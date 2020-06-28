Гривня долго остается стабильной, но все может закончиться из-за второй волны пандемии COVID-19. Подробно о курсе - в обзоре LIGA.net

Два месяца курс доллара в Украине не выходит за пределы диапазона 26,5 – 27 грн/$. Такой стабильности украинский валютный рынок не видел с середины 2018-го.

Курсовое затишье 2020-го – полная “заслуга” пандемии коронавируса, говорят опрошенные LIGA.net финансисты. От нее же зависит и то, когда спокойные времена закончатся: придется ли украинским властям вводить повторный локдаун из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19 – главная экономическая интрига июля.

Пока же участники рынка не ожидают сильных скачков курса: несмотря на крупные продажи “денег Газпрома” Нафтогазом, валютная стабильность продолжится.

Почему и что сейчас влияет на гривню – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Летняя стабильность. Что происходит с курсом

Весь июнь курсовые колебания на украинском межбанке не превышали 20 копеек (меньше 1%): доллар есь месяц находился в диапазоне 26,6 – 26,8 грн/$.

Последние дни июня не стали исключением, коридор курса даже сузился до 26,6 – 26,74 грн/$. Итог недели – минимальное укрепеление гривни до 26,69/26,71 грн/$. Плюс 3 копейки по сравнению с пятницей, 19 июня.

Наличный рынок максимально близок к межбанку: в длинные выходные в честь Дня Конституции в уличных обменниках Киева можно купить доллары по 26,6 – 26,8 грн/$ , евро – по 29,9 – 20,3 грн/€.

Новый карантин, Нафтогаз и проблемы США. Что влияет на курс

Вторая волна карантина пугает межбанк

На этой неделе Украина едва ли не каждый день обновляла антирекордны по заболеваемости коронавирусом: впервые с начала пандемии количество новых случаев за сутки превысило тысячу – одна из худших динамик в Европе.

Власти с одной стороны продолжают смягчать ограничения (в Киеве разрешили работать внутренним залам ресторанов, сняли запрет на работу театров и кинотеатров), но с другой – заговорили о возможном возобновлении карантина. В зоне риска – Киев и 12 областей.

Повторный карантин – главное опасение учасников валютного рынка. От того, насколько он будет жестким (и будет ли вообще), прямо зависит и ситуация с курсом: новый локдаун может спровоцировать еще одну волну паники и соответственно девальвации гривни.

Пока же пандемия только помогает украинской валюте: несмотря на снятие основных ограничений, деловая активность еще не восстановилась. Спрос на доллар среди бизнеса – тоже.

Нафтогаз опять продает “доллары газпрома”

Провал в экономике из-за пандемии усилил зависимость украинского валютного рынка от крупных продавцов и покупателей валюты.

Сейчас межбак во многом зависит от активности НАК Нафтогаз, которому до конца июня нужно выплатить дивиденды в госбюджет (а значит – продать доллары, полученные в компенсацию от Газпрома в конце 2019 года). Нафтогаз на этой неделе продал более $500 млн, сообщил LIGA.net казначей одного из банков с иностранным капиталом.

Вторая сила, на которую указывают участники рынка, – иностранные инвесторы. Они продолжают выводить прошлогодие инвестиции из гривневых долгов украинского правительства. По масштбаам влияния на рынок этот фактор все же сильно уступает Нафтогазу: за неделю портфель ОВГЗ у нерезидентов сократился на 1 млрд грн (около $37 млн), с начала июня – на 5,5 млрд грн или порядка $205 млн.

У НБУ новый рекорд

Перекос на рынке со стороны предложения валюты успешно компенсирует НБУ. Регулятор на этой неделе купил сразу $424 млн – новый рекорд с начала года.

Евро остается дорогим. Виноват коронавирус и протесты в США

В отличие от доллара курс евро в Украине особо не снизился после резкого скачка в самом начале карантина: европейскую валюту стабильно продают дороже 30 грн/€ (еще в январе было 26,5-27 грн/€).

Причина – в ситуации на международных рынках, говорят банкиры. Евро в мире укрепляется к доллару из-за больших проблем с американской экономикой (США – одни из лидеров по количеству заболевших COVID-19, сейчас в некоторых штатах возобновляются карантинные ограничения из-за второй волны эпидемии) и массовых протестов движения Black Lives Matter.

Почему это влияет на курсы в Украине? Все – из-за непрямой конвертации гривни в евро. Украинская валюта прямо связана только с долларом. Стоимость других валют зависит от их соотношения с долларом на мировых рынках.

Стабильный июль. Прогноз курса на неделю

Опрошенные LIGA.net финансисты не ожидают больших колебаний курса в ближайшее время – при условии, что повторного жесткого карантина не будет.

Прогнозный диапазон до 3 июля – 26,6-26,9 грн/$.

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