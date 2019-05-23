Не повод для шуток. Какая экономика досталась Зеленскому

Владимир Зеленский начал президентство с большой перезагрузки власти: его соратники получили должности в администрации президента, Верховная Рада готовится к перевыборам, уходят в отставку топ-силовики.

Остается без ответа один из главных вопросов – кто в новой системе будет отвечать за экономику.

Почему это важно? За последние пять лет Украина пережила один из жесточайших кризисов в современной истории. Стабилизировать ситуацию удалось благодаря поддержке международных кредиторов. Но оба правительства Арсения Яценюка, равно как и Кабмин Владимира Гройсмана, работавшие при Петре Порошенко, за пять лет так и не смогли подтолкнуть экономику к стремительному росту.

Украина по-прежнему критически зависит от цен на сырье в мире и настроений международных инвесторов, оставаясь одной из беднейших стран Европы по показателю ВВП на душу населения. Украинцы продолжают выезжать за границу на заработки, а ближайшие несколько лет на страну будут давить большие выплаты по внешнему долгу.

Готова ли команда Зеленского решать экономические задачи?

LIGA.net выбрала четыре причины, из-за которых команда нового президента может пожалеть, что попала во власть.

Новые люди

Немного контекста. Первые дни Зеленского-президента совпали с началом двухнедельного визита в Киев технической миссии МВФ. По ее итогам Фонд решит, выделять ли Украине очередной транш на $1,3 млрд. Таких траншей в этом году должно быть два.

С первых же дней работы миссии в украинских СМИ стали появляться сообщения о том, что Фонд пока не может сработаться с новой властью. Сначала Зеленский якобы отказался встречаться с представителями МВФ, позже – что миссия Фонда досрочно прекратила работу в Украине из-за роспуска парламента и кадровых назначений нового президента. Официальное представительство МВФ в Украине опровергало оба сообщения. Встреча все же должна состояться 23 мая.



В теории, президент не имеет большого влияния на экономику, но именно он подает в парламент кандидатуру премьер-министра. Также за ним – позиции министров обороны и иностранных дел. В Совете НБУ главу государства представляет четыре человека – половина состава. Совет Нацбанка может рекомендовать Верховной Раде сменить главу регулятора.

Кто из окружения Зеленского уже занял важные позиции в госструктурах?

Главой АП стал Андрей Богдан, который до последнего времени работал юристом олигарха Игоря Коломойского.

Богдан назвал экс-министра финансов Александра Данилюка основным претендентом на должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Будучи одой из самых узнаваемых фигур в команде Зеленского, Данилюк выглядел потенциальной заменой Гройсману в кресле премьера. Сейчас он представляет президента в переговорах с МВФ.

Представителем президента в Кабмине стал экс-член Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) Андрей Герус.

СБУ возглавит руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов, если его кандидатуру поддержит Рада. Пока он будет работать в ранге "первого зама".

Экономика пока спокойно реагирует на смену политических элит. Но от этого жизнь "Зе команды" не обещает быть легкой. Глобальных экономических проблем, как минимум, четыре.

Проблема №1. Снова думаем о дефолте

Новому правительству вместе с парламентом придется всегда держать в уме главную экономическую проблему Украины на ближайшие годы – погашение госдолга.

Президент Зеленский принял страну с самым низким за пять лет уровнем долга к ВВП. Но сейчас Украина находится в самом начале трехлетнего периода пиковых выплат.

До парламентских выборов, которые изначально должны были состояться в октябре, правительство расчитывало получить минимум один транш МВФ и разместить еврооблигации – выход на рынок ожидается в мае-июне.

Почему это важно? До конца года правительству нужно погасить $3,4 млрд, в 2020-м – еще 5,4 млрд. Кроме этого нужно финансировать дефицит бюджета – ежегодно $3 млрд, отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. По ее оценке, денег, которые сейчас есть на счетах Минфина, хватит максимум до декабря.

Требования Фонда остаются прежними – повышение цен на газ для населения до рыночного уровня, борьба с коррупцией, фискальная дисциплина.

Для последней задачи роспуск парламента – скорее позитивная новость. Если бы выборы состоялись по плану, депутаты не успели бы одобрить бюджет-2020 еще в этом году, прогнозировал бывший депутат БПП, а сейчас – глава Счетной палаты Валерий Пацкан. Без показателей бюджета получить финансирование МВФ будет трудно.

Если Кабмин не договорится с Фондом, а Минфин не сможет разместить евробонды, объем золотовалютных резервов ($20,5 млрд на конец апреля) к 2021 году упадет ниже эквивалента одного месяца будущего импорта (около $6 млрд), говорится в отчете инвесткомпании Concorde Capital. Приемлемым считается покрытие трех месяцев импорта. Без МВФ у Украины есть два варианта: либо найти альтернативное финансирование на $18,5 млрд за три года, либо дефолт, прогнозирует глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Проблема №2. Скромный рост

Большие выплаты по госдолгу считаются ключевой причиной замедления украинской экономики в 2019 году. НБУ прогнозирует 2,5% роста, МЭРТ – 2,8%, МВФ – 2,7%. В 2018-м было 3,3%.

Слабый рост экономики – одна из причин, по которой Петр Порошенко с таким серьезным разрывом проиграл президентские выборы, отмечал на недавнем инвестфоруме в Киеве владелец группы ТАС Сергей Тигипко.

С одной стороны, этому есть оправдание: в 2014-м ВВП упал на 6,6%, в 2015-м – еще на 9,8%. Сейчас экономика стабилизировалась и дает «плюс» 2-3% в год, позитивная динамика ВВП сохраняется 13 кварталов подряд. Но такие темпы, учитывая низкую базу сравнения, не удовлетворяют бизнес: на фоне роста других развивающихся стран мира, украинские темпы выглядят скромно, отмечал глава Concorde Capital Игорь Мазепа.

Главная претензия к прежней власти – за пять лет украинская экономика так и не избавилась от сырьевой зависимости. Темпы роста ВВП в Украине всегда зависят от мировой конъюнктуры на металлы и продовольствие – основных товаров, которые продают наши экспортеры, отмечает начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Сейчас ситуация выглядит хорошо для металлургов, цены на продукцию АПК несколько снизились, говорит Паращий. Но риски замедления мировой (а вместе с ней и украинской) экономики, сохраняются, добавляет Приходько.

Проблема №3. Плохие источники

С инвестициями в стране по-прежнему сложно: из-за неопределенности с выборами многие компании откладывают свои сделки, рассказывали несколько собеседников LIGA.net в банках и инвесткомпаниях. Деловые ожидания бизнеса в целом ухудшаются, отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Уже несколько лет подряд главным фактором экономического развития в Украине остается не инвестактивность, а внутреннее потребление, которое растет благодаря повышению зарплат и переводам украинских "заробитчан", отмечала в колонке для LIGA.net исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

Средняя зарплата действительно выросла: по данным Госстата, в мае 2014 она составляла $295 (в пересчете по курсу НБУ 11,6 грн/$), в марте 2019 было уже $330 (по курсу 27,2). Плюс только в Польше официально работает около 2,5 млн украинцев. Они и другие "заробитчане" в 2018 году направили в Украину $11,6 млрд. Прогноз НБУ на 2019-й – $12,1 млрд.

Сможет ли внутреннее потребление и дальше поддерживать рост экономики? По прогнозам аналитиков Райффайзен Банка Аваль, средняя зарплата в 2019 году вырастет на 18%, в 2020-м – на 15% (в 2018 было 24,8%).

Более низкие темпы роста зарплаты будут сдерживать потребительский спрос, а рост инвестиций замедлится вследствие довольно жесткой монетарной политики НБУ, предполагает директор департамента стратегического управления банка Пивденный Дмитрий Чичкаленко.

Отдельная тема - политика Нацбанка. Учетная ставка регулятора остается высокой – 17,5%, что с одной стороны позволяет снизить инфляцию (в 2018-м она стала однознаковой впервые за пять лет – 9,8%), но с другой – осложняет кредитование, что прямо влияет на экономический рост.

Достичь поставленных еще в 2015 году целей по инфляции регулятору пока не удается – прогноз на конец этого года составляет 6,3% при плановых 5±1%. Из-за этого НБУ будет держать ставку на уровне не ниже 16%, прогнозируют банкиры. Это одна из основных причин критики руководства Нацбанка, в том числе и со стороны команды нового президента.

Проблема №4. Непредсказуемая гривня

Однозначно хорошие новости для команды Зеленского – в последние месяцы гривня уверенно закрепилась в районе 26-26,5 грн/$. Сильных курсовых потрясений не было давно.

Но ситуацию вряд ли можно назвать устойчивой. Главная причина – большой дефицит текущего счета платежного баланса. Опрошенные LIGA.net аналитики дают разные прогнозы этого показателя в 2019 году – от $3,8 до 5 млрд, НБУ ожидает дефицит в $4,5 млрд. Эта сумма означает, на сколько платежи Украины за импорт превышают поступления от экспорта плюс доходы украинского бизнеса и граждан за границей. В рыночных экономиках этот разрыв считается основным фактором давления на курс нацвалют.

До сих пор перекос компенсировали поступления от трудовых мигрантов, в этом году ситуация осложняется госдолгом. Если Украина не сможет привлечь новые заимствования (МВФ + евробонды), валюты на все платежи стране может не хватить. Потенциальный дефицит сразу отразится на курсе.

Дополнительный риск – инвестиции нерезидентов в гривневые обязательства правительства (ОВГЗ) – по данным Concorde Capital, иностранцы сконцентрировали около 16% всего портфеля бумаг. За январь-апрель внешние инвесторы (заводят в Украину валюту и обменивают ее на гривню) увеличили свои вложения в ОВГЗ на $1,1 млрд в эквиваленте, уточняет Белан из Dragon Capital. Это поддержало нацвалюту. Но точно так же может и обвалить ее.

В прошлом году начало выхода нерезидентов из украинских активов в июле (инвестировали в основном в трех- и шестимесячные ОВГЗ) стало одной из главных причин неожиданно ранней девальвации гривни. Обычно это происходит ближе к осени.

Сейчас ситуация может повториться. Дополнительный фактор риска - в это время Украина будет переживать еще одни выборы – 21 июля украинцы определят новый состав Верховной Рады.

"Украинский бизнес успел выработать "иммунитет" к политической неопределенности, - говорит Чичкаленко из банка Пивденный. - Но все понимают, что оставаться в программе МВФ, продолжать борьбу с коррупцией и сохранять независимость НБУ - это необходимый, но недостаточный пакет условий для того, чтобы Украина заинтересовала инвесторов".