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01.07.2019, 08:08

От них зависит гривня. Как иностранцы удерживают "доллар по 26"

От них зависит гривня. Как иностранцы удерживают "доллар по 26"

гривня depositphoto

Нерезиденты установили очередной рекорд по инвестициям в долги украинского правительства. Почему это хорошо, и чем это грозит

Инвестиции иностранцев в украинский госдолг продолжают бить рекорды – впервые в истории портфель гривневых облигаций госздайма в собственности нерезидентов перевалил за 50 млрд грн.

Это хороший знак для курса гривни и неожиданность для многих финансистов, которые закладывали в свои прогнозы выход нерезидентов из ОВГЗ и соответственно девальвацию уже в июне.

Но это еще не значит, что угроза миновала. Для того, чтобы удержать иностранцев в Украине Минфину приходится предлагать им особенные условия.

Пришли и не уходят

По состоянию на середину дня 27 июня портфель ОВГЗ у нерезидентов достиг 54,3 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ.  С начала года иностранцы инвестировали в гривневые облигации почти $2 млрд.

Их активность на украинском рынке прямо влияет на валютный рынок – чтобы купить ОВГЗ инвесторы меняют валюту на гривню, что укрепляет курс вопреки привычным сезонным трендам. В прежние годы гривня обычно девальвировала зимой и укреплялась весной-летом (начиная с конца отопительного периода).

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В 2018-19 доллар резко дешевел уже в январе-феврале. Причина – деньги нерезидентов, которые до 2018 года не особо интересовались Украиной.

Именно потенциальный выход нерезидентов считался одним из главных рисков для курса. Опрошенные LIGA.net аналитики опасались, что девальвация начнется уже в июне. Прогноз не оправдался – за месяц иностранцы инвестировали в украинский госдолг еще почти $500 млн.

Иностранцы меняют тактику

Причина неслабеющего интереса нерезидентов к украинским бумагам – одна из самых привлекательных доходностей в мире.

Иностранцы обратили внимание на Украину в начале 2018 года – сразу после повышения учетной ставки НБУ (от нее зависят ставки ОВГЗ) с 14,5 до 16%. Сейчас учетная ставка находится на уровне 17,5%. Базовый прогноз опрошенных LIGA.net финансистов – Нацбанк в этом году не станет опускать ее ниже уровня в 16%.

Это значит, что ОВГЗ и дальше будут привлекать иностранных инвесторов, говорят аналитики. Главный вопрос – насколько долгосрочно они готовы инвестировать в украинский госдолг. В 2018-м рекордные инвестиции нерезидентов вышли из Украины уже в июле – инвесторы смогли заработать не только на высокой ставке, но ина разнице курса (продавали доллар в феврале почти по 29 грн, откупали обратно в июне-июле по 26,5 грн/$).

О краткосрочном характере капитала свидетельствует и статистика аукционов Минфина: 82,6% всех размещений сгенерировали облигации до 9 месяцев, из них 65% пришлось на бумаги со сроком погашения до полугода. Длинными бумагами (от года и выше) инвесторы интересовались слабо – 11,8% от общей суммы размещений.

Сейчас ситуация изменилась: ОВГЗ до 9 месяцев совокупно принесли бюджету 57% всех средств, тогда как бумаги со сроком обращения больше года – 27%.

"Часть нерезидентов продолжает инвестировать в короткие бумаги, пытаясь дополнительно зафиксировать положительную курсовую разницу, – рассказывает начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль. – Но к ним добавились те, кто инвестирует в двухлетние бумаги, и больше заинтересован зафиксировать высокую доходность гривневых бумаг, чем играть на курсе".

Средняя длина портфеля нерезидентов сейчас превышает 12 месяцев, добавляет руководитель по работе с ценными бумагами Альфа-Банка Украина Виктор Сизоненко. Теперь инвесторов больше интересует не столько ставка, сколько сроки обращеня бумаг, говорит старший финаналитик ICU Тарас Котович.

Доступ иностранцев на украинский рынок облегчило подключение Украины к международному депозитарию Clearstream – теперь желающим купить украинские бумаги не нужно открывать здесь спецсчет.

"Благодаря открытию Clearstream на украинский рынок заходят инвесторы другого типа, real money funds, – рассказывает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. – Они имеют более долгосрочную стратегию, их интересуют среднесрочные и долгосрочные ОВГЗ".

Именно Clearstream обеспечил высокий спрос на новые 6-летние облигации, которые Минфин впервые начало размещать в конце июня, отмечают в министерстве. ОВГЗ с погашением в 2025 году принесли бюджету 7,5 млрд грн, средняя ставка по ним – 15,85% годовых.

Риск сохраняется

Привлекательные долгосрочные бумаги способны компенсировать выход нерезидентов, которые в июле-августе получат погашение по коротким ОВГЗ на 3-6 месяцев, считает Котович из ICU. Но пока риски повторения прошлогоднего сценария остаются. Пиковые месяцы выплат – июль и август.

Предпосылок для массового выхода иностранцев пока нет – НБУ вряд ли в ближайшее время радикально снизит учетную ставку, инвесторы не ожидают серьезных экономических и политических кризисов в Украине, говорит директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Rating Игорь Дикий. 

Можно ли считать зависимость от иностранного капитала позитивным фактором для украинской экономики?

Приход на рынок ОВГЗ крупных инвестиционных фондов, вкладывающихся в среднесрочные активы, изменит структуру валютного рынка и сгладит его привычную сезонность, считает Белан из Dragon Capital. Избыточное предложение валюты, которое дают иностранцы, позволяет Нацбанку пополнять резервы, добавляет Крохмаль из ОТП Банка. При инвестициях нерезидентов в $1,9 млрд НБУ с начала года выкупил с рынка $1,4 млрд.

Быстрое сокращение портфеля иностранцев произойдет при ухудшении экономической ситуации в мире и непрогнозируемости дальнейшего развития украинской экономики, отмечает Дикий из IBI.

"Выход будет спровоцирован опасениями за свои инвестиции – он будет быстрым и, безусловно, окажет давление на валютный курс, – говорит Сизоненко из Альфа-Банка. – Если сюрпризов все же не будет, вероятнее всего, нерезиденты останутся в купленных ОВГЗ до погашения".

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Теги: валюта, ОВГЗ, курс доллара
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