Нефьодов: Сейчас уникальное окно возможностей на таможне

Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, дал интервью Экономический правде. Он рассказал, какие изменения ожидают таможню под его руководством и как собирается сотрудничать с новой властью.

LIGA.net публикует главные тезисы.

Менеджер, а не политик

Из меня вышел бы посредственный политик. Во-первых, я менеджер. Во-вторых, мне кажется, что в Раду уже ушло достаточно людей. И от того, окажется там Макс Нефьодов или не окажется, точно ничего принципиально не изменится.

О давлении

Если будут попытки назначить мне заместителей по квотам, или людей, которых нельзя трогать, я точно не останусь. Я не готов работать с любым министром финансов или просто выполнять задачи, которые спускают сверху.

Я четко озвучиваю это всем политическим стейкхолдерам, с которыми общаюсь. Не будет такого, как мне говорили другие реформаторы: "Вот эти два департамента я не контролирую. Мне просто сказали их не трогать - и я их не трогаю".

26 таможен - это много

Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть. Я бы очень хотел радикально почистить ряды таможенников, но сейчас это физически невозможно. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона "О государственной службе" и перевести их на срочные контракты - летние, трехлетние, пятилетние. Хочу получить возможность устанавливать для них не только индивидуальные, но и групповые KPI.

О таможне как IT-компании

Там (в IT-сфере. - Ред.) имеет место организация работы сотрудников вокруг определенного продукта, а не подразделения. Продукт - это, например, качественный процесс почтовых отправлений, организация малого пограничного движения, экспорт-импорт товаров. Таможенники могут быть разделены не по департаментами, а по направлениям работы с каждым продуктом.

Три задачи таможни

Таможенная безопасность, содействие международной торговле, сбор поступлений. Последняя задача у нас вообще главная.

Основная функция таможни - чтобы "белые" товары ехали быстро, а "черные" - не ехали.

Борьба с коррупционерами

Нужно создать инфраструктуру, которая позволит ликвидировать очереди. Если на границе очередь - появляется коррупционная мотивация. Это не только пресловутые сканеры, о которых стыдно вспоминать, но и автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры.

Новый Таможенный кодекс

Во-первых, действующий далек от европейских норм. Во-вторых, в нем есть куча нежизнеспособных вещей. Таможенный кодекс позволяет растамаживать что-угодно где-угодно. Это порождает нездоровую конкуренцию среди таможен.

Об упрощении таможенных процедур

Разумеется, если ввозятся опасные товары, то не надо ждать решения суда. Этот вопрос риск-ориентированного подхода. Однако в большинстве случаев вопрос может решаться без остановки партии товаров, опломбирования, хранения. Я не верю, что это лучший способ проверки товаров.

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Мне очень не нравится история, когда огромное количество органов прямо пытается вписать свое согласие, свою подпись, свой штамп в таможенную декларацию, чтобы использовать это как инструмент давления на бизнес.

Вероятно, можно сделать предварительное добровольное декларирование. Кто добровольно и заранее готов открывать свою информацию, тот может работать по упрощенному порядку.

Окно возможностей на таможне

Сейчас открывается уникальное окно возможностей на таможне. Его не было со времен Майдана. Когда будет следующее? Возможно, через два года, а возможно, никогда. Сейчас есть [министр финнсов Оксана] Маркарова, есть поддержка [министра экономики Степана] Кубива, у меня есть понимание, что я найду поддержку большого количества депутатов из разных фракций, которые, надеюсь, верят мне лично, потому что видели, как я работаю все эти годы.

О зарплате

Больше 70 000 грн [в месяц]. Я еще не знаю, что будет. В государственных структурах сразу определить зарплату невозможно. Надо считать.