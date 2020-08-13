В 1987 году студент сельхозакадемии Александр Лукашенко на партийном совещании заявил, что хочет руководить совхозом, так как родился в деревне. В том же году он стал директором совхоза Городец. Через шесть лет Лукашенко возглавит независимое государство Беларусь, и руководит им уже более четверти века.

Экономика Беларуси, взращенная при Лукашенко, — это микс народного хозяйства времен поздней Белорусской ССР, огромных скрытых и явных дотаций от России и нескольких современных и конкурентных отраслей. Если в цифрах, то 80% промышленности в госсобственности, большая их часть дотируются государством, более 40% экспорта приходится на Россию, и этот же сосед "субсидирует" беларускую экономику на 10-20% ВВП в год.

Это нравится не всем. В президентской кампании 2020 года оппоненты Лукашенко активнее, чем прежде, заявляли о необходимости приватизации, проведения экономических реформ, "разворота" в сторону Запада.

Примечательно, что еще осенью 2019-го 66% украинцев позитивно относились к президенту Беларуси и его политике.

LIGA.net изучила экономическую статистику Беларуси с 1991 года и сравнила ее с украинскими показателями. Мы опирались на статистику Мирового банка и МВФ, аналога Государственной службы статистики в Беларуси и украинского Госстата. Насколько верить корректности этих цифр — судить вам.

Беларусь и Россия

"Если вы посмотрите цифры, которые представляет МВФ, то вы увидите впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики", — заявил Владимир Путин в 2017 году на пресс-конференции в Бишкеке.

С учетом масштаба беларуской экономики цифры действительно очень значимые. С 2005 по 2015 года основной внешнеторговый партнер Беларуси Российская Федерация влила в беларускую экономику около $106 млрд, говорилось в отчете МВФ. В разные годы поддержка России составляла от 11% до 27% беларуского ВВП.

Только прямые российские инвестиции в Беларусь в 2007-2019 гг., согласно данным Центробанка России, составили более $12 млрд. Последние несколько лет объем открытой поддержки постепенно снижается, но скрытые субсидии остаются.

Отдельной большой "субсидией" стоит выделить нефть – Беларусь до 2020 года могла покупать нефть по внутрироссийским ценам. Точнее Беларусь покупала нефть по мировым ценам, а потом разницу с внутрироссийской ей компенсировала РФ.

Только в 2011–2016 гг. Беларусь получила от России $48,4 млрд за счет беспошлинной продажи нефти и скидок на газ, подсчитал бывший заведующий сектором "Экономика и финансы" Института энергетики и финансов Сергей Агибалов. Например, в 2018 году РФ компенсировала Беларуси $4,3 млрд, это около 8% ВВП страны, посчитал Александр Кнобель из РАНХиГС.

Беларусь перерабатывает на своих НПЗ российскую нефть, а затем экспортирует нефтепродукты. Это основа беларуского экспорта – их суммарный объем за последний год достиг $7 млрд от всего экспорта.

42% беларуского экспорта сейчас приходится на Россию Федерацию.





Беларусь VS Украина

ВВП на душу населения

Основной индикатор развития экономики — валовый внутренний продукт. С 1994 года в Беларуси он вырос более чем в четыре раза — с $15 млрд до $63 млрд (2019 год, данные Мирового Банка). В пересчете на каждого жителя Беларуси выходит около $6663. Это на 80% больше, чем ВВП на душу населения в Украине ($3659)

В прошлом году население Беларуси составляло 9,4 млн человек, в то время как наш Госстат отчитывается о 41,9 млн человек.

Еще нагляднее ВВП по паритету покупательской способности. Этот показатель уравновешивает покупательную способность доллара в разных странах, устраняя различие в уровне цен. Тут беларусы также опережают украинцев.

Экспорт

Кривые украинского и беларуского экспорта похожи — они почти одинаково реагировали на кризисы. В первом случае — мировой кризис 2008 года, затем кризис 2014-го: на востоке Украины началась война с Россией, а беларуская экономика переживала падение цен на нефть.

Средняя зарплата

Инфляция, вызванная плохо контролируемой эмиссией, устроили беларускому рублю непрекращающиеся американские горки.

Если в 1994-м средняя зарплата в Беларуси была 248 922 рублей ($47), то в 1999-м достигла астрономических 19 758 977 рублей ($71). С 2000 года с купюр "отрезали" по три нуля, уменьшили номиналы в 1 000 раз. Но и это несильно помогло, рубль продолжал проседать, обвалился, и в 2016-м номинал уже уменьшили в 10 000 раз.

Неудивительно, что динамика средней зарплаты в Беларуси выглядит весьма странно, если нарисовать график в беларуских рублях без учета деноминации.

В Украине тоже была инфляция и эмиссия, но зарплаты (если пересчитать в долларах) в Беларуси были всегда чуть выше. В прошлом году средняя зарплата была $524, а в Украине — $407.

Безработица

Безработные - важная тема экономической политики для Лукашенко. В 2015 году он даже подписал декрет "О предупреждении социального иждивенчества", также известный как "Декрет о тунеядстве". Трудоспособных беларусов штрафовали за тунеядство. Впрочем, в 2018-м под давлением протестов закон отменили. На смену ему пришел новый документ, разделивший беларусов на "участвующих" и "не участвующих" в финансировании госрасходов.

С 1996-го количество безработных в Беларуси постепенно сокращалось и в прошлом году достигла отметки в 4,5%. Для сравнения, в 2000-х в Украине безработица была приблизительно такая же (падала с 12% до 6%), но после кризиса 2008-2009-го стабильно выше беларуской на 2-3%.

Инвестиции из заграницы

Иностранные инвестиции — чутко реагируют на кризисы. До 2003-го иностранцы не спешили инвестировать ни в Украину, ни в Беларусь. Украину разглядели раньше - после Оранжевой революции в стране был бум ПИИ. Беларусь "перевалила" за миллиард инвестиций только в 2007-м. Кризис 2008-2009 гг. обрушил поступления в Украине куда больше, чем в Беларуси. Еще одно падение - 2014-й. После, ни в одной из стран ПИИ не перешагнули отметку в $3,5 млрд. Основные инвесторы в беларускую экономику - россияне.

Ускользающее счастье

Экономика важный, но, как доказывают сегодняшние протесты в Беларуси, далеко не единственный фактор, влияющий на качество жизни и решение людей выйти на улицы отстаивать свои права.

В 2020 году Беларусь заняла 75 место в мировом рейтинге счастья (World Happiness Report), и была на две позиции ниже России. Украинцы считали себя менее счастливыми, они расположились на 123 месте.

Но примечательна динамика: за последние пять лет показатели счастья граждан в этих трех стран существенно ухудшились, так украинцы потеряли 12 позиций, россияне – 9, а беларусы опустились в рейтинге больше всех на 16 ступеней.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.