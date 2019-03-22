Опасные выборы и еще две угрозы для гривны в этом году

Окончив 2018 год на отметке 27,7 грн/дол, гривня превзошла самые оптимистичные ожидания аналитиков. В этом году национальная валюта взяла хороший старт, вопреки осторожным прогнозам, и к 18 марта была на уровне 27 грн/дол. Однако, угрозы для национальной валюты в этом году сильно возросли.

Прежде всего, в силу непредсказуемых результатов выборов, предстоящих больших выплат по валютному долгу, а также растущих рисков на внешних рынках.

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Финансовые рынки - ключевой источник валюты для обслуживания долга

Положение Украины по расчетам с валютными долгами остается шатким. В этому году правительству нужно выплатить рекордную сумму в $9,3 млрд, а неопределенность, связанная с привлечением валютных средств под эти выплаты, очень высока.

Более того, для обеспечения относительной стабильности валютного курса, внешним финансированием приходится покрывать дефицит текущего счета. В этом году он ожидается в размере $4,8 млрд.

При крайне низком уровне прямых иностранных инвестиций, Украине в основном приходится полагаться на внешние займы, где сейчас ключевую роль играет финансовая помощь от таких международных финансовых институтов, как МВФ и Мировой банк. Правительство может также приобрести валюту у НБУ, но текущий размер валютных резервов центробанка лишь немного перекрывает "безопасный" трехмесячный уровень импорта.

Реакция долговых инвесторов на выборы будет решающей

Пока что в 2019 году правительству удалось привлечь валютных средств в эквиваленте около $1,9 млрд. Эта сумма покрывает около 20% предстоящих в текущем году выплат по валютному долгу и включает в себя 529 млн евро кредитных средств, взятых под гарантии Мирового банка, $350 млн еврооблигаций доразмещенных с помощью J.P. Morgan, а также валютные ОВГЗ, выпущенные в эквиваленте $940 млн. При этом стоит отметить, что пока в этому году новые выпуски валютных ОВГЗ покрыли лишь 60% погашений плюс проценты прошлых выпусков.

Получит ли Украина еще $2,5 млрд от МВФ и $600 млн от ЕС в этом году, зависит от успешного выполнения соответствующих условий предоставления финансовой помощи. Эти условия предполагают конкретные шаги по дальнейшим реформам. Прошлый опыт показывает, что даже при отсутствии предвыборной напряженности, выполнение условий международных кредиторов дается Украине очень тяжело. Значительно усугубило ситуацию решение Конституционного суда о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Таким образом, более 70% валютных средств, необходимых для обслуживания государственного валютного долга, придется привлекать на финансовых рынках. Исходя из имеющихся валютных средств и графика обслуживания долга, правительству необходимо выйти на рынок еврооблигаций уже в ближайшие два-три месяца. Но успешность размещения украинских суверенов под вопросом, ведь немного инвесторов готовы взять на себя риски в разгар выборной компании даже в условиях продолжения сотрудничества с МВФ. Склонность к риску может еще более снизиться в условиях замедления роста глобальной экономики и ухудшения перспектив развивающихся рынков.

Заимствования правительства в гривневых бумагах также сильно влияют на валютный курс. В этом можно было в очередной раз убедиться в январе-феврале, когда растущий спрос на ОВГЗ помог гривне укрепиться до 27 грн/дол. Высокая доходность гривневых гособлигаций (18-19%) делает их по-прежнему привлекательными, а ожидаемое в ближайшее время подключение к системе Clearstream может способствовать повышению спроса со стороны зарубежных инвесторов.

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Однако и здесь фактор выборов играет большую роль. В январе основной спрос приходился на бумаги со сроком погашения до объявления результатов президентского голосования. И существует высокий риск того, что с наступлением этих сроков погашения, многие инвесторы не будут открывать новые позиции, тем самым спровоцировав давление на курс.

Монетарная и фискальная политика пока на стороне гривны

Сейчас высокая учетная ставка НБУ - один из наиболее мощных факторов поддержки гривны. Она делает гривневый кредитный ресурс дорогим, поощряя экспортеров и других игроков валютного рынка активнее продавать иностранную валюту. Несмотря на некоторое смягчение риторики, в НБУ по-прежнему намерены снижать инфляцию к целевому диапазону 5+1%.

При этом сам НБУ ожидает, что инфляция останется за пределами целевого диапазона и в этом году. Это усиливает вероятность того, что существенного понижения ставки в этом году не произойдет, а значит и кредитование в гривне сильно не подешевеет.

Правительство, в свою очередь, старается предельно осторожно расходовать бюджетные средства в связи с большими долговыми выплатами, тем более что за бюджетным процессом внимательно следит МВФ. Принятый согласно рекомендациям Фонда госбюджет на 2019 год предусматривает снижение расходов с 43% до 42% от ВВП и снижает порог дефицита бюджета с 2,5% до 2,3% от ВВП. И хотя МВФ и похвалил правительство за консервативность плана по доходам, основные его статьи достаточно уязвимы.

Угроза недовыполнения плана по сборам налогов может заставить правительство стать еще более прижимистым, что дополнительно ограничит гривневый ресурс на рынке.

Сокращение дефицита текущего счета снизит давление на гривну

Внешне-экономическая среда для Украины в этом году выглядит благоприятнее, несмотря на ожидаемое охлаждение внешних рынков. Прежде всего, это связано с движением мировых цен на сырьевые товары, которые наиболее критически влияют на торговый баланс Украины: металлы, агросырье и нефть.

В 2018 году цены на нефть выросли в среднем на 29%, на сталь - на 9%, на пшеницу - на 12%, что усугубило внешнеторговый дефицит.

В 2019 году цены на нефть в своем снижении должны опередить цены на металлы и зерновые. Благодаря этому, а также более слабому росту потребительского импорта, рост внешнеторгового дефицита замедлится.

Кроме того, все большее влияние на курс имеет рост зарубежных заработков украинцев, что увеличивает приток валюты за счет переводов или просто расходов в Украине. В итоге, в 2019 году дефицит текущего счета Украины может сократиться до 3,3% с 3,6% от ВВП в прошлом году.

В целом, фундаментальная картина для гривни в этом году пока складывается далеко не худшим образом.

С одной стороны, на национальную валюту продолжают оказывать давление большие долговые выплаты, дефицит текущего счета и девальвационные ожидания.

С другой стороны, давление со стороны текущего счета ослабевает, а ограничительная монетарная и фискальная политика не дает девальвационным ожиданиям полностью реализоваться.

Однако инвесторы все больше задаются вопросом, будет ли такая политика продолжаться и после выборов. Реакция инвесторов на выборный процесс и возможную смену политических раскладов может серьезно поломать ставший привычным тренд укрепления гривни в весенне-летний период. И ближайшие два-три месяца во многом станут для гривни решающими.