ближайшие месяцы будет стоить дороже 28 грн, однако и более серьезного укрепления гривни опрошенные LIGA.net финансисты пока не ожидают. Курс продолжит двигаться в сторону 27 грн/$, но это произойдет уже в марте-апреле.

Что сейчас имеет значение для курса и как на перспективы гривни повлиял провал Украины в переговорах с МВФ? Детали – в еженедельном курсовом обзоре.

Гривня встречает весну. Что происходит с курсом

Зима 2020-21 заканчивается позитивно для гривни: курс доллара впервые за полгода опустился ниже 28 грн/$ и стабилизировался на этом уровне.

Дальнейшей ревальвации так и не произошло (часть опрашиваемых LIGA.net финансистов не исключала сдвиг курса в диапазон 27-27,5 грн/$ уже в феврале), но такого "дешевого" доллара украинская экономика не видела с лета 2020 года.

Динамика межбанка на этой неделе показала, что пока у рынка нет потенциала для выхода за пределы очень узкого диапазона в 27,8-27,9 грн/$.

К пятнице, 12 февраля гривня укрепилась – но всего на три копейки до 27,85/27,87 грн/$.

С другой стороны, еще в начале года доллар стоил почти 28,5 грн/$.

Вечером пятницы, 19 февраля, доллар в банках можно было купить по 27,9-28,15 грн/$, евро – по 33,7-34,1 грн/$.

МВФ, морозы и важный вывод о Нацбанке. Что влияет на гривню

МВФ не обвалил курс

Очередные санкции против Виктора Медведчука отодвинули на второй план другую важную экономическую новость – фактический провал переговоров Украины с МВФ.

Заявление от Фонда о том, что Украине "не хватает прогресса" не обвалило курс гривни, однако добавило рынку нервозности. Опрошенные участники рынка рассказывают об атаках спекулянтов: из-за этого в начале недели межбанк в некоторые моменты выходил за пределы 28 грн/$, хотя и общий тренд на укрепление гривни сохранялся.

Окончательный ответ на вопрос, насколько МВФ повлиял на перспективы гривни, дал очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ во вторник, 16 февраля. Иностранные инвесторы, которые считаются главным фактором укрепления курса в первом полугодии 2021, не уменьшили вложений в гривневые бумаги – за неделю их портфель вырос на 2,7 млрд грн (стандартные для последних недель объемы – эквивалент примерно в $100 млн).

Другое дело, что с позитивным решением от МВФ Украина могла бы рассчитывать на более высокий спрос от иностранцев, что ускорило бы укрепление гривни.

Без транша от Фонда именно нерезиденты остаются ключевым источником наполнения госбюджета (дефицит на этот год – порядка 240 млрд грн, один из самых высоких уровней в истории), но для этого Минфину придется предлагать им высокие ставки – сейчас это 11-12% годовых в гривне.

Опрошенные LIGA.net финансисты не ожидают, что интерес иностранцев к Украине угасннет в ближайшие месяцы – они продолжат поддерживать гривню, что все же сдвинет курс в диапазон 27-27,5 грн/$, но это, скорее всего, произойдет уже в весной.

Что может помешать? Из ближайших новостных поводов – пересмотр кредитного рейтинга Украины агентством Fitch (26 февраля). Ожидаемый исход – сохранение рейтинга "В" со стабильным прогнозом. Любое негативное решение – сигнал для нерезидентов к тому, чтобы не спешить с инвестициями в украинский госдолг. Тогда ревальвация гривни может сильно замедлиться.

Зима откладывает посевную

Еще один важный фактор, который поможет гривне укрепиться ближе к 27 грн/$ – посевная кампания украинских аграриев.

Под новый сезон агробизнес активнее обычного продает валюту: при благоприятной погоде это происходит уже в феврале, но в этом году из-за морозов посевная откладывается.

Банкиры ожидают, что влияние этого фактора проявится уже в марте.

НБУ решил не вмешиваться

Нацбанк не выходил на валютный рынок. В предыдущие две недели регулятор купил на рынке $200 млн, что сдержало потенциальное укрепление гривни.

Опрошенные финансисты примерно так понимают текущую логику поведения НБУ на межбанке: он не будет мешать росту курса доллара (искусственно обесценивать гривню – тоже), но намерен сдерживать слишком сильную ревальвацию.

Вывод – движение рынка в сторону 27 грн/$ неизбежно, но оно будет очень плавным.

Что дальше. Прогноз до 26 февраля

Участники рынка ожидают, что весна 2021 года начнется для украинской экономики с уже привычным курсом – в районе 28 грн/$.

Прогноз до 26 февраля – 27,73-28,1 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики Райффайзен Банка Аваль и компании ICU.

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