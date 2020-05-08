- Ох, Яков Васильевич, такой доклад, что аж жить захотелось! – шутит глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев после того, как глава НБУ Яков Смолий закончил выступать перед депутатами с отчетом о работе Нацбанка в кризис.

- Да, я даже подумала, что это перед нами выступает глава банка Швейцарии, а не Украины, а я – где-то в Женеве нахожусь, – с иронией отозвалась депутат от Слуги народа и экс-журналистка 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк.

Так совпало, что выступление Смолия в финкомитете состоялось в день, когда депутаты были заняты финальным обсуждением банковского законопроекта 2571-д, который принято называть «антиколомойский» за его важное значение в судах вокруг национализации ПриватБанка.

На удивление, главные оппоненты закона и соответственно НБУ – Александр Дубинский и Игорь Палица – в этот раз не стали участвовать в «допросе» Смолия. Такой шанс у них еще будет, причем вживую, а не в режиме видеоконференции, как было сегодня: следующая встреча главы НБУ с депутатами состоится в среду 13 апреля, когда он выступит непосредственно с парламентской трибуны.

О чем Нацбанк рассказывает нардепам и о чем они хотят у него спросить? LIGA.net послушала репетицию «парламентского интервью» Смолия. Получилась почти мини пьеса.

Действующие лица: Яков Смолий – глава НБУ. Выступает с докладом, а потом отвечает на вопросы депутатов. Даниил Гетманцев – глава финкомитета, член фракции Слуга народа. Задает вопросы, модерирует разговор. Андрей Николаенко – член финкомитета, фракция Батькивщина. Настроен агрессивно. Угрожает Смолию «потерей места». Алексей Жмеренецкий – член антикоррупционного комитета, Слуга народа. Обвиняет НБУ в борьбе с кредитованием и работе на спекулянтов. Андрей Холодов – замглавы финкомитета, Слуга народа. Говорит, что Нацбанк приписывает себе заслуги депутатов. Дарья Володина – член финкомитета, фракция Слуга народа. Недовольна зарплатами в набсоветах госбанков.

Действие 1. Выход Смолия. Банки, которые спасают экономику и украинцы-«миллионеры»

Гетманцев: Яков Смолий сам выступил с предложением сначала представить свой доклад в Комитете. Спасибо, у нас есть очень много вопросов относительно монетарной политики НБУ, по поводу курса, инфляции. Например, многие были недовольны укреплением гривни в прошлом году. С другой стороны, НБУ смог погасить спекулятивный спрос на валюту в начале карантина и сейчас даже пополняет резервы. Поэтому нам нужно объективно рассмотреть вопрос эффективности Нацбанка. Сейчас мы заслушаем доклад Якова Смолия.

Смолий: Я благодарен за возможность рассказать, как НБУ помогает экономике. Этот кризис – первый, в котором нет банкротства банков, массового оттока депозитов, инфляции и девальвации гривни. Впервые не мы спасаем банковскую систему, а она нас.

Мы сделали все для того, чтобы обеспечить защиту здоровья сотрудников и клиентов банков, удержать стабильность и поддержать экономику. Мы начали выдавать кредиты долгосрочного рефинанса – сегодня банки взяли 2,4 млрд грн, которые они смогут направить на кредитование экономики. Также НБУ возобновил осторожный выкуп валюты в резервы – только в мае купили $200 млн.

Что дальше? Экономика начнет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года. У нас есть пространство для того, чтобы еще больше снизить учетную ставку (сейчас – 8%, – Ред.).

При этом важно, чтобы "лекарства", которые мы принимаем, не оказалось более пагубным, чем сама болезнь. Нельзя бесконтрольно печатать деньги – об этом говорит весь наш предыдущий опыт. Конечно, можно сделать всех миллионерами, но тогда эти миллионы не будут стоить ничего.

Единственный путь, в котором мы можем помочь правительству живыми деньгами – это наша прибыль. Мы перечислили ее в полном объеме в апреле – почти 43 млрд грн.

Действие 2. Интервью начинается. Падение ВВП, МВФ, курс гривни

Гетманцев: Скажите, Яков Васильевич, НБУ прогнозирует падение ВВП в 2020 году в 5%, тогда как в странах Европы ожидают гораздо более серьезного обвала. Чем объясняется ваш оптимизм?

Смолий: Этот прогноз основан на том, что мы видели в марте. Возможно, в июне мы его пересмотрим – в зависимости от ситуации в Украине и на мировых рынках.

Гетманцев: Мы видим, что гривня снова укрепилась – до 27 грн/$, тогда как бюджет сверстан на 29,5 грн/$. Может вам стоило бы увеличить выкуп валюты в резервы, чтобы не повторять ситуации прошлого года?

Смолий: Гривня укрепляется, потому что на рынке отсутствует спрос на валюту из-за остановки импорта. Продажи экспортеров есть. НБУ при этом активно пополняет резервы: подтверждение тому – наши покупки в мае. В целом я считают ситуацию на валютном рынке контролируемой.

Андрей Николаенко: После ваших слов о том, что прибыль НБУ – это единственный способ, как вы можете помочь экономике, по хорошему, нужно ставить точку в этой дискуссии. В таком случае нам не о чем с вами разговаривать.

Смолий: Я говорил, что это живые деньги. Но мы даем банкам рефинансирование, которым они уже могут кредиторвать…

Николаенко: Я вас процитировал! Скажите тогда, как НБУ собирается работать с программой 5-7-9. Вчера представитель Кабмина в Раде Василий Мохан заявил, что вы представили эту программу президенту еще 9 апреля. Мы же ее не видели.

Смолий: НБУ не участвует в этой программе. Спрашивайте у Минфина.

Николаенко: Хорошо, следующее: только что перед нами министр финансов признался, что Украина больше не получит денег от МВФ по программе в которой мы сейчас работаем, условий новой мы не знаем. Выходит, мы не получим в этом году ни $8 млрд, ни $5 млрд, а получим $1,5-2 млрд, которые пойдут в золотовалютные резервы и еще 1,7, как член МВФ. Но этого недостаточно. Вопрос: как вы собираетесь удерживать платежный баланс?

Смолий: Действительно, как вчера стало известно, МВФ предложил нам более короткую программу stand by, но сумма финансирования не уменьшится: $5 млрд до конца 2021 года. Прежняя программа, которую мы обсуждали, предполагала аналогичную сумму за этот же период.

Николаенко: Напоследок я хочу вам напомнить, что у нас парламентско-президентская республика. Поэтому, если вы хотите сохранить свое место, привлекайте к вашим коммуникациям с Минфином и Верховную Раду.

Действие 3. Депутаты недовольны кредитованием

Алексей Жмеренецкий: Вы говорите о снижении учетной ставки до 8-10%, но ставка по депозитным сертификатам НБУ до сих пор находится на уровне 8%, а в какой-то период она составляла 22% и вы выплатили банкам 42 млрд грн дивидендов, напрочь отбив у них желание кредитовать реальный сектор экономики! Кроме того, вы планируете на следующий год ревальвацию гривни до 25 грн/$ – это работа в пользу спекулянтов и импортеров! Прокомментируйте это.

Смолий: Ставка по депсертификатам зависит от учетной ставки НБУ. Она действительно была высокой, но как могло быть иначе, если у нас в 2015 году инфляция превышала 40%? Ставка – это инструмент борьбы с инфляцией. Сейчас мы видим результат: цены растут темпами ниже 5%. Это позволило нам снизить учетную ставку с 18 до 8% за короткий срок. У банков теперь есть возможность привлекать у нас дешевый ресурс и дальше кредитовать за него экономику. Поэтому я не сказал бы, что НБУ мешает кредитованию. Наоборот.

Жмеренецкий: Но вы же досрочно внедрили требования Базеля-3, это 351 постановление. Оно ужесточает требования к заемщикам, тогда как нам наоборот нужно их ослаблять!

Смолий: Я не очень понимаю, в чем ваш вопрос: 351 постановление было принято в 2016 году. Новые требования – прежде всего, буфер капитала – мы отсрочили на время карантина. Как это мешает кредитованию в 2020 году?

Жмеренецкий: А после карантина? Нам же нужно экономику развивать или нет?

Смолий: Вы предлагаете вообще убрать все требования к банкам? После карантина посмотрим по ситуации – если будет нужно, дадим еще одну отсрочку.

Финал: прибыль НБУ, зарплаты в госбанках и «билет под купол»

Андрей Холодов: Мне кажется, что вы причисляете себе заслуги народных депутатов. Например, когда говорите, что НБУ перечислил 43 млрд грн прибыли в бюджет. Но вы же сами писали письмо на имя Гетманцева, в котором отрицали необходимость менять правила расчета финрезультата Нацбанка. Если бы не правка Гетманцева с голоса, НБУ перечислил бы 27, а не 43 млрд. В чем ваша заслуга?

Смолий: Мы не отрицали необходимость изменений. Наоборот, у нас есть договоренность с МВФ, что в мае мы обсудим этот вопрос вместе с технической миссией Фонда. Сейчас мы ждем приезда миссии. А увеличение прибыли по итогам прошлого было обусловлено лишь временными изменениями методики расчета.

Гетманцев: Кстати, Нацбанк прогнозирует в этом году в два раза меньшую прибыль, чем в прошлом. Почему так? Мне кажется, что здесь многое зависит от того, как посчитать.

Смолий: Я объясню. Прибыль НБУ состоит из двух больших частей. Во-первых, это портфель ОВГЗ, который составляет 324 млрд грн. Доходность по этим бумагам привязана к инфляции и учетной ставке. Поэтому Минфин перечислит нам гораздо меньшую сумму процентов, чем было в прошлом году. Во-вторых, наши доходы от кредитов коммерческим банкам, они тоже зависят от учетной ставки, которая значительно уменьшилась.

Дарья Володина: Выступал ли НБУ с инициативой о снижении уровня зарплат в набсоветах государственных банков?

Гетманцев: Наверное, это больше вопрос к Минфину.

Смолий: Да. Это не компетенция НБУ. Что касается наших сотрудников, то мы выполнили все требования ограничить зарплаты.

Володина: Нет, это как раз ваши полномочия, согласно Положению о вознаграждении членов набсоветов госбанков. Вы могли бы проявить инициативу и на время карантина ограничить их зарплаты. Но, как мне ответили, например, в Укрэксимбанке, только в апреле они выплатили около $14 тыс. Это не похоже на экономию в кризисные времена. Как вы тогда рассказываете, что НБУ не может просто так раздавать миллионы?

Смолий: Положение устанавливает принципы, а не размер. Размер – это не наша компетенция.

Володина: Значит, инициативы от вас не было. Спасибо.

Гетманцев: Да, спасибо, Яков Васильевич. Мы скорее всего рекомендуем парламенту заслушать вас на заседании 13 мая – выступите «под куполом». Но обсудим этот вопрос с коллегами уже во вторник.

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