НБУ готовится к первому "большому" запуску печатного станка с 2014 года: 8 мая регулятор проведет дебютный тендер по кредитованию банков на срок до 5 лет. Деньги для этого "напечатают".

Ограничивать желающих получить кредит почти не будут: так регулятор надеется поддержать экономику в кризисное время. Но не напрямую, как в прежние кризисы, а с помощью банковской системы.

Главный претендент на деньги НБУ – само государство. Для покрытия дефицита госбюджета и выплаты внешнего долга не хватает около $20 млрд. Часть финансирования пойдет на "большие стройки", но основное – финансирование дыры в бюджете.

Согласятся ли банки поддержать государство и кто получит деньги из "печатного станка" НБУ?

Зачем и на каких условиях запускают "печатный станок" Коронакризис обвалил украинскую экономику: ВВП упадет минимум на 5% в 2020 году, дыра в госбюджете увеличилась в три раза - до 298 млрд грн. Это не все финансовые проблемы Украины: еще 346 млрд грн в этом году нужно на погашение госдолга. Часть денег – 120 млрд грн – уже нашли. С учетом остальных источников (МВФ, евробонды, внутренний рынок заимствований, подробнее об этом LIGA.net писала здесь), не хватает порядка 110-120 млрд грн. В прежние кризисы проблема решалась сравнительно легко: НБУ печатал деньги и одалживал их Кабмину через облигации внутреннего госзайма. В 2015 году обновленный закон "О Нацбанке" ввел запрет на прямое финансирование госбюджета регулятором. С началом кризиса-2020 руководство НБУ неоднократно заявляло, что не собирается возвращаться к выкупу ОВГЗ ни в каком виде. Взамен Нацбанк разработал альтернативу: регулярные кредиты рефинансирования для банков под залог ОВГЗ или корпоративных облигаций, гарантированных государством. Рефинанс – это тоже вариация на тему печатного станка, но она работает на рыночных условиях. Кредиты на 90 дней НБУ будет выдавать раз в неделю, на срок от 1 до 5 лет – раз в месяц. Текущая ставка по каждому из инструментов – 8% годовых (может измениться). Как это поможет бюджету? Два варианта. Первый. Банки более охотно станут покупать ОВГЗ (рефинанс можно взять под 8%, гособлигации - по 11-12% и выше), что поможет профинансировать дефицит. Второй. Кредиты будут идти, в частности, на инфраструктурные проекты (гораздо меньше прямых расходов бюджета, частичная экономия на поддержке безработных и бизнеса). Эту часть "плана", вероятно, возьмут на себя госбанки. Первый пример уже есть: Укрэксимбанк прокредитует Укравтодор на 19,3 млрд грн под 10,5% годовых. Читайте также: Компромисс печатного станка | В НБУ решили дать деньги Кабмину так, чтобы не давать, или Проблема бюджета на $20 млрд.

Хорошие новости для Минфина: банки не против заработать, НБУ не будет их ограничивать

Сразу же после принятия Верховной Радой обновленной версии бюджета-2020, высокопоставленный собеседник LIGA.net в Кабмине отмечал, что рефинанс НБУ должен покрыть не менее 60 млрд грн потребностей госбюджета. В реальности эта цифра может вырасти в 1,5-2 раза. Даже при условии, что Украина получит в ближайшее время деньги от МВФ и других внешних доноров.

В теории, правительство вполне могло бы привлечь сопоставимые деньги на внутреннем рынке, хотя и есть несколько нюансов, говорят опрошенные LIGA.net финансисты.

Во-первых, деньги есть и без станка НБУ. В последние несколько лет кредитная активность украинских банков ограничивалась тремя направлениями: депозитные сертификаты НБУ, ОВГЗ, кредитование физлиц. Самый стабильный спрос был у депозитных сертификатов (аналог ультракороткого депозита, когда Нацбанк "одалживает" у банков деньги на срок до 2 недель), которые позволяют банкам гибко управлять свободными деньгами.

Сейчас в депсертификатах стабильно хранится около 130 млрд грн. У ОГВЗ есть неплохие шансы перетянуть на себя хотя бы часть этих денег.

Во-вторых, ОВГЗ стали более привлекательными благодаря кризису. Для банков минус госбумаг, несмотря на более высокую доходность, в сроке: минимальный период вложения в ОВГЗ составляет три месяца, что делает их более рисковыми. Сейчас привлекательность гособлигаций повысится: из-за кризиса НБУ понизил учетную ставку до 8% (примерно до такого же уровня опустится доходность депсертификатов), Минфин же привлекает деньги под 11-12% за трехмесячные бумаги.

На вторичном рынке ставки еще выше: 13-14%, уточняет начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Для банков это сравнительно легкий и не особо рисковый способ заработать в сравнении с кредитованием.

В-третьих, длинный рефинанс облегчает банкам жизнь. До сих пор у банков был только один источник сравнительно длинных денег – депозиты, которые физлица и компании размещают не срок более года. За них приходилось платить 12-15% годовых.

Вложения в ОВГЗ при такой стоимости ресурса не имели особого смысла. Длинный рефин НБУ, может стать для банков аналогом долгосрочного депозита, считает Приходько. "Теперь при выдаче длинного кредита им не нужно будет заботиться о постоянном перевложении коротких пассивов", – полагает он.

В-четвертых, залогов достаточно, особенно у госбанков. НБУ не намерен ограничивать банки в привлечении длинного рефинанса – главное, чтобы были залоги. Их перечень расширили: кроме ОВГЗ, это могут быть и корпоративные облигации с государственной гарантией.

Главные держатели таких залогов на рынке – госбанки. Из-за постоянных докапитализаций общий портфель гособлигаций в их собственности достиг 275 млрд грн. Кроме того, правила рефинанса позволяют покупать на деньги НБУ госбумаги и использовать их же, как залог уже для следующей партии кредита регулятора, объясняет финаналитик ICU Михаил Демкив.

"С точки зрения риск-менеджмента это не самая лучшая модель. Пока все хорошо, но как только начнутся проблемы и стоимость ОВГЗ начнет падать, все тут же окажутся в убытках", – полагает он.

В-пятых, госбанки готовят кредитные программы для госкорпораций. В начале марта набсовет Укрэксимбанка расширил лимит на привлечение рефинанса от НБУ до 20 млрд грн (в качестве залога – ОВГЗ на 30 млрд). Деньги пойдут на кредитование Укравтодора: банк уже купил облигации корпорации на 5,8 млрд грн. Общее финансирование составит 19,3 млрд. Всю сумму прогарантирует государство.

ПриватБанк и Ощадбанк не ответили на просьбу LIGA.net рассказать о планах по привлечению долгосрочных кредитов рефинансирования НБУ.

Плохие новости: с кредитами бизнесу будет туго, а государство рискует за других

Именно госбанки должны стать главными кредиторами, а госбюджет – основным заемщиком, кризисного времени, считают собеседники LIGA.net на финансовом рынке.

Почему? Объяснений несколько.

Банки по-прежнему опасаются государственных рисков. На дебютном тендере по рефинансу НБУ 8 мая ожидается высокая активность частных банков, но ожидать радикального увеличения инвестиций в ОВГЗ с их стороны не стоит, считает Демкив из ICU.

"Некоторые банки с западным капиталом, вероятно, не будут участвовать в тендерах НБУ, поскольку их портфели ОВГЗ и так близки к лимитам. Не думаю, что их будут расширять в разгар кризиса", – поясняет он.

О том же говорят и сами банкиры. "Вложения в ОВГЗ имеют низкую корреляцию с возможностью привлечения ресурсов НБУ", – отмечает директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка (украинский частный капитал) Николай Войткив. Массового расширения банковских лимитов ОВГЗ не ожидают также в Альфа-Банке Украина (иностранный капитал).

Роста кредитования не будет. Украинскому бизнесу не стоит надеяться, что с финансированием НБУ банки станут более либерально относиться к новым клиентам. Причина – в рисках. Из-за этого банкиры не ожидают роста кредитных портфелей, говорят в Альфа-Банке.

Даже в "хорошем" с точки зрения экономики 2019 году гривневый портфель кредитов юрлиц сократился почти на 6%, напоминает Приходько из банка Кредит Днепр. "В условиях падающей экономики реальный спрос на кредиты со стороны платежеспособных клиентов сократился, а с неплатежепособными клиентами, в том числе и с теми, кто серьезно пострадал от карантина, банки не готовы иметь дело, – полагает он. – Если государство не разделит риски с банками, то говорить о росте кредитования бизнеса не имеет смысла".

Надежда предпринимателей – на то, что Минфину все-таки удастся одолжить достаточно денег через ОВГЗ, чтобы покрыть все "антикризисные" расходы бюджета. В таком случае часть средств будет направлена на развитие малого и среднего бизнеса через правительственную программу "5-7-9", где госбюджет компенсирует банку процентную ставку по кредитам малого-среднего бизнеса, добавляет Войткив из Аккордбанка.

Госгарантий станет больше. Это риск на будущие годы. Единственный бизнес, который в реальности может рассчитывать на банковские кредиты – это компании, которые смогут получить госгарантии. Правительство готово гарантировать чужие обязательства: вместе с изменениями в госбюджет-2020 отменили также ограничения на госгарантии (прежний лимит – 29 млрд грн), а также уточнили их условия.

Теперь государство сможет покрыть гарантией весь кредит, а не 80%, как раньше, кроме того, такую поддержку могут получить даже частные компании при условии, что они берут финансирование под "инвестиционные проекты”, говорится в 6 статье Закона о госбюджете 2020 года.

Кроме Укравтодора, в Законе прописаны возможные гарантии для Государственного ипотечного учреждения, а также для компаний оборонного сектора (здесь есть лимит в 10 млрд грн).

С одной стороны кредитные гарантии государства повышают шансы, что напечатанная Нацбанком гривня попадет в реальный сектор экономики (а не, например, на выплату пенсий), что поможет быстрее оправиться от кризиса. С другой – это большие риски в будущем.

Рекорд по госгарантиям был поставлен в 2012 году перед чемпионатом по футболу: тогда Кабмин Николая Азарова програранировал 75 млрд грн чужих долгов, в том числе, крупнейших госкомпаний. В 2019-2020 расходы госбдюжета на погашение обязательств, за которые в прошлом поручилось правительство, превысили 3,5 млрд грн – бюджет сопоставимый с половиной расходов всего Министерства культуры.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.