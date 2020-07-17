Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко начал свой путь в ранге главного банкира Украины с двух серьезных обещаний. Во-первых, он рассказал о планах переориентировать НБУ на развитие кредитования и помощь экономике. Во-вторых, пообещал, что не допустит "неконтролируемой инфляции".

Способен ли опытный банкир, который превратил непрозрачный государственный Укргазбанк в одно из самых эффективных и привлекательных для инвесторов финучреждений с госкапиталом, разобраться со сложными макроэкономическими вызовами в масштабах страны и не поддаваться при этом политическому влиянию?

LIGA.net побеседовала с участниками рынка, экспертами и коллегами Кирилла Шевченко. Часть из них согласились только на правах анонимности.

Реформа Укргазбанка, кредиты и 5-7-9. Пять достижений Кирилла Шевченко





"Шевченко прошел практически все этапы банковского дела. Он крайне компетентен", – говорит LIGA.net теперь уже бывший подчиненный Кирилла Шевченко из Укргазбанка.

Это правда. Шевченко – бухгалтер по образованию – начинал работать в банковском бизнесе еще в 1995 году: в харьковском филиале Украинского кредитного банка (сейчас – А-Банк). Дальше были Аваль, Финансы и Кредит, Госипотечное финучреждение, должность советника премьер-министра Юлии Тимошенко, Терра Банк и дважды позиции топ-менеджера в государственном Укргазбанке.

"Профессионал с серьезным стажем", – так нового руководителя Нацбанка LIGA.net охарактеризовали исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, гендиректор инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Шевченко можно назвать технократичным и в меру независимым, – отметил Мазепа. – Приятно удивило, когда из государственного Укргазбанка ему удалось сделать бизнес с понятными, прозрачными процессами – как в коммерческих банках".

Преобразование Укргазбанка, которым Шевченко руководил с 2014 года, отмечают практически все собеседники LIGA.net. "При нем активы Укргазбанка выросли вдвое. Да, был фактор присоединения банка Киев, они покупали портфели у Фонда гарантирования, но банк реально кредитовал, в том числе, большие проекты в зеленой энергетике, – рассказывает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. – То есть, когда весь рынок стагнировал, Укргаз развивал кредитование".

Кредитование – не зря стоит отдельным пунктом в послужном списке Шевченко. Доступные кредиты для бизнеса – один из частых месседжей президента Владимира Зеленского последних месяцев. Он обещал "дожать банковскую систему, несмотря на то, что она очень независима", а во время одной из недавних поездок в регионы заявил: что "госбанки будут работать на отечественного предпринимателя".

Укргазбанк Шевченко был пионером правительственной программы 5-7-9, которую еще с прошлого продвигал Зеленский. Именно Укргаз выдал по ней первый кредит, по состоянию на середину июня в банке обслуживался каждый третий заемщик по программе.

Другое достижение Шевченко – хорошие отношения с иностранными кредиторами Украины. Укргазбанк около четырех лет готовился к частичной приватизации – инвестором должна была стать IFC (Международная финансовая корпорация, часть группы Всемирного банка). Согласно последнему меморандуму о сотрудничестве Украины с МВФ, сделка должна быть закрыта до конца 2020 года.

"В 2015-м Шевченко был первым, кто выиграл конкурс на руководителя Укргазбанка согласно новым правилам корпоративного управления в госбанка. Укргаз первым из государственных получил наблюдательный совет с независимыми членами, первым изменил бизнес модель, сконцентрировавшись на екобанкинге, снизил NPLs до менее 20% и привлек IFC в качестве партнера", – перечисляет экс-министр финансов Оксана Маркарова.

Собеседники LIGA.net из окружения президента называли Шевченко фаворитом Зеленского уже через несколько часов после отставки Смолия. Спустя две недели президент предпочел его целому ряду других кандидатов. Конкурентами Шевченко были действующий глава Совета НБУ Богдан Данилишин, экс-чиновник Нацбанка Сергей Круглик, бывший предправления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук и несколько статусных западных ученых-экономистов (Сергей Гуриев, Юрий Городниченко, Андрей Кириленко).

"НБУ должен помогать кредитованию". Как Шевченко будет это делать





Теперь Шевченко придется решать вопросы совсем другого уровня. Как реализовать требование политиков, чтобы Нацбанк стимулировал экономический рост и при этом не стал карманным кредитором правительства (которым НБУ был до изменения "своего закона" в 2015 году) – ключевая задача для главы украинского центробанка в 2020 году.

Прежний руководитель регулятора Яков Смолий ушел в отставку по причине "систематического политического давления". Среди примеров он называл призывы к НБУ "залить экономику деньгами", "девальвировать гривню, потому что так надо экспортерам", "поставить курс в 30 грн/$ и инфляцию 11%, потому что так написано в бюджете".

Сам Шевченко утверждает, что одним из требований Зеленского к нему было сохранение независимости НБУ. Об этом он заявил, общаясь с членами финкомитета Верховной Рады в день своего назначения. Но тут же повторил несколько месседжей многих политиков. Прежде всего – о роли Нацбанка в экономическом росте.

Первое обещание Шевченко: доступные кредиты бизнесу. "Инструментарий инфляционного таргетирования показал свою эффективность. Но современные вызовы требуют от нас подстроить его под другие цели. В частности банковская система должна развивать кредитование реального сектора", – сказал Шевченко.

Новый глава НБУ предлагает решить проблему слабого корпоративного кредитования смягчением требований регулятора. “У нас есть ряд постановлений Нацбанка, которые предоставляют преимущество бизнесу потребительского кредитования, тогда как финансирование сложных проектов осложнено", – пояснил он.

Шевченко прав, когда говорит о преимуществах потребкредитования: кэш-кредит в Украине можно получить даже без справки о доходах, а бизнесу нужно раскрывать перед банками очень много подробной информации, считает Демкив из ICU.

"С другой стороны, у нас давно появился бы так называемый shadow banking, когда в экономике есть прослойка платежеспособных заемщиков, у которых есть спрос на кредиты, поэтому они находят способ обойти банковское регулирование, – говорит он. – В Украине этого нет. Значит, вероятно, банки сами не видят возможности для того, чтобы зарабатывать на корпоративном кредитовании – слишком высокие риски невозвратов".

НБУ действительно может ослабить некоторые регуляторные требования, но глобально это не решит проблему слабого кредитования, считает замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Эту проблему нужно решать не ослаблением банковских требований, а улучшением бизнес-климата, требования к качеству заемщика и залога – не прихоть, а необходимое условие стойкого развития банковской системы, – полагает Репко. – У нас многие компании структурируют бизнесы в тени или через систему ФОП/ТОВ, уходя от налогов или рисков для собственника, они просто не могут показать хорошую отчетность или дать качественный залог".

Второе: курс должен быть стабильным. "В прошлом году в Украине был зафиксирован самый высокий уровень укрепления национальной валюты. Еще одним мировым рекордом стала разница между учетной ставкой и уровнем инфляции. Это антирекорды, именно такая монетарная политика НБУ стала одной из причин девальвации в марте этого года. Еще один результат – разбалансировка учетной ставки и уровня инфляции”, – говорил Шевченко в интервью изданию Сегодня в середине апреля.

Тезис про курс он повторил и в парламенте. Что это может означать для политики Нацбанка? Вероятно более агрессивное участие регулятора на валютном рынке, допускает Демкив из ICU.

"Не исключаю, что мы сейчас увидим обновление команды, как минимум на позиции куратора валютного блока (сейчас это Олег Чурий, его полномочия истекли 10 июля, – Ред.) и НБУ начнет более агрессивно выкупать валюту с рынка, что несколько девальвирует гривню", – говорит Демкив.

Третье: инфляция не будет "неконтролируемой". Шевченко пообещал не допустить бесконтрольного роста цен.

Значит ли это, что новый глава НБУ намерен продолжать политику регулятора, который установил среднесрочной целью инфляцию в 5%? Шевченко не уточнил, что он думает по этому поводу. Но одновременно выполнять две задачи – кредитование по низким ставкам и стабильно низкая инфляция – ему будет сложно, считает Репко из ЦЭС.

Четвертое: МВФ нужен. Еще важный месседж главы Нацбанка: Украине важно продолжать сотрудничество с международными кредиторами.

"На карандаше" у Зеленского, Тимошенко и Коломойского. Будет ли Шевченко независимым

Одним из первых решений Шевченко в Нацбанке, вероятно, будет назначение одного из заместителей: 10 июля истек контракт замглавы НБУ Олега Чурия. Прежний глава Смолий пытался переназначить его еще на 7 лет, но столкнулся с сопротивлением Совета Нацбанка (именно этот орган назначает замов).

На встрече с депутатами Шевченко прямо заявил: "Каждый руководитель формирует команду, с которой ему комфортно работать". Но не уточнил, собирается ли он добиваться полной смены правления. Среди оставшихся топ-руководителей (Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко, Сергей Холод), никто пока не планирует уходить раньше срока истечения полномочий, рассказал собеседник LIGA.net близкий к руководству регулятора. Ближайший контракт, который заканчивается, – у Дмитрия Сологуба. Это произойдет следующим летом.

"У Шевченко коллегиальный стиль менеджмента, он охотно делегирует полномочия сильным сотрудникам, но решения принимает сам", – говорит LIGA.net один из коллег банкира по Укргазбанку.

"Он нормальный, очень общительный, но сможет ли он сохранять независимость – вопрос”, – отмечает еще один собеседник, который пересекался с Шевченко, работая в НБУ.

Насколько сильно политики будут пытаться влиять на нового главу Нацбанка? Частичный ответ – в результатах голосования за его кандидатуру в Раде.

Шевченко почти единогласно поддержали президентская фракция Слуга народа, Батькивщина Юлии Тимошенко, Оппозиционная платформа за жизнь, депутатские группы За майбутнє (в нее входит ряд депутатов, лояльных Игорю Коломойскому) и Довіра.

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