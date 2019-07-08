Налог на питание и накладные. Главное за неделю от ЛІГА:Закон

Питание сотрудников. Верховный Суд поставил точку

Вокруг питания сотрудников по принципу "шведского стола" в течение многих лет идут споры: облагается оно налогом на доходы физических лиц или нет?

С одной стороны, это дополнительное благо, которое работодатель предоставляет своим сотрудникам, а значит это доход. С другой стороны, доход этот не персонифицирован. Ведь не приставишь к каждому сотруднику налогового инспектора, чтобы тот следил, кто сколько съест. А стало быть, не посчитаешь, сколько с кого налога причитается.

Раньше это признавала и налоговая. В своих письмах она разъясняла, что со стоимости питания сотрудников, организованного по принципу "шведского стола", уплачивать налог не нужно. Но пару лет назад вдруг изменила мнение на противоположное. А контролеры на местах и вовсе не стали сушить себе головы персонификацией. При проверках они просто начали доначислять налог на всю сумму расходов, понесенных предприятием на организацию питания, без разделения по отдельным сотрудникам. И, само собой, с применением штрафа и пени.

Этой теме был посвящен судебный спор, который затеяло одно из подразделений Института зерновых культур НАН Украины. Оно успешно обжаловало решение налоговой в административном суде первой инстанции, основываясь на том, что, во-первых, питание работников по принципу "шведского стола" было предусмотрено в коллективном договоре администрации предприятия с трудовым коллективом. А во-вторых, как отмечалось выше, что такое питание носит не персонифицированный характер.

Естественно, контролеры не отступили, и подали сначала апелляционную, а затем и кассационную жалобу. Понадобилось решение Верховного Суда, чтобы поставить точку в этом споре. И решение это однозначное – питание работников по принципу "шведского стола" НЕ облагается налогом.

Теперь такую правовую позицию Верховного Суда обязаны применять в аналогичных спорах остальные суды. А значит и контролеры при проверках должны понимать, что для них такие споры не имеют перспектив.

По примеру Польши. Молодежь могут освободить от уплаты налога на доходы

В Раде зарегистрирован законопроект № 10413 об освобождении от налога на доходы молодежи в возрасте до 26 лет.

Точнее говоря, в Налоговый кодекс предполагается добавить норму, согласно которой в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика НДФЛ не будут включать сумму всех доходов физлиц, возраст которых не достиг 26 лет.

Ожидается, что принятие таких изменений позволит задержать в Украине молодежь, а также поощрит эмигрантов к возвращению на родину. Будем надеяться, что это реальное намерение депутатов, а не очередной предвыборный трюк.

Кстати, в Польше молодежь до 26 лет с 1 августа этого года будут освобождать от уплаты налога для физических лиц. Польша пошла по примеру Франции, Бельгии и Чехии, где молодежь также освобождена от этого налога.

Мониторинга рисков с НДС. Минфин усовершенствует систему

Ппродолжается работа по усовершенствованию системы мониторинга рисков по НДС, на основе которой происходит блокирование регистрации налоговых накладных. Как сообщил Минфин на своем сайте, в ближайшее время будет представлен проект изменений к правительственному Порядку блокировки.

Этот проект, над которым вместе с Минфином и ГФС работают представители Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, Государственной регуляторной службы и бизнес-ассоциаций, направлен та то, чтобы свести к минимум случаи безосновательного включения предприятий в категорию рисковых.

В критериях рисковости должны появиться показатели, по которым определяется положительная налоговая история и критериями рисковости совершения операций. Должны быть детализированы основания для включения предприятий в перечень рисковых, перечень документов и формы решений о включении/исключении предприятия из этого перечня. Но самое главное – если предприятие подаст жалобу, а комиссия налоговой не рассмотрит ее за 7 рабочих дней, то предприятие будет автоматически исключаться из перечня рисковых, и его налоговые накладные будут проверяться в общем порядке, а не блокироваться по умолчанию.

Это хорошая новость. Будем надеяться, чтоь эти изменения успеют пройти еще через нынешний Кабмин. Ведь работать ему осталось всего ничего.

Автор: Юрий Цыганок,

руководитель Центра налоговой и бухгалтерской экспертизы ЛІГА:ЗАКОН



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