Вчера, 12 января, известный украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал на своей фейсбук-странице пост, вызвавший значительный общественный резонанс: "и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 миллионов гривен".

LIGA.net узнала детали скандального назначения (которое на самом деле состоялось 4 месяца назад), а также разобралась в реальных последствиях такого кадрового решения для украинского бизнеса и политиков. Если коротко, то сейчас ГФС находится в стадии ликвидации и не имеет реальных полномочий, но политические последствия скандала могут быть куда серьезнее: новость появилась во время нарастающей волны критики работы правительства.

Кто такой этот Лебедко?

Звание полковника налоговой милиции, работа с экс-главой налоговой Романом Насировым и подозрение во взятке на 66 млн гривень. Все это – о Сергее Лебедко, который с сентября прошлого года возглавляет Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины.

Указ о назначении Лебедко исполняющим обязанности начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС (документ есть в распоряжении LIGA.net) датирован 8 сентября 2020. В тот момент Госфискальную службу возглавлял Сергей Солодченко.

Для Лебедко это далеко не первое назначение такого уровня. Он долгое время, хоть и с перерывами, работал в управлении собственной безопасности налоговой, был налоговым милиционером, дослужившись до звания полковника.

В Министерстве доходов и сборов времен президента Виктора Януковича Лебедко не было (ушел в 2010-м по собственному желанию, хотя и позже пытался восстановиться через суд). В 2014 году он вернулся в налоговую и уже в 2015-м стал и.о. начальника Управления. Как раз в это же время ГФС возглавлял Роман Насиров.

Годом позже Лебедко был уволен из-за сокращения штата ГФС, следует из материалов судебного процесса, в котором он хотел восстановиться в должности. Еще одна примечательная деталь его биографии – согласно базе данных LIGA.Радники, во второй половине 2014 года Лебедко был советником замминистра инфраструктуры Петра Пинкаса.

Заявка на рекорд: дело о взятке на 66 млн

Все профессиональные достижения Сергея Лебедко меркнут перед эпизодом из его жизни вне госслужбы: как раз в этот период – в феврале 2017 года – Лебедко и еще троим фигурантам было вручено подозрение в вымогательстве взятки в 66 миллионов гривень.

ДЕЛО ОПТИМУС ПЛЮС 24 февраля 2017 в отделении Укрэксимбанка в центре Киева был задержан мужчина, который пытался забрать из банковской ячейки $1,2 млн (эквивалент 33 млн грн) наличными. По данным следствия, это был первый транш отката для группы "налоговиков", которые обещали помочь крупному днепровскому агротрейдеру Оптимус Плюс получить из госбюджета более 300 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость. "Услуга", обеспечить которую обещал один из участников схемы – бывший высокопоставленный сотрудник ГФС (предположительно – Лебедко), стоила компании 22% суммы возмещения или 66 млн грн. Это – одна из крупнейших взяток в истории украинской коррупции. Следствие при этом считает, что Оптимус Плюс обманули, поскольку "налоговики" не смогли бы выполнить обещанное, говорится в материалах дела.

Можно ли со стопроцентной уверенностью утверждать, что именно Лебедко был одним из фиугрантов этого дела? В официальных релизах СБУ и прокуратуры, а также судебных материалах, его фамилия не фигурирует, однако такую информацию публично озвучил экс-генеральный прокурор Юрий Луценко.

На момент публикации в СБУ не ответили на просьбу LIGA.net уточнить эти сведения. Сам Лебедко также не ответил на запрос LIGA.net о комментарии относительно подозрений.

Что еще может свидетельствовать об участии Лебедко в деле Оптима Плюс, кроме заявления Луценко?

Есть два косвенных факта, оба – связаны между собой: в рамках судебного разбирательства, прокуратура дважды запрашивала ареста имущества подозреваемых. Среди перечня объектов был дом площадью 248,7 (согласно декларации, у Лебедко есть дом под Киевом с точно такими же параметрами), а также автомобиль Mercedes-Benz ML250 (такое авто зарегистрировано на жену Лебедко – Елену).

Ценные кадры для налоговой милиции

Успешно вернуться на госслужбу Лебедко помог старый козырь – решение двух инстанций о восстановлении на должности в управлении собственной безопасности после увольнения в 2016 году. К тому же, формальных причин называть его коррупционером пока нет: судебное разбирательство по делу об откате на 66 млн грн еще не окончено.

По информации собеседника LIGA.net в налоговом комитете Верховной Рады, отдельные депутаты уже обратились к новому и.о. главы ГФС Вадиму Мельнику с требованием разобраться с "вопросом Лебедко".

О скандальном камбэке Лебедко стало известно с подачи главреда издания Цензор Юрия Бутусова. Он обвинил в лоббировании этой фигуры сразу нескольких топ-чиновников – от замглавы Офиса президента Олега Татарова до замминистра финансов Дениса Улютина, добавив, что фискал отвечает за начисление НДС крупным компаниям. Информацию об НДС озвучил также экс-генпрокурор Луценко.

Но это – не так. Несмотря на скандал, должность в Офисе крупных налогоплательщиков ГФС – далеко не самая статусная в карьере Лебедко. После реформы 2018 года Госфискальная служба утратила практически все ключевые функции: они перешли к новосозданным Налоговой и Таможне, а саму ГФС сейчас ликвидируют, как юрлицо.

Это касается и Офиса крупных налогоплательщиков. Юридически Офисов два: первый находится в структуре ГФС, второй – подчиняется новой Государственной налоговой службе. Как уточнили LIGA.net в ГНС, Лебедко не имеет к их Офису крупных налогополательщиков никакого отношения, им руководит другой человек (Анна Пужай-Череда).

Соответственно Лебедко не будет заниматься администрированием налогов крупных компаний, однако за его Офисом остаются функции налоговой милиции – единственного знакового для бизнеса органа, который сейчас остался в структуре ГФС.

Чем сейчас занимается легендарная налоговая милиция?

"Пока не создан новый орган (законопроект о Бюро экономической безопасности, который должен принять на себя функции по борьбе с экономической преступностью, был принят Верховной Радой в первом чтении 3 сентября. – Ред.), мы работаем, как работали: расследуем уголовные производства, проводим розыскные действия, – рассказывал в интервью LIGA.net экс-глава ГФС Сергей Солодченко. – После того, как закон о БЭБ примут полностью, ГФС и Налоговая милиция будут ликвидированы".

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